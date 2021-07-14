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Само небо окрысилось на образ "иконы Америки"

Само небо окрысилось на образ "иконы Америки" (2 фото)

Автор:
14 июля 2021 14:16
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Реакция   Толедо   Флоид   граффити   молния   огайо   разрушение   сша   
2176
2

Молния угодила в "светлый лик" героя, почитаемого большинством негров в США.

Источник:

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Метки: Реакция   Толедо   Флоид   граффити   молния   огайо   разрушение   сша   
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18  комментариев
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17k
Сталкер Час назад
Ежели будет, по заверениям мэрии, восстановлена – следующая молния обязана сжечь мэрию.
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2k
Master Bo 10 секунд назад
Петров и Боширов??????? Што опять???

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11k
Хью́берт Минуту назад
Больше похоже на петарду.
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33k
Alex 2 минуты назад
Похоже BLM уже все достали
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252
korney 9 минут назад
Громовержец? И до этого дойдёт, пока что это лёгкое преувеличение, но ...
Почему 16:30?
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25k
Григорий 22 минуты назад
Да поставьте уже этот лик перед входом в каждый офис-завод-кафе-столовую. Везде в общем. И как только человек подходит он должен встать на колени. Кто не встал - увольнять с пометкой. Единственная возможность после этого получить работу - сменить пол.
И воссияет солнце над лучшей в мире страной полной терпимости и демократии.
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8k
Andrei Полчаса назад
"...неумышленного создателя BLM..."
Как-бы во время создания BLM в 2013г он спокойно досиживал в тюрьме за вооружённое нападение.
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1k
Евгений Кондратьев 48 минут назад
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3k
Outcast 58 минут назад
маш конечно очень "достоверный" источник.
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18k
Ego sum qui sum Час назад
ну как минимум в Перуна, Зевса, Индру или Тора есть повод поверить
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35k
jonnyD Час назад
Намекают ...
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5k
Rubezh Час назад
Ну так продавайте теперь эти кирпичи освященные Зевсом.
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3k
Andy Час назад
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18k
SolomonA Час назад
Господь, жги!
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46k
parallax 2 часа назад
Не время ещё для новых погромов. Добытые телевизоры, пока на гарантии
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93
TORNADO MARKETING parallax Час назад
так без чека же низзя))) а чека как бы нет......
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712
Monher 2 часа назад
Не злите Бога, неверием и грехами
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