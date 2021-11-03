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Страшные конфеты: на Хэллоуин дети получили сладости с иглами

Страшные конфеты: на Хэллоуин дети получили сладости с иглами (3 фото)

Автор:
03 ноября 2021 21:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Фостория   игла   конфеты   огайо   сша   хэллоуин   
1685
3
Общественность небольшого городка Фостория, что в штате Огайо, находится в шоке уже несколько дней и требует от полиции найти негодяя, который раздавал детям конфеты со швейными иглами.
Полиция города попросила всех родителей быть внимательными и проверить сладости детей, полученные от незнакомцев. Оказалось, что после проведения ежегодной акции в ночь Хэллоуина "кошелёк или жизнь", в двух конфетах были обнаружены иголки. Дети, которым "повезло" получить лакомство, никак не связаны друг с другом и не пострадали.
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Стражи порядка заявили: "Хотя нам известно только о двух конфетах, но мы относимся к этому серьезно и потрясены тем, что кто-то может быть настолько сумасшедшим, что захочет причинить вред детям в нашем городе".
Новость вызвала большой общественный резонанс, и даже местная больница пригласила всех желающих проверить конфеты, которые дети принесли с праздника, с помощью рентгеновского аппарата.

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Метки: Фостория   игла   конфеты   огайо   сша   хэллоуин   
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14  комментариев
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11k
Типа граф 4 часа назад
"пригласила всех желающих проверить конфеты, которые дети принесли с праздника, с помощью рентгеновского аппарата."
Пипец у них там , не ума не фантазии . Они бы ещё в МРТ проверили бы .
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97
Снежный Барс 2 часа назад
Наш мир полон негодяев
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17k
ВВС 2 часа назад
фото древние
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51
@photoaQyn 2 часа назад
вот сколько мне лет столько я слышу эту байку, вполне возможно и более всего что кто-то для хайпа вставил иголки и сам сфотографировал. А ещё были слухи про жвачку с лезвием, А ещё были случаи что в жвачку вставляют паучьи яйца и дети засыпавшие со жвачкой во рту просыпались все покрытые паутиной, чего только нет И что интересно живучие эти слухи...
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29k
a.fey 3 часа назад
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3k
Leo 3 часа назад
Не проще просто выбросить все "подарки" из конфет и не заниматься безумием с рентгеном?! Бесовский праздник- бесовские подарки...
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4k
Andrey Abramov 3 часа назад
Байдена в отставку, во всем виноваты демократы, всю власть республиканцам.
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240
SHAGREEN 4 часа назад
Удивительно, что раньше такого не происходило. В наше время можно собирать конфеты в лучшем случае только у знакомых.
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240
SHAGREEN Вепс Полчаса назад
Я думаю, что ты ещё много чего не встречал. Ну если ты был бы непротив, чтобы твои дети в темное время суток собирали конфеты у незнакомых людей - дерзай. Удача любит смелых.
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