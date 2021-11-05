Почему Наполеон гонялся за Копьем Судьбы

Где орудие хранится сейчас и чем так ценно.
Вряд ли кого-то удивишь историями о том, как большие любители власти захотели ее приумножить. Однако иногда их стремление в этом бывает столь велико, что они согласны даже верить в мистику, идти на все, лишь бы завладеть чудесными предметами, с помощью которых они получат неимоверную силу и безграничные возможности. Такой энергетически сильной вещью стало Копье Судьбы. Это оружие является символом могущества и залогом военного успеха.
Что это за орудие и почему оно так важно
Заглянув в историю, можно обнаружить, что многие лидеры, независимо от эпохи, желали его заполучить. Они были уверены, что, обретя данный предмет, сумеют победить любого врага. Как гласит Евангелие от Иоанна, именно этим копьем римский сотник Лонгин проткнул беспомощного и умиравшего на кресте Иисуса. После этого оружие стало считаться святым.
Любопытно, но в мире хранится далеко не один экземпляр этого орудия, причем каждая страна верит, что подлинный артефакт именно у нее. Существует много легенд, повествующих о легендарном копье и о произошедшем на Голгофе. Считается, что воин Лонгин проткнул оружием тело Христа, чтобы убедиться в его смерти, но когда хлынувшая кровь попала на центуриона и излечила его от болезни, то тот воскликнул о чуде, которое доказывало, что это и правда Сын Божий. В дальнейшем Лонгин также стал свидетелем воскресения Иисуса, после чего начал проповедовать, но его за это казнили.
Однако упоминания об Орудии Судьбы начались еще задолго до Рождения Христова. Кусок выкованного металла, некогда упавшего с неба, чудесным образом помог стать победителем Иисусу Навину. Также с помощью этого уникального предмета Царь Соломон смог прогнать многобожников. Побывало оружие и в руках царя Ирода, а после его смерти попало к иудейским прокураторам, а там уже и к Лонгину.
Где находится сейчас
За многочисленные века магическое орудие сменило очень большое число хозяев. Оно то странным образом появлялось в истории, то снова исчезало на сотни лет. На данный момент нет точного подтверждения, какая именно из версий легендарного оружия является настоящей ценностью. Каждая из них расположена в разных точках планеты. Так, например, одно копье находится в Вене, во дворце Хофбург, другое можно увидеть в Кракове, еще одно — в Ватикане, в соборе Святого Петра. Четвертое орудие имеет наибольшее сходство с описанием настоящего копья. Хранится оно в Армении на территории Эчмиадзина. Изначально реликвия была привезена в монастырь Айриванк, получивший в связи с этим название Гегардаванк, или просто Гегард, что переводится как «монастырь копья». Затем копье передали в сокровищницу Эчмиадзина.
Как копье попало к Наполеону
Древний артефакт мечтали получить и основатель Третьего рейха и Наполеон. Желание последнего исполнилось, когда ему передали заветный предмет от маршала Бернадота. Многие считают, что именно владение данным орудием помогло завоевателю одерживать победы вплоть до начала 19 века. Война с Россией стала финишем в успехах стратега. Ходили слухи, что тогда святыня просто была украдена партизаном и передана Кутузову.
Источник:
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