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Ученые показали, как выглядел древний форт пиктов в Шотландии

Ученые показали, как выглядел древний форт пиктов в Шотландии (10 фото)

Автор:
04 ноября 2021 16:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: Открытия   археология   история   события   ученые   факты   фото   шотландия   
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Пикты - кельтоязычный народ, живший на северо-востоке современной Шотландии в период раннего средневековья. Много лет археологи Абердинского университета занимались раскопками на месте современного городка Бургхед, где сохранились разные свидетельства жизни пиктов в этом районе. Недавно ученые сделали большой проект - 3D-реконструкцию самого большого пиктского форта, существовавшего примерно в 500-1000 годах нашей эры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   археология   история   события   ученые   факты   фото   шотландия   
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