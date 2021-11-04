Ученые показали, как выглядел древний форт пиктов в Шотландии

По словам экспертов, масштабы форта впечатляют: "Судя по масштабам строений, которые мы обнаружили, это было важное и всегда многолюдное место для пиктов. Мы нашли много предметов, которые помогли нам узнать больше о жизни Бургхеда в 6-10 веках нашей эры. С каждым открытием мы узнаем все больше о наших предках," - сказал археолог Абердинского университета Гордон Нобл, который ведет раскопки в Бургхеде уже пять лет.