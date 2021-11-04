В Подмосковье начались облавы на мигрантов

Печально известное Сосенское снова попало в центр событий. На этот раз из-за отлова мигрантов. Полицейские проявляют невиданную прыть: раньше жители не могли до них достучаться, а сейчас они развернулись не на шутку.

К центру «Фуд-Сити» съехалось несколько полицейских машин. У всех выходящих мигрантов проверяют документы, и если их нет, или если возникают вопросы с регистрацией — пакуют в автозаки.

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