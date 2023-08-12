FISHKINET
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото) В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый... "Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен "Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что... Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к вершине K2 Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и... Предки года: в Бразилии родители разрешили ребёнку прыгнуть в кучу известняка для эффектного фото Предки года: в Бразилии родители разрешили ребёнку прыгнуть в кучу... В Новосибирске местному жителю пришлось отстреливаться от толпы мигрантов В Новосибирске местному жителю пришлось отстреливаться от толпы... Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать Прусикина* Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и... В Калининградской области разбился истребитель Су-30 В Калининградской области разбился истребитель Су-30 14 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку 14 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но... Немного фактов об Аляске Немного фактов об Аляске Алкопост на&nbsp;вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы В Дагестане жители двух сёл подрались из-за музыки на свадьбе В Дагестане жители двух сёл подрались из-за музыки на свадьбе Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Кто такой “Цыганский барон” и чем он занимается Кто такой “Цыганский барон” и чем он занимается Кот Беляш вернулся на работу в вологодскую службу спасения Кот Беляш вернулся на работу в вологодскую службу спасения Кот укусил жителя Великобритании и он заразился неизвестной инфекцией Кот укусил жителя Великобритании и он заразился неизвестной инфекцией Фотоподборка Фотоподборка Бессмертный воронежский монтажник кондиционеров Бессмертный воронежский монтажник кондиционеров Американка стала обладательницей самой длинной бороды в мире среди женщин Американка стала обладательницей самой длинной бороды в мире среди... В Уссурийске прорвало дамбу, защищающую город от наводнения В Уссурийске прорвало дамбу, защищающую город от наводнения
В Новосибирске местному жителю пришлось отстреливаться от толпы мигрантов

В Новосибирске местному жителю пришлось отстреливаться от толпы мигрантов

Автор:
12 августа 2023 18:15
Метки: мигранты   мусор   нападение   
1266
1
1

Мужчина обнаружил на своём парковочном месте строительный мусор, выяснилось, что их туда навалили мигранты, тогда мужчина попросил вежливо убрать всё, что они туда притащили.

Пятеро дикарей без слов тут же накинулись толпой на местного, тому ничего не оставалось делать, как защищать свою жизнь при помощи травмата. Итог - простреленное ребро одного из "ценных иностранных специалистов". Мужик же, пожав плечами, развернулся и пошёл домой.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: мигранты   мусор   нападение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Трям 2 часа назад
Фуф.. я уж подумал что человек пострадал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Notan Blaine 15 минут назад
Если мигрант находится в России незаконно, без документов, то первым делом ему нужно вменять нарушение государственной границы. Без документов он сможет доказать, что он работал строителем или делал ремонт, а не скажем под видом такого рабочего обворовывал пустые квартиры или торговал наркотиками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юр21 48 минут назад
Мутная тема. Мигранты что в личный гараж "стрелка" мусор вытащили? Или белый господин желал припарковаться во дворе, а на "его" парковочном месте был мусор? Боюсь этот подвиг ему боком выйдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lihaci 48 минут назад
Я уже говорил, но повторюсь, за запиксиливание лиц на видео надо ломать руки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Фомич 50 минут назад
Если без слов накинулись пятеро, то травмат ты достать успеешь, но отбиться нет. Что-то там умалчивается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar 52 минуты назад
А чувак в робе соображает, что там полягут ещё пара земляков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
692
Дмитрий 57 минут назад
Жалко, что не из боевого. Как уже достали эти "специалисты" неотесанные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex Час назад
Жаль что наглухо не замочил чурку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Собака У Попа Час назад
Стараюсь быть объективным. Очень мало информации в статье. Это место быо выделено для этого мужика или он просто ставил там машину? Мигранты вывалили там что то пособственной инициативе или они там работали по найму? Просто стараюсь исключить ситуацию, когда люди, как пример, паркуются на детской площадке со словами, типа,что "явсю жизнь здесь машину ставлю." А потом работяги привозят песок для детской песочницы и сгружают его на "место" самозахватчика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113k
parallax Час назад
На агрессию только так и надо отвечать. Другого языка зверьки не понимают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126k
БрОдЯгА 2 часа назад
Дикие люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
БамбарбияКиргуду

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28817



Другие посты автора
Популярное
"Моя свекровь - монстр": страшные истории про мать мужа
"Моя свекровь - монстр": страшные истории про мать мужа
"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев проведёт остаток жизни в одной из самых суровых тюрем России
"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев проведёт остаток жизни в одной из самых суровых...
Набирающие популярность
Маронинг: пиратское наказание, кажущееся гуманным. Но только на первый взгляд
Маронинг: пиратское наказание, кажущееся гуманным. Но только на первый взгляд
Бродя по Санкт-Петербургу
Бродя по Санкт-Петербургу
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото)
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бургер с сыром

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#в мире#сарказм#истории#новости#авто аварии#милота#Прикол
#животные#история#автомир#интересно#аварии#кино#Прошлое#Автовсячина#позитив#Россия
#люди#машина#факты#интересное#ДТП#Китай#США#забавно#СССР#фильм
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото) В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото) «Давайте тогда будем называть: Лицо славянской национальности! Приятно?» Кадыров наехал на Симоньян «Давайте тогда будем называть: Лицо славянской национальности! Приятно?» Кадыров наехал на Симоньян "Объедки, грязь и фаллоимитатор": полиция показала дом преступника, напавшего на Эллу Памфилову "Объедки, грязь и фаллоимитатор": полиция показала дом преступника, напавшего на Эллу Памфилову «Скоро допрыгаются. Им покажут, кто в доме хозяин!» Редактор Russia Today о кавказцах «Скоро допрыгаются. Им покажут, кто в доме хозяин!» Редактор Russia Today о кавказцах Глава СК взял на контроль дело о нападении мигранта на московского полицейского Глава СК взял на контроль дело о нападении мигранта на московского полицейского Два мигранта напали на полицейских в московском метро Два мигранта напали на полицейских в московском метро

На что жалуетесь?

Вернуться