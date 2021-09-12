"Страшно, что все шли мимо": в Солнечногорске мужчина напал на девочку, пытаясь отнять телефон

Сначала она подумала, что это семейная сцена, но, увидев, как мужчина зажимает ребенку рот, позвала мачеху Дарью и рассказала о случившемся. Взрослая женщина тут же выбежала из дома и направилась в сторону пары. К этому времени мужчина уже успел свернуть за угол дома. Поняв, что она не сумеет его быстро догнать, женщина стала кричать, чтобы напавший отпустил ребенка.