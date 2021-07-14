Само небо окрысилось на образ "иконы Америки"

На место ужасного святотатства сразу прибыла полиция. Всё огородили начали по кирпичикам разгребать завал. Сообщается, что здание отделалось незначительными повреждениями, а что касается портрета, то он был полностью уничтожен стрелою Громовержца. Мэрия Толедо уже рассыпалась в уверениях, перед теми, кто всхлипывая и, доставая из-под кровати дубинки, готов был отправиться в поход за новыми телевизорами, что скоро икона будет воссоздана по всем канонам новой религии.