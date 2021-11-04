Бал метаморфоз: как российские императрицы заставляли переодеваться мужчин в дам

Однако нужно понимать эпоху, в которую жила Елизавета. Фактически женщины при дворе появились только при ее отце ― Петре I, который ввел в России западную моду. Много веков до этого российское общество было патриархальным, пока на престол не взошли на несколько десятилетий женщины (с коротким сроком правления своих мужей): Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II. Поэтому, возможно, бал метаморфоз стал не чем иным, как утверждением женской власти в патриархальном государстве. И удивительно, что лучшим способом утвердить эту власть оказалось устроить вечеринку!

«Метаморфоза», которую ненавидели гости

Елизавета Петровна в неделю устраивала обычно два бала: на первый были приглашены до 800 гостей., второй бал был более камерным, где гостей было в четыре-пять раз меньше, но он был особенным ― балом метаморфоз.