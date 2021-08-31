Рысь — «седеющая» охотница: как меняется жизнь крупной кошки осенью

Рысь в корне отличается от своих сородичей. Она отрастила «бакенбарды» и кисточки, покрылась плотной серой шерстью, и при этом укоротила хвост. Все эти особенности помогли ей жить и выживать там, где другая кошка не смогла бы. Настала осень — пора подготовки!
Веет душевным теплом
Глядя на то, как рысь меняет длину шерсти, так и лезут в голову мысли о домашнем уюте. Ну, когда лежишь в кровати под тёплым одеялом с горячим чаем в руках. Осенняя линька рыси не имеет ничего общего с пучками шерсти, окружающими нашу героиню. Небольшая часть отмершего подшёрстка покидает рысь по мере того, как отрастает новая ость. Ничего не зудит и не чешется, а теплее становится с каждым днём.
Как сивый мерин
В осенний период рысь начинает «седеть». Молодая шерсть выглядит более светлой, и она всегда длиннее летнего гардероба. Именно этот манёвр помогает кошке спрятать заметные пятна. Летом они помогают маскироваться в рябых кустарниках и буреломах, а на фоне осеннего пейзажа становятся проблемой. Увидеть пятнистую кошку на фоне пожелтевших листьев смог бы даже косой заяц. А новый маскхалат рассмотреть сложнее, просто идеален для засады!
Сибирский валенок
Рысь модернизирует себя по полной. С приходом зимы ей придётся перемещаться по вязкому снегу. Поэтому она начинает отращивать новые черевички. Есть мнение, что валенки — это поседевшие, окрепшие и загрубевшие носки. Если так, то рысь меняет носки на зимнюю обувь. Осенью на подушечках лап начинает расти щетина. Она не только утепляет принцессу тайги, но заметно улучшает устойчивость походки.
Поздно спешить
Перед наступлением холодов, рыси нужно накопить солидную прослойку жира, и она делает единственно-верный вывод: нужно много есть. У кого в лесу кость тяжёлая? Кто самый упитанный? На кабана, конечно, рысь не посмотрит — слишком уж силён хряк. А вот невнимательный заяц, уставший тетерев и слабая косуля — отлично подойдут. Звери тоже пытаются нагулять жирок — сама природа велела хищнице внести их в меню. Рысь делает лишь один меткий бросок, и всегда из засады.
Неприкосновенный запас
Таёжная кошка охотится даже тогда, когда сыта. Это — азарт, ничего личного. Летом героиня бросит провизию прямо на лесной тропе, а осенью всё же постарается припрятать добытое. Иногда рысь ест половину дневного рациона, а остальное уносит в листву. Но игра в прятки ей не удаётся. Настолько небрежно она закапывает запасы, что зимой не находит и половины. Запах еды быстро распространяется по тайге…
Не в меру упитанный зверь
Аппетит? Он растёт у рыси пропорционально понижению температуры в лесу. Летом хищница с кисточками растягивает трапезу на несколько дней, а с приходом осени стремительно увеличивает обороты. Стоит учитывать и световой день, он становится заметно короче, а настоящая рысь предпочитает охотиться исключительно в тёмное время суток. Как следствие, часы охоты увеличиваются, а значит растёт и объём провизии.
Идите, я догоню!
Итак, рацион дикой кошки поистине разнообразен. Она и на косого смотрит с аппетитом, и мышкованием умело занимается. Но большинство прагматичных созданий осенью мигрируют. Поэтому рысь сначала выслеживает цель, затем «садится ей на хвост», а в завершении устраивает засаду. В случае успеха героиня заметает следы и прячет результаты трудов в своеобразный схрон. Удивительно другое. За ночь наша героиня способна пройти около 20-30 км в поисках новой цели!
За салом к соседу
Если вдруг выяснится, что привычная пища рыси ушла раньше времени, то кошка даже даст ей фору — пусть косули нагуляют жирок по дороге. Сама же красавица отправится к людям. Что говорить, а двуногих рысь никогда не боялась. Богатый скотный двор — нет ничего лучше для рыси! Кстати, нужно быть предельно бдительным хозяином. Инстинкт древних охотников может привести нашу героиню и к домашним любимцам. А может она попросту не уважает пушистых домоседов?
Яблочко от яблони
К осени новое поколение юнцов уже заметно подросло. Рысята стремятся освоить охоту. В осенний период рысь становится необычайно заботливым родителем. Отец, кстати, никуда не исчезает, а помогает матери воспитывать котят. Семейный подряд выходит на промысел сообща. Родители показывают, учат и исправляют ошибки. Им важно, чтобы молодняк сумел справиться с предстоящими проблемами. У людей 1 сентября — день знаний, у рыси вся осень.
Под крылом матери
Впрочем, характер молодой матери портится. А как иначе, когда даже мелкие хищники всё время норовят отобрать у неё родных рысят? Рысь старается не отлучаться от котят ни на миг. И волки, и лисы, и росомахи — все ползут на требовательное «мяу». Наша героиня всё время держит кисточки по ветру, а лапы в боевой готовности. Малейший шорох может спровоцировать рысь на агрессию — своих в обиду не даст! А самец и вовсе может увести супостатов за собой…
Источник:
- 10 существ на планете, которые могут прожить несколько человеческих жизней
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Вот только амурский тигр, пума, лесная кошка да и прочие барсы об этом не в курсе