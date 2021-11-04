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В Подмосковье начались облавы на мигрантов

В Подмосковье начались облавы на мигрантов (5 фото)

Автор:
04 ноября 2021 20:05
Сообщество : Криминал
Метки: закон   изнасилование   мигранты   полиция   преступления   
858
5

К рынку в Новой Москве подтянули полицейских и автозаки.

Печально известное Сосенское снова попало в центр событий. На этот раз из-за отлова мигрантов. Полицейские проявляют невиданную прыть: раньше жители не могли до них достучаться, а сейчас они развернулись не на шутку.

К центру «Фуд-Сити» съехалось несколько полицейских машин. У всех выходящих мигрантов проверяют документы, и если их нет, или если возникают вопросы с регистрацией — пакуют в автозаки.

Мнение пользователей соцсетей на этот счет разделилось:

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Проблема серьезная и решать ее нужно — причем срочно. Например, вот данные о преступлениях в Сосенском с начала года: половина из тех, кто нарушил закон — мигранты. Основная часть задержанных за убийства и изнасилования — выходцы из Средней Азии. И это данные лишь по отдельно взятому участку.

А вот что сообщалось на заседании Общественной палаты о общей преступности среди мигрантов:


Но по Москве, это старые данные, от 2016 года. Сейчас все могло измениться — к сожалению, не в лучшую сторону.

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Метки: закон   изнасилование   мигранты   полиция   преступления   
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7  комментариев
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
Давно пора невести порядок в этом вопросе. Хорошие и законопослушные игранты ни кому не помешают. Как без них? А всякие мутные твари должны быть найдены и выдворены из РОссии. Беру на себя "наглость " сказать, что не законных до двухь третей, елси брать тех, ч\кто из бывших наших, советских когда-то. средниазиатских и кавказских республик.
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2k
Отто 4 минуты назад
Чемодан. Вокзал. Чуркменистан
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1k
Андрей Евтушенков 4 минуты назад
Гоните вшивых
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37k
Андрей 20 минут назад
Мигрантим дают квоты не для работы в такси, доставке еды или просто строить дачу дяде Васе. А глядя на празднослоняющиеся толпы невольно думается, что они и вовсе не работают.
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5k
Андрей Крылов 23 минуты назад
Давно пора невести порядок в этом вопросе. Хорошие и законопослушные мигранты ни кому не помешают. Как без них? А всякие мутные твари должны быть найдены и выдворены из России. Беру на себя "наглость " сказать, что не законных до двухь третей, если брать тех, кто из бывших наших, советских когда-то.,средниазиатских и кавказских республик. Вот получили независимость? Выгнали "русню"? Чего в Россию пруться? Таких гнать поганой меттлой и ссаными тряпками!
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17k
Александр Сучков 23 минуты назад
Показуха. "Новая Москва"- не вся Москва, а точнее- "Новая Деревня". Там перед пухлыми кошельками делают дело. Начали бы с "правильной" Москвы.
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821
taxcop Полчаса назад
Хорошая новость, жаль, что не на постоянной основе
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