Бал метаморфоз: как российские императрицы заставляли переодеваться мужчин в дам

Мужчины ― в женских нарядах, а дамы ― в мужских: именно в таком одеянии знать посещала балы, которые устраивала российская императрица Елизавета Петровна. Дочь Петра I безумно любила маскарады, и бал метаморфоз был одним из самых обожаемых.
Задолго до Коко
Думаете, Коко Шанель впервые переодела женщин в брюки? О нет, это случилось за несколько столетий до появления этой элегантной француженки: махнуться одеждой придумала российская императрица еще в 1740-х годах. На протяжении десяти лет каждую неделю Елизавета Петровна устраивала пышные балы, на которые женщины и мужчины должны были прийти при одном условии ― поменявшись нарядами. Только представьте, каково это было для середины XVIII века: дамы в одежде солдат, кавалеристов, а мужчины в чулках, кружеве и с глубоким декольте!
Императрица Елизавета была известна своей любовью к роскоши. Считается, что с момента вступления на престол она ни разу не надела одно и то же платье дважды. Ее гардероб был просто огромным, из Европы для нее выписывали самые дорогие ткани, чулки, килограммы косметики и литры духов. Однако не стоит осуждать императрицу за расточительность: именно Елизавета подарила нам Зимний дворец, она перестроила Царское Село и Петергоф, при ней был основан Московский университет и началась эпоха Просвещения. А любовь к балам, нарядам и роскоши ― это то, что у правительницы, как и у многих других монархов, было не отнять.
Однако нужно понимать эпоху, в которую жила Елизавета. Фактически женщины при дворе появились только при ее отце ― Петре I, который ввел в России западную моду. Много веков до этого российское общество было патриархальным, пока на престол не взошли на несколько десятилетий женщины (с коротким сроком правления своих мужей): Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II. Поэтому, возможно, бал метаморфоз стал не чем иным, как утверждением женской власти в патриархальном государстве. И удивительно, что лучшим способом утвердить эту власть оказалось устроить вечеринку!
«Метаморфоза», которую ненавидели гости
Елизавета Петровна в неделю устраивала обычно два бала: на первый были приглашены до 800 гостей., второй бал был более камерным, где гостей было в четыре-пять раз меньше, но он был особенным ― балом метаморфоз.
Приглашение на императорский бал было большой честью, и отказаться от него было нельзя. Однако гости ненавидели эти балы, особенно мужчины, которые в женском наряде чувствовали себя очень некомфортно. Но конечно, угодить правительнице хотели все. Так что мужчины примеряли чулки, корсеты, несколько нижних юбок, платья с кружевными рукавами, ну а дамы, наоборот, облачались в жилеты, бриджи, туфли с пряжками и вооружались громоздким мечом или саблей. Дамам тоже был не по вкусу такой наряд, ведь все они были низкого роста, и на фоне рослых мужчин в пышных платьях выглядели нелепо. Но только не Елизавета Петровна.
Императрица была высокой и статной, и кому-кому, а ей мужской костюм шел лучше всего. На этих балах вскоре начала появляться и другая будущая правительница Российской империи ― Екатерина II. Она тоже любила подобные маскарады и охотно переодевалась в мужские наряды.
Кстати, балы метаморфоз заключались не только в заимствовании одежды другого пола, Елизавета Петровна устраивала и другого рода балы перевоплощений: иногда она приглашала на маскарад людей из более низких сословий, позволяя им примерить дворянские одежды. В этом был особый замысел: нарушить нормы общества и освободить себя от всех ограничений, которые накладывает классовое неравенство. Это была потрясающая для того времени шутка, в которой на один вечер торговец мог превратиться в принца, а простая девушка почувствовать себя Золушкой.
Что касается Екатерины II, то во времена своего правления она тоже любила предаться «метаморфозам»: иногда она отлучалась с бала, чтобы переодеться в мужской наряд. Например, вскоре после восхождения на престол на одном из балов она переоделась в военную форму. Это было весьма символично, ведь Екатерина Великая взошла на престол после переворота.
Источник:
- Та самая Эммануэль. Как сложилась ее жизнь в реальности
- Истории, которые пробуждают веру в человечество
- Как появился образ Паниковского.История прототипа
- Охотники за сокровищами откапывают "самый большой и ценный" клад в Финляндии
- Факты и истории, которые нас удивили
Понравилось18
елизавета, внебрачная дочь Петра Первого и безграмотной марты самуиловны скавронской, ленивая, глупая, жирная любительница праздного времяпровождения и роскоши...
мода того времени не предполагала демонстрацию женской фигуры ниже пояса, поэтому елизавета натягивала мужские обтягивающие штаны, которые подчеркивали ее жирный зад, и бегала по казармам преображенского полка, напоминая гренадерам, что она доченька их любимого Петра) а те в свою очередь помогли взойти ей на престол