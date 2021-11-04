В Подмосковье начались облавы на мигрантов

К рынку в Новой Москве подтянули полицейских и автозаки.
Печально известное Сосенское снова попало в центр событий. На этот раз из-за отлова мигрантов. Полицейские проявляют невиданную прыть: раньше жители не могли до них достучаться, а сейчас они развернулись не на шутку.
К центру «Фуд-Сити» съехалось несколько полицейских машин. У всех выходящих мигрантов проверяют документы, и если их нет, или если возникают вопросы с регистрацией — пакуют в автозаки.
Мнение пользователей соцсетей на этот счет разделилось:
Проблема серьезная и решать ее нужно — причем срочно. Например, вот данные о преступлениях в Сосенском с начала года: половина из тех, кто нарушил закон — мигранты. Основная часть задержанных за убийства и изнасилования — выходцы из Средней Азии. И это данные лишь по отдельно взятому участку.
А вот что сообщалось на заседании Общественной палаты о общей преступности среди мигрантов:
Но по Москве, это старые данные, от 2016 года. Сейчас все могло измениться — к сожалению, не в лучшую сторону.
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