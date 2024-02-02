В Курчатове Курской области мужчина напал на ребенка

Инцидент произошел в местном супермаркете. Неадекват быстрым шагом подошел к ребёнку и со всего размаха ударил мальчика кулаком по голове.
Мама с малышом выбирали покупки в магазине, к ним подошёл мужчина в кожанке и со всего размаху ударил ребёнка по лицу кулаком. Предположительно, отец мальчика моментально отреагировал, повалил мужчину на пол и несколько раз двинул в челюсть.
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Полиция сработала стремительно. О том, что неадеквата задержали, отчиталось МВД по Курской области. Когда его доставили в отдел полиции, он был сильно пьян.
После проверки ему изберут меру пресечения.
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Скорее всего просто прохожий.
Отец бы из этого дебила не сдержался и фарш бы сделал!
Хаймарс пробежал как по судьбе
И осталась в небе светлая полоска
Чистая, как память о тебе...