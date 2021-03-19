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Жители Ставрополя возмущены инцидентом, произошедшим 17 марта. Толпа накинулась на одного человека, который гулял с сыном.
Вечером 41-летний Иван гулял со своим 3-летним сыном. Тогда же один из автомобилей окатил их грязью. Отец сделал замечание водителю.
Но вместо извинений, он начал собирать вокруг своих друзей и накидываться на Ивана. Кавказцы стали громко выяснять отношения с пешеходом. Поэтому один из жителей соседних домов успел заснять происходящее на видео.
Около 10 человек стояли по близости и смотрели, как то один, то другой бьют мужчину. В итоге Иван упал вместе с ребёнком.
Но вместо извинений, он начал собирать вокруг своих друзей и накидываться на Ивана. Кавказцы стали громко выяснять отношения с пешеходом. Поэтому один из жителей соседних домов успел заснять происходящее на видео.
Около 10 человек стояли по близости и смотрели, как то один, то другой бьют мужчину. В итоге Иван упал вместе с ребёнком.
Очевидцы вызвали полицию, но пока она приехала – хулиганы уехали, а Ивана увезла скорая. В больнице ему диагностировали двухсторонний открытый перелом челюсти. Мальчик не получил повреждений, но с ним работает психолог.
Видеозапись с места события вызвала большой общественный резонанс.
В пресс-службе прокуратуры заявили: " В прокуратуре района были изучены материалы проверки. Прокурором принято решение об изъятии материалов проверки из органов дознания и передачи в следственный отдел по Промышленному району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".
Уже известно, что ведётся розыск 21-летнего Магомеда Кадиева и 19-летнего Карина Амирханова.
Видеозапись с места события вызвала большой общественный резонанс.
В пресс-службе прокуратуры заявили: " В прокуратуре района были изучены материалы проверки. Прокурором принято решение об изъятии материалов проверки из органов дознания и передачи в следственный отдел по Промышленному району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".
Уже известно, что ведётся розыск 21-летнего Магомеда Кадиева и 19-летнего Карина Амирханова.
В Дагестане на чемпионате по дзюдо произошла массовая драка
Потасовки на турнирах по боевым искусствам, где присутствуют представители СКФО, давно стали делом привычным, классическим - как стрельба на свадьбах. Правда, конкретно эта баталия отметилась тем, что кашу заварили не спортсмены. Что уже прогресс.
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По предварительной версии, причиной трагедии стала утечка газа. МЧС сообщает о двух погибших.
И запретить вьезд в РФ всех их родственников до 7го калена!
Что с НАМИ случилось!???
В Израиле их загнали в сектор Газа и держат в клетке как животных.. А у нас Кадырову героя дают.. задабривают.. Нужно большое мужество что бы признать
- среди нас живут обезяны.. И нечего тут стыдится. Это намного лучше чем делать вид что нет такой проблемы..
Поэтому и не заступаются уже, знают что сразу посадят. Узаконенный геноцид русского народа проводимый плешивым.