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"Страшно, что все шли мимо": в Солнечногорске мужчина напал на девочку, пытаясь отнять телефон

"Страшно, что все шли мимо": в Солнечногорске мужчина напал на девочку, пытаясь отнять телефон (5 фото)

Автор:
12 сентября 2021 20:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Телефон   нападение   полиция   ребенок   солнечногорск   спасение   
1610
5
Ребенка спасла женщина, которая заметила, как девочке зажимают рот. Остальные прохожие не обратили на инцидент никакого внимания.
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Метки: Телефон   нападение   полиция   ребенок   солнечногорск   спасение   
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7k
sivanov1079 Час назад
В СССР ранее судимым давали приставку "рецедив" и чел ехал лет на 10... у нас за кражу 3 раза подряд дают условку...
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1k
Руслан Новак Минуту назад
Отследить всех кто прошел мимо и впаять соучастие. Посадить не посадят но так по инстанциям вытягаяют что сами почувствуют себя на месте жертвы.
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824
RealNo 16 минут назад
Если не прав, поправьте пожалуйста, кто силён юридически: это грабёж ? Разве не разбойное нападение ? Там по моему санкции строже.
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108k
Москвичка 21 минуту назад
Солнечногорск, Алё! Вы там, совсем что-ли ку-ку-кнулись?? А если бы на месте этой девочки оказался ваш ребенок?? Терпилы что ли??? Это же вам не 90-е!!!

Идиотизм просто!

А этого урода нужно отдать в руки папе этой девочке!!
Я за своего ребенка урою!!
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68
Игорь 23 минуты назад
Спасибо вам, неравнодушные люди!
Вчера стало плохо в магазине. Сел на корточки держась за тележку. Подошёл мужчина, спросил, плохо ли мне, не вызвать ли «скорую». Я отказался, поблагодарил. Мне очень приятно, что есть те, кому не всё равно, те, кто готов прийти на помощь. Мы же все -люди, все человеки. Давайте не будем стесняться делать добро…
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35k
Alex 38 минут назад
Мда... Равнодушие страшная вещь.
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14k
Toxictofa 40 минут назад
...Страшно, что все шли мимо...
Потому что шедшие мимо думали "Сейчас я вмешаюсь и окажусь виноватым, меня же еще и за помощь посадят".
ИМХО все претензии нужно предъявлять нашим законам и "внутренним органам", которые сразу карают даже не пытаясь разобраться в ситуации.
И пока это не изменится, все будут равнодушны к чужой беде. Особенно если в ней окажутся дети.
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19k
Dobrovit 47 минут назад
Интересно, с чего это вдруг кто-то начал снимать идущую по улице девочку, когда ещё никто к ней не подошёл и не напал?..
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3k
Andrey Abramov 48 минут назад
Да кто его знает, но судить надо как педофила, ребенка хватал. Тащил? Следы на теле оставил? Пусть сядет за попытку износа рабенка, на зоне ему мозги вправят.
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5k
Дмитрий Горчилин 54 минуты назад
Есть люди, которых нельзя выпускать из тюрьмы. Зачем им на волю- за новыми эпизодами?
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2k
Natural Selection 58 минут назад
эх я б его помял бы падлу от души
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Чел преступный гад, это все понятно. Просто к наведенным потокам педоистерии, вот такими являются подавляющее большинство люмпенов, гоняющихся на улице за детьми. Отнять телефон.

Кстати, привет родителям, которые личинке покупают минимум дорогущий айфон, а то личинка в истерике катается по полу и орет, что в школу не пойдет, если не будет упакована телефоном, "как у всех, крутым".
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52k
parallax Час назад
Не удивлюсь, что судим он был уже не раз. Зачем вообще выпускать на волю рецидивистов? Эти нелюди уже неисправимы, их надо закрывать пожизненно.
Про отсутствие помощи прохожих, там тоже всё непросто. Это действительно могла быть семейная разборка, если не видел всего происходящего с самого начала.
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Отрезать яйца без наркоза самым тупым ножом в мире, а после посадить пожизненно.
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2k
Умница-красавица Час назад
«Бойся равнодушных– они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия совершаются на земле все самые низкие преступления»
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−3
Андрей Час назад
Сказал , что не педофил, и все сразу поверили, что он телефон только хотел отобрать. Это насильник...ребенка покалечил, вместо того, чтобы просто телефон отобрать и убежать. Надеюсь ему по максимуму по этой статье прилетит, хотя с нашим гуманным правосудием этого можно и не ждать особо...
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9k
Vacony Час назад
с такой мордой лица как у этого урода - надо не пускать вообще в общество...
а теперь представьте, что это это ваш ребенок... и нет той женщины что заметила...
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945
GoInDown Час назад
Сейчас время такое, поможешь и уедешь на бутылку лет на 10...
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