Само небо окрысилось на образ "иконы Америки"

Молния угодила в "светлый лик" героя, почитаемого большинством негров в США.
Как передаёт Telegram-канал "Mash", в лицевую часть граффити с Джорджем Флойдом в городке Толедо, штат Огайо, разнесла вдребезги молния.
На канале пишут, что изображение выдающегося деятеля современной Америки и неумышленного создателя BLM украшало собой окрестности почти год. Но видимо, терпение Зевса не безгранично и он положил этому предел, метнув молнию аккурат в лоб граффити многострадального Джорджа примерно в 16:30 по местному времени.
На место ужасного святотатства сразу прибыла полиция. Всё огородили начали по кирпичикам разгребать завал. Сообщается, что здание отделалось незначительными повреждениями, а что касается портрета, то он был полностью уничтожен стрелою Громовержца. Мэрия Толедо уже рассыпалась в уверениях, перед теми, кто всхлипывая и, доставая из-под кровати дубинки, готов был отправиться в поход за новыми телевизорами, что скоро икона будет воссоздана по всем канонам новой религии.
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Почему 16:30?
И воссияет солнце над лучшей в мире страной полной терпимости и демократии.
Как-бы во время создания BLM в 2013г он спокойно досиживал в тюрьме за вооружённое нападение.