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17 фотографий, которые доказывают: всё познается в&nbsp;сравнении

17 фотографий, которые доказывают: всё познается в сравнении (17 фото)

Автор:
21 сентября 2021 08:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   интересно   люди   подборка   сравнение   факты   
1038
17

Чтобы оценить какую-то вещь, её нужно с чем-то сравнить. Перед вами подборка любопытных сравнений, позволяющих узнать больше о некоторых предметах, животных и явлениях.

Всё познаётся в сравнении. И это не просто пустые слова. Например, сложно понять, как сильно сточился нож и износились ботинки, пока не сравнишь эти вещи с новыми. Или как проследить прогресс художника, если не сравнить его первую работу и последнюю? Поэтому мы собрали для вас несколько

Мой папа купил новый нож через 50 лет использования старого

×

Как выглядит мой первый слой краски в сравнении с последним слоем

Упаковка vs содержимое

Размер Галапагосской гигантской черепахи по сравнению с размером лошади

Разница в цвете яиц с нашей местной фермы и яиц из продуктового магазина

Я сделала портреты своей кошки: 2 года назад и 5 минут назад

Как изменился цвет моей сиамской кошки Лолы

На первом фото ей 1 месяц, а на втором — 8 лет.

Фильтр после 6000 литров воды и новый

Модель здания и то, как оно выглядит в реальности

Огромная морковь в сравнении с рукой человека

Как выглядят 4 года повседневной носки

Размер хаски и размер волка

Размер Луны по сравнению с размером США

Рост 200,5 см на фоне 157,5 см

Красный винный уксус привлекает почти в два раза больше плодовых мух, чем белый винный уксус

Совершенно новая перчатка и перчатка, которой семь лет

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Метки: в мире   животные   интересно   люди   подборка   сравнение   факты   
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5  комментариев
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zloykoyot 2 часа назад
Семь лет? Она на гвоздике висела чтоль? Обычно таких перчаток и на неделю не хватает.
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Игорь 2 часа назад
перчатке 7 лет,ее что одевали 29 февраля
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323
Gast Игорь 23 минуты назад
на счёт сиама это точно, мой почти чёрным стал, а ведь чистокровка. парадокс)
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