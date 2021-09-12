"Страшно, что все шли мимо": в Солнечногорске мужчина напал на девочку, пытаясь отнять телефон

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Ребенка спасла женщина, которая заметила, как девочке зажимают рот. Остальные прохожие не обратили на инцидент никакого внимания.
В минувшую субботу, 11 сентября, в Солнечногорске мужчина напал на ребенка и начал душить. Он подошел к девочке со спины, а та, увлеченная общением в мессенджере, не сразу заметила неизвестного. Обхватив шею ребенка, он поднял его, пытаясь оттащить в сторону. Девочка сопротивлялась, и, чтобы та не дергалась, напавший ударил малышку по лицу. Именно эту сцену увидела из окна соседнего дома девушка.
Сначала она подумала, что это семейная сцена, но, увидев, как мужчина зажимает ребенку рот, позвала мачеху Дарью и рассказала о случившемся. Взрослая женщина тут же выбежала из дома и направилась в сторону пары. К этому времени мужчина уже успел свернуть за угол дома. Поняв, что она не сумеет его быстро догнать, женщина стала кричать, чтобы напавший отпустил ребенка.
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На лице и шее ребенка остались отметины от рук напавшего
Видимо, от неожиданности тот ослабил хватку, потому что девочка смогла позвать на помощь. После этого мужчина убежал, а ребенок долго стоял в оцепенении. Вокруг, как рассказывает спасшая девочку женщина, шли люди и никто не реагировал на эту ситуацию. Тогда Дарья окликнула ребенка и школьница подошла к ней.
Через короткое время после обращения в полицию нападавшего задержали. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина без определенного места жительства. Он утверждает, что не является педофилом, а целью нападения был телефон школьницы. Смартфон он успел у ребенка отобрать.
В настоящее время мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия» (ст 161 УК РФ).. В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение. Дело находится на личном контроле главы СК Александра Бастрыкина. А девочке, которая пережила сильный шок, потребуется помощь психолога.
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Идиотизм просто!
А этого урода нужно отдать в руки папе этой девочке!!
Я за своего ребенка урою!!
Вчера стало плохо в магазине. Сел на корточки держась за тележку. Подошёл мужчина, спросил, плохо ли мне, не вызвать ли «скорую». Я отказался, поблагодарил. Мне очень приятно, что есть те, кому не всё равно, те, кто готов прийти на помощь. Мы же все -люди, все человеки. Давайте не будем стесняться делать добро…
Потому что шедшие мимо думали "Сейчас я вмешаюсь и окажусь виноватым, меня же еще и за помощь посадят".
ИМХО все претензии нужно предъявлять нашим законам и "внутренним органам", которые сразу карают даже не пытаясь разобраться в ситуации.
И пока это не изменится, все будут равнодушны к чужой беде. Особенно если в ней окажутся дети.
Кстати, привет родителям, которые личинке покупают минимум дорогущий айфон, а то личинка в истерике катается по полу и орет, что в школу не пойдет, если не будет упакована телефоном, "как у всех, крутым".
Про отсутствие помощи прохожих, там тоже всё непросто. Это действительно могла быть семейная разборка, если не видел всего происходящего с самого начала.
а теперь представьте, что это это ваш ребенок... и нет той женщины что заметила...