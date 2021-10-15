Еще два хулиганских инцидента с «гостями столицы»

Несколькими днями ранее инцидент произошел в «Бургер Кинге». Там под раздачу попал аспирант Высшей школы экономики. Злоумышленниками на этот раз оказались четверо уроженцев Кавказа.

События развивались следующим образом. 25-летний Андрей С. с другом решил посидеть в кафе. Увидел стол с неубранными остатками еды и попросту выкинул их. Сел за очищенный стол, и тут же к нему с претензиями подкатила компания молодых людей кавказской внешности.

Они стали доказывать, что отошли от стола ненадолго, не успев завершить трапезу. А москвич злостно покусился на их обед. Потребовали возместить стоимость заказа, это полторы тысячи рублей. Парень выполнил их настоятельную просьбу.

А когда он выходил из кафе, кавказцы, видимо, все еще голодные, запросили еще денег. В итоге отобрали у аспиранта телефон и перевели с него на счет одного из участников группы 5000 рублей.

После обращения молодого человека в полицию двоих «хитроумных» гостей арестовали. Дело возбуждено, идет разбирательство.