Полицейских вызвали на место инцидента во вторник около 16.30 по местному времени (23.30 мск). По заявлению семьи, погибшая сама позвонила 911 из-за ссоры девушек возле её дома. Однако далее, вместо того, чтобы сидеть на заде ровно, наблюдая за работой полиции, Макайя, как будто ей вожжа под хвост попала, возбудилась и решила взять меч правосудия в свои руки, точнее, нож. Такое решение для 16-летней девушки оказалось роковым.





На кадрах с нагрудной камеры полицейского, видно, что страж порядка открыл стрельбу в Брайант, в момент, когда та бросилась с ножом на другую девушку.



