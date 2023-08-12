В Новосибирске местному жителю пришлось отстреливаться от толпы мигрантов

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Мужчина обнаружил на своём парковочном месте строительный мусор, выяснилось, что их туда навалили мигранты, тогда мужчина попросил вежливо убрать всё, что они туда притащили.
Пятеро дикарей без слов тут же накинулись толпой на местного, тому ничего не оставалось делать, как защищать свою жизнь при помощи травмата. Итог - простреленное ребро одного из "ценных иностранных специалистов". Мужик же, пожав плечами, развернулся и пошёл домой.
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Нападать впятером за сделанное замечание, вместо того, чтобы бегом исправлять косяк - нормально?
да и вообще, сомневаюсь, что они на него толпой кинулись. ибо невозможно из травмата остановить пятерых, тебе его в итоге в *опу засунут