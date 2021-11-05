Лиса: Неочевидные факты. Лазает по деревьям, притворяется мёртвой, чтобы охотиться, и мастерски обманывает своими следами

Не верите? Посудите сами: они выходят на охоту за мышами только по ночам. Выслеживают их втихаря, полагаясь, в основном, на шикарный слух и хорошее ночное зрение. При этом отменно лазают по деревьям (по крайне мере, для собаки), ведь их когти частично втягиваются (!). Даже зрачок у них вертикальный, а не круглый, как у всех псовых! Чем вам не пёс на кошачьем железе?