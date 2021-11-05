«Скоро допрыгаются. Им покажут, кто в доме хозяин!» Редактор Russia Today о кавказцах

Маргарита Симонян высказалась о конфликте в Новой Москве: когда четверо отморозков напали на мужчину с ребенком. К счастью, обошлось без тяжких телесных — хотя, по сообщениям потерпевшего, у одного из мигрантов был нож. Ребенка тоже не пожалели и ударили. Ему, кстати, всего 4 года.

Интересно, на Кавказе за такое только их бы раскатали? Или сразу вместе со всей родней? Как думаете?