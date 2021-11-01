"А во сколько лет вы узнали?": открытия и факты от пользователей соцсетей, которые раньше никому на ум не приходили

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Интернет полон бесполезных фактов. Но среди кучи постов все-таки можно найти какие-то занимательные и даже познавательные вещи. Подборка в стиле "В только что лет" поможет выяснить, сколько тут нас, не знающих разные факты.
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А вы любите внезапные факты? Что интересного и неожиданного узнали за последнее время?
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- Я всегда это знал.
А вот прикреплен... Тоже вопрос. Когда я разделываю голову барана, язык остается на нижней челюсти. У человека по-другому язык расположен?!
Когда? Трудно сказать. Зависит от семейных мероприятий у многочисленных родственников.