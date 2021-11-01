Убийство на вечеринке для взрослых, опасный косплей – как прошел Хэллоуин во всем мире

Преступник заявил, что "сожалеет, что никого не убил". По его словам, он хотел получить смертную казнь за убийство.

А вот в США без пострадавших не обошлось. Только за последнюю ночь празднования Хэллоуина погибло шесть человек, если верить американским СМИ.