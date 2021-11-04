FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1060 постов • 233 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Бал метаморфоз: как российские императрицы заставляли переодеваться мужчин в дам

Бал метаморфоз: как российские императрицы заставляли переодеваться мужчин в дам (6 фото)

Автор:
04 ноября 2021 08:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: Екатерина II   империя   интересно   история   переодевание   факты   фото   
183
6

Мужчины ― в женских нарядах, а дамы ― в мужских: именно в таком одеянии знать посещала балы, которые устраивала российская императрица Елизавета Петровна. Дочь Петра I безумно любила маскарады, и бал метаморфоз был одним из самых обожаемых.

Задолго до Коко

Думаете, Коко Шанель впервые переодела женщин в брюки? О нет, это случилось за несколько столетий до появления этой элегантной француженки: махнуться одеждой придумала российская императрица еще в 1740-х годах. На протяжении десяти лет каждую неделю Елизавета Петровна устраивала пышные балы, на которые женщины и мужчины должны были прийти при одном условии ― поменявшись нарядами. Только представьте, каково это было для середины XVIII века: дамы в одежде солдат, кавалеристов, а мужчины в чулках, кружеве и с глубоким декольте!

×

Императрица Елизавета была известна своей любовью к роскоши. Считается, что с момента вступления на престол она ни разу не надела одно и то же платье дважды. Ее гардероб был просто огромным, из Европы для нее выписывали самые дорогие ткани, чулки, килограммы косметики и литры духов. Однако не стоит осуждать императрицу за расточительность: именно Елизавета подарила нам Зимний дворец, она перестроила Царское Село и Петергоф, при ней был основан Московский университет и началась эпоха Просвещения. А любовь к балам, нарядам и роскоши ― это то, что у правительницы, как и у многих других монархов, было не отнять.

Однако нужно понимать эпоху, в которую жила Елизавета. Фактически женщины при дворе появились только при ее отце ― Петре I, который ввел в России западную моду. Много веков до этого российское общество было патриархальным, пока на престол не взошли на несколько десятилетий женщины (с коротким сроком правления своих мужей): Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II. Поэтому, возможно, бал метаморфоз стал не чем иным, как утверждением женской власти в патриархальном государстве. И удивительно, что лучшим способом утвердить эту власть оказалось устроить вечеринку!


«Метаморфоза», которую ненавидели гости

Елизавета Петровна в неделю устраивала обычно два бала: на первый были приглашены до 800 гостей., второй бал был более камерным, где гостей было в четыре-пять раз меньше, но он был особенным ― балом метаморфоз.

Приглашение на императорский бал было большой честью, и отказаться от него было нельзя. Однако гости ненавидели эти балы, особенно мужчины, которые в женском наряде чувствовали себя очень некомфортно. Но конечно, угодить правительнице хотели все. Так что мужчины примеряли чулки, корсеты, несколько нижних юбок, платья с кружевными рукавами, ну а дамы, наоборот, облачались в жилеты, бриджи, туфли с пряжками и вооружались громоздким мечом или саблей. Дамам тоже был не по вкусу такой наряд, ведь все они были низкого роста, и на фоне рослых мужчин в пышных платьях выглядели нелепо. Но только не Елизавета Петровна.

Императрица была высокой и статной, и кому-кому, а ей мужской костюм шел лучше всего. На этих балах вскоре начала появляться и другая будущая правительница Российской империи ― Екатерина II. Она тоже любила подобные маскарады и охотно переодевалась в мужские наряды.

Кстати, балы метаморфоз заключались не только в заимствовании одежды другого пола, Елизавета Петровна устраивала и другого рода балы перевоплощений: иногда она приглашала на маскарад людей из более низких сословий, позволяя им примерить дворянские одежды. В этом был особый замысел: нарушить нормы общества и освободить себя от всех ограничений, которые накладывает классовое неравенство. Это была потрясающая для того времени шутка, в которой на один вечер торговец мог превратиться в принца, а простая девушка почувствовать себя Золушкой.

Что касается Екатерины II, то во времена своего правления она тоже любила предаться «метаморфозам»: иногда она отлучалась с бала, чтобы переодеться в мужской наряд. Например, вскоре после восхождения на престол на одном из балов она переоделась в военную форму. Это было весьма символично, ведь Екатерина Великая взошла на престол после переворота.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Екатерина II   империя   интересно   история   переодевание   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Шурум-бурум 59 минут назад
кратко для любителей истории:
елизавета, внебрачная дочь Петра Первого и безграмотной марты самуиловны скавронской, ленивая, глупая, жирная любительница праздного времяпровождения и роскоши...
мода того времени не предполагала демонстрацию женской фигуры ниже пояса, поэтому елизавета натягивала мужские обтягивающие штаны, которые подчеркивали ее жирный зад, и бегала по казармам преображенского полка, напоминая гренадерам, что она доченька их любимого Петра) а те в свою очередь помогли взойти ей на престол
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
сеньор Леонсио 10 минут назад
Куколдизм какой то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа Час назад
Такая же "банутая, как её папаня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
44-летняя дама поделилась, сколько денег тратит на 29-летнего любовника (4 фото) 44-летняя дама поделилась, сколько денег тратит на 29-летнего любовника (4 фото) Печальная участь лошади, на которой Рокоссовский командовал Парадом Победы Печальная участь лошади, на которой Рокоссовский командовал Парадом Победы Башня Дона. Здесь в 1945 сдался немецкий гарнизон Калининграда Башня Дона. Здесь в 1945 сдался немецкий гарнизон Калининграда Поварешкой по «кумполу»: Забавная история «японского» карате Поварешкой по «кумполу»: Забавная история «японского» карате Интересные факты о жизни рабов на древних галерах Интересные факты о жизни рабов на древних галерах Карманники – джентльмены преступного мира Карманники – джентльмены преступного мира
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

394292



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Почему органы опеки изымают детей только из благополучных семей? Кому это выгодно?
2
193
Почему органы опеки изымают детей только из благополучных семей? Кому это выгодно?
Набирающие популярность в сообществах
Лентиго: здравствуй, возраст
0
2
Лентиго: здравствуй, возраст
Зачем становиться вегетарианцем и как сделать это с пользой для организма
2
25
Зачем становиться вегетарианцем и как сделать это с пользой для организма
Беспроводной пылесос Dreame V12 Pro: самый ожидаемый продукт 2021 года
Беспроводной пылесос Dreame V12 Pro: самый ожидаемый продукт 2021 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#актеры#прикол#автомобили#животные#люди#аварии#позитив#смешные
#Юмор#кино#Ynews#история#приколы#СССР#интересное#дтп#фотографии#авто аварии
#интересно#подборка#картинки#Россия#фильм#сша#роль#новости#сарказм#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться