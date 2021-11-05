Лиса: Неочевидные факты. Лазает по деревьям, притворяется мёртвой, чтобы охотиться, и мастерски обманывает своими следами

Мне иногда кажется, что лисы прибились к псовым по какой-то глупой случайности. Да, они родственники собакам и волкам, но на этом заканчивается все сходство. У лисы целая куча закидонов, которые совсем не вяжутся с повадками их родни. Свой образ жизни они целиком и полностью скопировали у кошек.
Не верите? Посудите сами: они выходят на охоту за мышами только по ночам. Выслеживают их втихаря, полагаясь, в основном, на шикарный слух и хорошее ночное зрение. При этом отменно лазают по деревьям (по крайне мере, для собаки), ведь их когти частично втягиваются (!). Даже зрачок у них вертикальный, а не круглый, как у всех псовых! Чем вам не пёс на кошачьем железе?
Возможно, до кошачьих повадок животины просто доперли сами — хитрости им не занимать. Лень охотиться? Лови ворон на «живца». Точнее, «не живца». Притворись мёртвым и дождись, когда пернатые трупоеды прилетят полакомиться твоими телесами.
Хочешь своровать чужой обед? Уведи его хозяина подальше от законной добычи, запутай следы и возвращайся к трапезе. Хочешь домашнее блюдо? Сделай подкоп на территорию человеческого двора и радуйся свежей курятине каждый день! Даже территорию лисы обходят мудрёно — след в след, чтобы запутать тех, кто захочет надрать плутовке зад.
Из ума и сообразительности вытекает ещё одна черта — любопытство. Но не всегда оно доводит до добра. Лисы суют свой нос куда надо и не надо. Они застревают в банках, автомобильных покрышках, под заборами. Особенно страдают те, кто ошиваются близь людей. А таких немало — в Лондоне их поселилось более 10.000 хвостов!
Кстати, о людях. Мы такую башковитость не могли не заметить и решили закорешиться с лисами даже раньше, чем с собаками — 16 тыс. лет назад. Увы, что-то не сложилось — сделать лис повсеместным питомцем не получилось. До приручения животин люди дошли лишь в 20 веке.
Домашних лис вывели в Новосибирске 45 лет назад. Их поведение — безумная смесь собачьего дружелюбия и кошачьих повадок, вроде ночных тыгыдыков и порчи мебели. Так что если не можете определиться, брать кошку или собаку, то заводите лису — не прогадаете.
Источник:
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