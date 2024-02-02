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В Курчатове Курской области мужчина напал на ребенка

В Курчатове Курской области мужчина напал на ребенка

Автор:
02 февраля 2024 01:00
Сообщество : Криминал
Метки: Курская область   курчатов   мужчина   нападение   неадекват   полиция   удар   
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Инцидент произошел в местном супермаркете. Неадекват быстрым шагом подошел к ребёнку и со всего размаха ударил мальчика кулаком по голове.

Мама с малышом выбирали покупки в магазине, к ним подошёл мужчина в кожанке и со всего размаху ударил ребёнка по лицу кулаком. Предположительно, отец мальчика моментально отреагировал, повалил мужчину на пол и несколько раз двинул в челюсть.

Полиция сработала стремительно. О том, что неадеквата задержали, отчиталось МВД по Курской области. Когда его доставили в отдел полиции, он был сильно пьян.
После проверки ему изберут меру пресечения.

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Метки: Курская область   курчатов   мужчина   нападение   неадекват   полиция   удар   
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12  комментариев
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38k
albedo 2 часа назад
Вряд ли отец.
Скорее всего просто прохожий.

Отец бы из этого дебила не сдержался и фарш бы сделал!
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0
Арабский шейх 10 минут назад
Помню мем такой в начале 2010-х был кажись бомж компот.Так вот там тоже такой вот мужик избивал ребёнка меньше 12 лет и в то время над этим смеялись,а сейчас вдруг общество переобулось вдруг?
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−4
. 13 минут назад
как там ракетоноситель "ИВАНОВЕЦ" ? булькает ?
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−4
. Полчаса назад
синька -зло . будешь как чмо ...
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−4
. Полчаса назад
По аэродромам, по аэродромам
Хаймарс пробежал как по судьбе
И осталась в небе светлая полоска
Чистая, как память о тебе...
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228
Посейдон Полчаса назад
Просто интересно, как сработала мысль у этого человека? Что, как и почему ему прилетело в голову так поступить? Вот живёт человек, бо льшая часть жизни прожита, и вдруг идея, ударить рандомного ребенка в случайном месте. Ну то есть тысячи дней прожил, и вдруг решается на героический подвиг? Хоть какой-то след оставить в этом мире?
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4k
SmartCat101 Полчаса назад
таких только убивать, не нужно их кормить и содержать , никогда это не станет полноценным членом общества
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−4
. SmartCat101 Полчаса назад
жуй !
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78k
Viktor 50 минут назад
Если бы я был предположительно отцом, то эта сука до полиции не дотянула бы, несмотря на то, что сработала она стремительно!
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824
Лёха Лёха 56 минут назад
Честно? От увиденного в шоке! Не печатные эмоции
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Я даже не знаю как сука такоекоментировать
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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92087



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