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Чтобы оценить какую-то вещь, её нужно с чем-то сравнить. Перед вами подборка любопытных сравнений, позволяющих узнать больше о некоторых предметах, животных и явлениях.
Всё познаётся в сравнении. И это не просто пустые слова. Например, сложно понять, как сильно сточился нож и износились ботинки, пока не сравнишь эти вещи с новыми. Или как проследить прогресс художника, если не сравнить его первую работу и последнюю? Поэтому мы собрали для вас несколько
Мой папа купил новый нож через 50 лет использования старого
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Как выглядит мой первый слой краски в сравнении с последним слоем
Упаковка vs содержимое
Размер Галапагосской гигантской черепахи по сравнению с размером лошади
Разница в цвете яиц с нашей местной фермы и яиц из продуктового магазина
Я сделала портреты своей кошки: 2 года назад и 5 минут назад
Как изменился цвет моей сиамской кошки Лолы
На первом фото ей 1 месяц, а на втором — 8 лет.
Фильтр после 6000 литров воды и новый
Модель здания и то, как оно выглядит в реальности
Огромная морковь в сравнении с рукой человека
Как выглядят 4 года повседневной носки
Размер хаски и размер волка
Размер Луны по сравнению с размером США
Рост 200,5 см на фоне 157,5 см
Красный винный уксус привлекает почти в два раза больше плодовых мух, чем белый винный уксус
Совершенно новая перчатка и перчатка, которой семь лет
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