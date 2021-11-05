«Скоро допрыгаются. Им покажут, кто в доме хозяин!» Редактор Russia Today о кавказцах

Проблемы мигрантов и нежелательных «гостей» обсуждают все. Очередь дошла до руководителей телеканалов.
Маргарита Симонян высказалась о конфликте в Новой Москве: когда четверо отморозков напали на мужчину с ребенком. К счастью, обошлось без тяжких телесных — хотя, по сообщениям потерпевшего, у одного из мигрантов был нож. Ребенка тоже не пожалели и ударили. Ему, кстати, всего 4 года.
Интересно, на Кавказе за такое только их бы раскатали? Или сразу вместе со всей родней? Как думаете?
И продолжила тему:
Молодец, Маргарита. За такие слова готов тебе простить что угодно, даже Russia Today.
По поводу кавказцев: облавы-то уже идут, начало положено. С массовым распространением соцсетей замолчать всю эту дичь уже не получится. Так что силовикам, хотят они этого или нет — придется жестко реагировать.
Источник:
- В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
- «Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами
- В Подмосковье начались облавы на мигрантов
- «Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом грозит перерасти в побоище
- Еще два хулиганских инцидента с «гостями столицы»
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Сдается мне, что если режим прописки ужесточат, то кавказцев это как раз и не коснется...
Дураки из кавказа тут непричем - милиция может их всех одным движением утихомирить, но почему-то воздерживается.
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...
Если мать тебе дорога
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб фашист, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...
Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял фашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...
Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел, так ее любил,
Чтоб фашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед,
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат,
Это он, а не ты солдат.
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Если дорог тебе твой дом...
Стихотворение Константина Симонова