Вечером 41-летний Иван гулял со своим 3-летним сыном. Тогда же один из автомобилей окатил их грязью. Отец сделал замечание водителю.



Но вместо извинений, он начал собирать вокруг своих друзей и накидываться на Ивана. Кавказцы стали громко выяснять отношения с пешеходом. Поэтому один из жителей соседних домов успел заснять происходящее на видео.



Около 10 человек стояли по близости и смотрели, как то один, то другой бьют мужчину. В итоге Иван упал вместе с ребёнком.