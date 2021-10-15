Еще два хулиганских инцидента с «гостями столицы»

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За последние несколько дней только в Москве зафиксированы два инцидента с участием приезжих
Сегодня в Телеграм-канале «Говорит и показывает Москва» появилось сообщение об инциденте у станции метро «Кузьминки». В ночь на пятницу трое мигрантов набросились на жителя столицы.
Как стало известно чуть позже из комментария представителя МВД изданию «Регнум», хулиганы подошли к прохожему, опрокинули его на землю и принялись методично бить по телу и голове. А потом завладели курткой потерпевшего и сбежали с места ЧП. В куртке, по словам пострадавшего, были документы и ключи от квартиры, деньги (10 тысяч) и банковская карта.
Избитый, 28-летний мужчина, госпитализирован. А грабителей уже нашли и возбудили уголовное дело. Деньги они успели потратить.
Как стало известно чуть позже из комментария представителя МВД изданию «Регнум», хулиганы подошли к прохожему, опрокинули его на землю и принялись методично бить по телу и голове. А потом завладели курткой потерпевшего и сбежали с места ЧП. В куртке, по словам пострадавшего, были документы и ключи от квартиры, деньги (10 тысяч) и банковская карта.
Избитый, 28-летний мужчина, госпитализирован. А грабителей уже нашли и возбудили уголовное дело. Деньги они успели потратить.
Несколькими днями ранее инцидент произошел в «Бургер Кинге». Там под раздачу попал аспирант Высшей школы экономики. Злоумышленниками на этот раз оказались четверо уроженцев Кавказа.
События развивались следующим образом. 25-летний Андрей С. с другом решил посидеть в кафе. Увидел стол с неубранными остатками еды и попросту выкинул их. Сел за очищенный стол, и тут же к нему с претензиями подкатила компания молодых людей кавказской внешности.
Они стали доказывать, что отошли от стола ненадолго, не успев завершить трапезу. А москвич злостно покусился на их обед. Потребовали возместить стоимость заказа, это полторы тысячи рублей. Парень выполнил их настоятельную просьбу.
А когда он выходил из кафе, кавказцы, видимо, все еще голодные, запросили еще денег. В итоге отобрали у аспиранта телефон и перевели с него на счет одного из участников группы 5000 рублей.
После обращения молодого человека в полицию двоих «хитроумных» гостей арестовали. Дело возбуждено, идет разбирательство.
События развивались следующим образом. 25-летний Андрей С. с другом решил посидеть в кафе. Увидел стол с неубранными остатками еды и попросту выкинул их. Сел за очищенный стол, и тут же к нему с претензиями подкатила компания молодых людей кавказской внешности.
Они стали доказывать, что отошли от стола ненадолго, не успев завершить трапезу. А москвич злостно покусился на их обед. Потребовали возместить стоимость заказа, это полторы тысячи рублей. Парень выполнил их настоятельную просьбу.
А когда он выходил из кафе, кавказцы, видимо, все еще голодные, запросили еще денег. В итоге отобрали у аспиранта телефон и перевели с него на счет одного из участников группы 5000 рублей.
После обращения молодого человека в полицию двоих «хитроумных» гостей арестовали. Дело возбуждено, идет разбирательство.
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И повезёт тем, кого просто переломают арматурой и отправят в аулы.
Нужны так, шо песец.
Закончится так, как после взрыва дома на Каширке. Их будут отлавливать и по тихому отвозить в Коломенскую пойму.