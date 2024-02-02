В Курчатове Курской области мужчина напал на ребенка

Мама с малышом выбирали покупки в магазине, к ним подошёл мужчина в кожанке и со всего размаху ударил ребёнка по лицу кулаком. Предположительно, отец мальчика моментально отреагировал, повалил мужчину на пол и несколько раз двинул в челюсть.