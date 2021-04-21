FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 663 поста • 215 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Полицейские США застрелили очередную чернокожую правонарушительницу: видео

Полицейские США застрелили очередную чернокожую правонарушительницу: видео (3 фото)

Автор:
21 апреля 2021 09:14
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Колумбус   драка   негритянка   огайо   полиция   пристрелил   скончалась   сша   
9980
3

Не успели зачитать вердикт по делу Дерека Шовина, как полицией города Колумбус, штат Огайо, была смертельно ранена негритянка Макайя Брайант, Протестующие из-за очередного эпизода гибели граждан США, имевших африканские корни, уже начали собираться возле здания полиции города.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Колумбус   драка   негритянка   огайо   полиция   пристрелил   скончалась   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
98
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
98  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Шурум-бурум 7 часов назад
в штатах ходит слух, что в бедных ниггерских семьях зарождается тренд "жертвы произвола полиции"... типа подставляется под пули правосудия какой-нибудь конченный ниггер-наркоман или ниггер-уголовник, а его семья получает многомиллионную компенсацию от государства, которую это конченный ниггер никогда бы не заработал) плюс почет и слава) как шахиды на ближнем востоке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
6k
Сгусток позитива 8 минут назад
правильно что завалил макаку с ножом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lefterov 14 минут назад
в 16 лет такая кобыла огромная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
525
Симплекс 41 минуту назад
И что? Нож в руке виден? Виден! Менту слова никто не скажет. Ситуация с Флойдом совсем другая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
vova old 42 минуты назад
Всё зависит от точки зрения на самом деле полицейский Спас другую чёрную девушку , жизни которой угрожала реальная опасность. Вот если бы эта девушка была бела, тогда бы всё было по-другому
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
звинг 42 минуты назад
похоже это становится национальным спортом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
info-kozirev 53 минуты назад
Да раздайте уже пулеметы полиции,что б могли нигеров толпами косить,пока тупые и ленивые нигеры не осознают,что есть закон,что надо приносить пользу обществу в котором и за счет которого они живут,их будут валить (и это правильно,нахрена обществу стадо паразитов)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Азачемвам 56 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Азачемвам Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Азачемвам Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
ЯуЦуЧу Час назад
а когда у нас начнут отстреливать сами знаете кого ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Час назад
На этот раз полицейский уничтожил преступницу, уже замахнувшуюся ножом на другого человека. Единственно правильное решение, и никаких существенных волнений не будет. Нож более чем виден, да и спас он жизнь другой черной девушке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
253
Mr White Man 2 часа назад
Показалось: "Макакаию Брайант"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Некто 2 часа назад
"Протестующие из-за очередного эпизода гибели граждан США, имевших африканские корни, уже начали собираться возле здания полиции города."©
Блин... Ну ведь намекают как могут.
Сами. Собираются. В одном месте....
Обнести глухим забором, отключить связь и интернет. Заблокировать канализацию. И не вмешиваться.
Через месяц - тщательно продезинфицировать местность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex 2 часа назад
надо было и вторую обезьяну застрелить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
640
Алексей 2 часа назад
Как он посмел поднять ствол в сторону черножо.. кожей американки?? Должен был пасть ниц и лобызать ноги ей, мерзавец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Пётровыч 2 часа назад
Могу поспорить, что не будет массовых акций протестов и требований в реформации полиции и смены президента. Ошибки ментов это обычная ситуация для США, просто в тот раз были выборы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Пётровыч Час назад
Никакого отношения к выборам те протесты не имели. Города запылали потому что полицейский абсолютно нагло задушил черного, причем даже под камеру, при многих протестующих свидетелях - так что каждый это видел. А сейчас полицейский спас одну черную девушку от другой, нож прекрасно виден, не будет ни одного присяжного который бы его обвинил.
Вот если бы этого видео не было, то у полицейского были бы БОЛЬШИЕ проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Пётровыч Дмитрий Час назад
Наивный ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Святослав 3 часа назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aleksandr 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик 3 часа назад
Все правильно. Если негров больше то их и убивают больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
foggen2 3 часа назад
Негров качественно и умело поимели в роли атрибутики при выборах.Теперь уже их всплески эмоций и подобия бунтов будут пресекаться,власть наигралась и получила от толпы то что ей надо было......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
wr2x2 foggen2 3 часа назад
но и они тоже кое-что получили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 30 комментариев (из 70)
Показать ещё
Трудности удаленки, которую многие так ждали Трудности удаленки, которую многие так ждали Глупее не придумаешь: угонщик спросил дорогу у полиции и был арестован Глупее не придумаешь: угонщик спросил дорогу у полиции и был арестован В США собираются провести марш в поддержку белых американцев, пострадавших от рук чернокожих В США собираются провести марш в поддержку белых американцев, пострадавших от рук чернокожих Для усмирения разгулявшихся туристов в Майами-Бич прислали спецназ Для усмирения разгулявшихся туристов в Майами-Бич прислали спецназ Вот почему они сначала стреляют, затем спрашивают: 3 полицейских ранено при погоне за двумя неграми в Джорджии Вот почему они сначала стреляют, затем спрашивают: 3 полицейских ранено при погоне за двумя... Негритянка накинулась с пистолетом на полицейского и поплатилась самым ценным Негритянка накинулась с пистолетом на полицейского и поплатилась самым ценным
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

127966



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Что это еще за чурбачки?": мужчина удивился внутренней конструкции порога УАЗа
3
211
"Что это еще за чурбачки?": мужчина удивился внутренней конструкции порога УАЗа
Батарейка из розетки: хитрость из СССР
3
155
Батарейка из розетки: хитрость из СССР
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Трагическое стечение обстоятельств: школьница оказалась в реанимации
0
25
Трагическое стечение обстоятельств: школьница оказалась в реанимации
10 самых страшных клоунов из фильмов ужасов
1
14
10 самых страшных клоунов из фильмов ужасов
Какой выбрать купальник, чтобы сразить всех на пляже
Какой выбрать купальник, чтобы сразить всех на пляже
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#интересное#отдых#авто аварии#полиция#кино#новости#путешествие
#Юмор#факты#подборка#аварии#прикол#навальный#дтп#красота#автомир#автомобили
#история#интересно#Россия#в мире#СССР#природа#картинки#дети#собака#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться