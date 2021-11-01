Убийство на вечеринке для взрослых, опасный косплей – как прошел Хэллоуин во всем мире

Хэллоуин прошел, а значит, самое время подвести итоги.
В день всех святых обычно принято наряжаться во всяких монстров и страшилок, но никак не устраивать ритуальные кровавые обряды. Хотя, у некоторых все же едет крыша и они вместо раздачи конфет и веселого времяпрепровождения устраивают ужасные вещи.
Например, облетевший вчера все социальные сети и СМИ случай в японском метро, о котором также вчера писали здесь.
Мужчина внезапно достал нож, начал обливать вагон и в нем находящихся людей бензином и серной кислотой и испугал до чертиков всех пассажиров.
В итоге, пострадало 15 человек, а сам японец спокойно сел в опустевшем вагоне и закурил, дожидаясь полиции.
Свое поведение он объяснил подражанием знаменитому злодею из комиксов вселенной DC- Джокеру.
Преступник заявил, что "сожалеет, что никого не убил". По его словам, он хотел получить смертную казнь за убийство.
Преступник заявил, что "сожалеет, что никого не убил". По его словам, он хотел получить смертную казнь за убийство.
А вот в США без пострадавших не обошлось. Только за последнюю ночь празднования Хэллоуина погибло шесть человек, если верить американским СМИ.
В этом нет ничего забавного, скорее трагично. Особенно, когда вы собрались на секс-бал, а в итоге кто-то умер. Так произошло в американском городе Сакраменто.
«Сотрудники нашли трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями... Двое скончались на месте, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии», — сообщил офис шерифа округа Сакраменто.
На эротическом балу присутствовало больше сотни человек, но «плохо кончили» только двое.
В поздравлении американского дипконсульства в Киеве не было смертей, оно даже выглядело крайне забавным. Сотрудники посольства оделись в праздничные костюмы и записали видео, как бы описывая обычный день из жизни сотрудника посольства. Не обошлось и без камня в город России в конце. Человек, в костюме национального символа США передал папку коллеге со словами «доклад о российской дезинформации».
🇺🇦 Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Гелловіну!— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 31, 2021
🇺🇸 Just another day at the U.S. Embassy in Kyiv. Happy Halloween! pic.twitter.com/Ma5hp6Awl5
Наш МИД пока никак не прокомментировал это видео. Но вот что интересно. В то же время, в том же Киеве местные жители отпраздновали Хэллоуин, нарядившись в костюмы Ку-клус-клан с плкатами "K-K-K is back"
Несмотря на красочность этого праздника, у нас он до сих пор не получил такой всенародной любви, как в других странах. Например, маленькие дети из Находки взяли и разрушили украшение школы английского языка.
Источник:
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