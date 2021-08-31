Рысь — «седеющая» охотница: как меняется жизнь крупной кошки осенью

Под крылом матери

Впрочем, характер молодой матери портится. А как иначе, когда даже мелкие хищники всё время норовят отобрать у неё родных рысят? Рысь старается не отлучаться от котят ни на миг. И волки, и лисы, и росомахи — все ползут на требовательное «мяу». Наша героиня всё время держит кисточки по ветру, а лапы в боевой готовности. Малейший шорох может спровоцировать рысь на агрессию — своих в обиду не даст! А самец и вовсе может увести супостатов за собой…