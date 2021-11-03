Страшные конфеты: на Хэллоуин дети получили сладости с иглами

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Общественность небольшого городка Фостория, что в штате Огайо, находится в шоке уже несколько дней и требует от полиции найти негодяя, который раздавал детям конфеты со швейными иглами.
Полиция города попросила всех родителей быть внимательными и проверить сладости детей, полученные от незнакомцев. Оказалось, что после проведения ежегодной акции в ночь Хэллоуина "кошелёк или жизнь", в двух конфетах были обнаружены иголки. Дети, которым "повезло" получить лакомство, никак не связаны друг с другом и не пострадали.
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Стражи порядка заявили: "Хотя нам известно только о двух конфетах, но мы относимся к этому серьезно и потрясены тем, что кто-то может быть настолько сумасшедшим, что захочет причинить вред детям в нашем городе".
Новость вызвала большой общественный резонанс, и даже местная больница пригласила всех желающих проверить конфеты, которые дети принесли с праздника, с помощью рентгеновского аппарата.
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Пипец у них там , не ума не фантазии . Они бы ещё в МРТ проверили бы .