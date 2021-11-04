Ученые показали, как выглядел древний форт пиктов в Шотландии

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Пикты - кельтоязычный народ, живший на северо-востоке современной Шотландии в период раннего средневековья. Много лет археологи Абердинского университета занимались раскопками на месте современного городка Бургхед, где сохранились разные свидетельства жизни пиктов в этом районе. Недавно ученые сделали большой проект - 3D-реконструкцию самого большого пиктского форта, существовавшего примерно в 500-1000 годах нашей эры.
Исследователи Абердинского университета показали 3D-реконструкцию самого большого пиктского форта Бургхед, который существовал примерно в 500-1000 годах нашей эры. Форт находился на территории современного города Бургхед в Шотландии, в честь которого получил название. Долгое время считалось, что форт был окончательно разрушен во время развития современного города в 19 веке.
Тем не менее, на этих землях археологам удалось найти много предметов, которые датируются эпохой пиктов и принадлежали им, а также остатки самого форта. По данным археологов, форт Бургхед был примерно в три раза больше других закрытых объектов в раннесредневековой Шотландии. Каменные валы форта достигали 8 метров в толщину, и 6 метров - в высоту. Внутри укреплений прятался большой колодец, остатки которого сохранились по сей день.
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По словам экспертов, масштабы форта впечатляют: "Судя по масштабам строений, которые мы обнаружили, это было важное и всегда многолюдное место для пиктов. Мы нашли много предметов, которые помогли нам узнать больше о жизни Бургхеда в 6-10 веках нашей эры. С каждым открытием мы узнаем все больше о наших предках," - сказал археолог Абердинского университета Гордон Нобл, который ведет раскопки в Бургхеде уже пять лет.
На месте форта археологи нашли образцы металлообработки, оружия, предметы одежды и даже заколки для волос (фото ниже). Также под развалами оборонительных сооружений обнаружили 30 резных камней, тоже относящихся к пиктам. Из них прекрасно сохранились шесть камней с изображением быков. В настоящее время команда проводит дополнительные раскопки, надеясь сделать больше открытий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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