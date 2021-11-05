Почему Наполеон гонялся за Копьем Судьбы

Любопытно, но в мире хранится далеко не один экземпляр этого орудия, причем каждая страна верит, что подлинный артефакт именно у нее. Существует много легенд, повествующих о легендарном копье и о произошедшем на Голгофе. Считается, что воин Лонгин проткнул оружием тело Христа, чтобы убедиться в его смерти, но когда хлынувшая кровь попала на центуриона и излечила его от болезни, то тот воскликнул о чуде, которое доказывало, что это и правда Сын Божий. В дальнейшем Лонгин также стал свидетелем воскресения Иисуса, после чего начал проповедовать, но его за это казнили.

Однако упоминания об Орудии Судьбы начались еще задолго до Рождения Христова. Кусок выкованного металла, некогда упавшего с неба, чудесным образом помог стать победителем Иисусу Навину. Также с помощью этого уникального предмета Царь Соломон смог прогнать многобожников. Побывало оружие и в руках царя Ирода, а после его смерти попало к иудейским прокураторам, а там уже и к Лонгину.