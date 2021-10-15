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Еще два хулиганских инцидента с «гостями столицы»

Еще два хулиганских инцидента с «гостями столицы» (2 фото)

Автор:
15 октября 2021 18:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   арест   грабеж   избиение   кавказцы   метро   мигранты   нападение   
1057
2
За последние несколько дней только в Москве зафиксированы два инцидента с участием приезжих

Источник:

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Метки: Москва   арест   грабеж   избиение   кавказцы   метро   мигранты   нападение   
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13  комментариев
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25k
Батончик с маком 43 минуты назад
Закончится всё это грандиозной резнёй.
И повезёт тем, кого просто переломают арматурой и отправят в аулы.
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12k
Великий Кормчий 7 минут назад
А по телеку говорят, что нам нужны трудовые имигранты....
Нужны так, шо песец.
Закончится так, как после взрыва дома на Каширке. Их будут отлавливать и по тихому отвозить в Коломенскую пойму.
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47
@photoaQyn 8 минут назад
Вот уж действительно если нет мозгов то и не купишь))) ограбить человека путём перевода на свой счёт денег? так тебя даже искать не надо, милиционеры наверное так обрадовались- сразу раскрытое дело
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7k
Мистер Фикс 13 минут назад
И как всегда - кучей на одного. Герои, куле
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399
Fisher1979 24 минуты назад
Тут буквально писали что Германию заполонили беженцы, но их хотя-бы держут...
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−1
Максим Котляров Полчаса назад
Что-то до хрена статей появилось о кавказцах,там побили,тут побили,вы специально пишите именно об этом чтобы обострить ситуацию или писать больше не о чем,попахивает национальным розжигом ?!
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1k
Estie Полчаса назад
Всех этих черножопых чмырей нужно методично уничтожать. Депортация тут не поможет, а от уголовки их отмажут. Просто зафиксируйте все эти истории, и попробуйте последить что будет дальше. И с вероятностью в 99% вы больше ничего про эти дела не прочитаете.
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6k
BenderRodriguez 38 минут назад
Я не понял, этот аспирант просто выкинул еду со стола? Он что не мог позвать работников, чтоб убрали или посадили за чистый свободный стол?
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37k
Андрей 46 минут назад
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