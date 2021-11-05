FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5025 постов • 799 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
«Скоро допрыгаются. Им покажут, кто в доме хозяин!» Редактор Russia Today о кавказцах

«Скоро допрыгаются. Им покажут, кто в доме хозяин!» Редактор Russia Today о кавказцах (4 фото)

Автор:
05 ноября 2021 17:57
Сообщество : Жить в России
Метки: кавказцы   мигранты   мужчина   нападение   облава   полиция   ребенок   симонян   
2301
4

Проблемы мигрантов и нежелательных «гостей» обсуждают все. Очередь дошла до руководителей телеканалов.

Маргарита Симонян высказалась о конфликте в Новой Москве: когда четверо отморозков напали на мужчину с ребенком. К счастью, обошлось без тяжких телесных — хотя, по сообщениям потерпевшего, у одного из мигрантов был нож. Ребенка тоже не пожалели и ударили. Ему, кстати, всего 4 года.

Интересно, на Кавказе за такое только их бы раскатали? Или сразу вместе со всей родней? Как думаете?

×

И продолжила тему:

Молодец, Маргарита. За такие слова готов тебе простить что угодно, даже Russia Today.

По поводу кавказцев: облавы-то уже идут, начало положено. С массовым распространением соцсетей замолчать всю эту дичь уже не получится. Так что силовикам, хотят они этого или нет — придется жестко реагировать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: кавказцы   мигранты   мужчина   нападение   облава   полиция   ребенок   симонян   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
Опиум для народа 2 часа назад
Много разговоров про то что какие они там,у себя на Кавказах вежливые. Вежливость-это вежливость везде,не только дома. Это касается и её собратьев армян.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
NeDron 2 минуты назад
Дык, она же сама все объясняет. Это закатили пробный шар с ужесточением режима прописки. Т.е. видимо хотят ввести что-то типа совкового лимита.
Сдается мне, что если режим прописки ужесточат, то кавказцев это как раз и не коснется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
a_komolow 18 минут назад
Давно пора!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 22 минуты назад
Странно это от неё слышать. Эта сука без указки кураторов свои мысли озвучивать просто не в праве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
VL 24 минуты назад
а минусят овцеёпы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Максим Полчаса назад
а симонянша уже русская?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus 43 минуты назад
Вот в чем вся интрига - надо прописку кое-как сделать приемлемой.

Дураки из кавказа тут непричем - милиция может их всех одным движением утихомирить, но почему-то воздерживается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SergS1 Час назад
Эхо Мацы автору явно ближе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−65
apached8t Час назад
Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;

Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...

Если мать тебе дорога
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб фашист, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял фашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел, так ее любил,
Чтоб фашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...

Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед,
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат,
Это он, а не ты солдат.

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Если дорог тебе твой дом...
Стихотворение Константина Симонова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Pterocactus apached8t Минуту назад
А заминусовали это стихотворение-3,14дораЗы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
22k
Дмитрий Час назад
Главный враг,здесь как раз сама симонян. При чем я не беру ее национальность. Специально с.ука разжигает. А забитым за 20 лет счастливого правления русским, пытаются дать нового врага. Может что бы забили что на нее выделили: На 2014 год в российском бюджете на функционирование RT было заложено 11,87 млрд рублей (445 млн $ при курсе 30,5 рублей за доллар США), а в 2015 году 15,38 млрд рублей (236 млн $ при курсе 65 рублей за доллар), в 2016 году 13,7 млрд рублей, в 2017 18,74 млрд рублей.23 млрд рублей в 2020.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
14k
vikklu Час назад
В 96-м надо было думать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС Еще два хулиганских инцидента с «гостями столицы» Еще два хулиганских инцидента с «гостями столицы» В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину В Подмосковье начались облавы на мигрантов В Подмосковье начались облавы на мигрантов «Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами «Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами "Страшно, что все шли мимо": в Солнечногорске мужчина напал на девочку, пытаясь отнять телефон "Страшно, что все шли мимо": в Солнечногорске мужчина напал на девочку, пытаясь отнять телефон
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8910



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
А что никто никого с праздником не поздравляет?
1
392
А что никто никого с праздником не поздравляет?
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Зачем становиться вегетарианцем и как сделать это с пользой для организма
2
26
Зачем становиться вегетарианцем и как сделать это с пользой для организма
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#актеры#прикольные#приколы#Вакцинация#новости#коронавирус#роль
#интересно#история#Россия#животные#забавно#сарказм#прикол#смешно#фильм#Индия
#Юмор#подборка#СССР#смешные#картинки#сша#мигранты#на различный вкус#полиция#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться