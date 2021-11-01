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"А во сколько лет вы узнали?": открытия и факты от пользователей соцсетей, которые раньше никому на ум не приходили

"А во сколько лет вы узнали?": открытия и факты от пользователей соцсетей, которые раньше никому на ум не приходили (17 фото)

Автор:
01 ноября 2021 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: а сколько вам было   во сколько лет   забавно   прикол   соцсети   факты   фотофакты   
25479
17

Интернет полон бесполезных фактов. Но среди кучи постов все-таки можно найти какие-то занимательные и даже познавательные вещи. Подборка в стиле "В только что лет" поможет выяснить, сколько тут нас, не знающих разные факты.

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А вы любите внезапные факты? Что интересного и неожиданного узнали за последнее время?


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Метки: а сколько вам было   во сколько лет   забавно   прикол   соцсети   факты   фотофакты   
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121  комментарий
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17k
babuby 7 часов назад
Большинство приведённых автором фактов - фуфло!
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3k
Нечаинка 22 минуты назад
И что полезного во всей этой информации было?
Ссылка www.youtube.com
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10k
BWSHARK 24 минуты назад
Ну про кабаргу года в четыре узнал, в зоологическом музее. Про цифры - какая то хрень.
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3k
Нечаинка Полчаса назад
Комментарий к фото
Голимый фейк, сколько уже его постить-то можно?
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206
Алан Дедегкаев 54 минуты назад
А если обувь снять попросят?

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2k
VPJ Час назад
Ну, то, что один из кличко, пять лет под маминой юбкой прятался это нормально, ведь не все, что бы так, но о кабарге, о этом маленьком копытном неужели многие не знали?)))))))
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30k
russger Час назад
Да вообще пофиг, тоже мне, открытие века. Тем более половина тупейший бред -_-
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12k
Элитный тигр 2 часа назад
Про арабские цифры - это вообще полный бред. Многие остальные факты мне например были попросту неитнтересны, например про того-же базза из истории игрушек, или как мэндэмс расшифроввывается...
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1k
Костян Букин 2 часа назад
Чем старше человек тем больше ему лет.
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1k
Алексей 3 часа назад
А еще есть бергамот трава, садовый бергамот
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6k
Серега 3 часа назад
Там скорее всего обычная дистиллированная вода, что бы накипь внутри не образовывалась.
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48
Оникс Cornho 2 часа назад
ПИдагог?
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157
Kostya Fugenkov 3 часа назад
Вода для утюга, нормальная тема - дистиллированная вода. Все остальное бред!
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29k
Юр21 3 часа назад
7 и 9 притянуты за уши, никогда не видел что бы эти цифры так писали.
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260
Wonderworld Юр21 10 минут назад
А где ты увидел такое написание 8?
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7k
Garpia121 3 часа назад
Только шляпа от текилы удивила.
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15k
Злобный Члегр 3 часа назад
- А во сколько лет Вы узнали, что афтор - мудак?
- Я всегда это знал.
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2k
Варг 3 часа назад
че мудрить то было с углами
... вот 7 и 8 нормальные с 7ю и 8ю углами
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42k
Соломей 3 часа назад
эти факты-"пробивая дно"
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14k
Габит Калыков 3 часа назад
Язык лежит на нижней челюсти.
А вот прикреплен... Тоже вопрос. Когда я разделываю голову барана, язык остается на нижней челюсти. У человека по-другому язык расположен?!
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1k
Бич Бичовский 4 часа назад
Про цифры с углами какой то идиот придумал и все подхватили, уже какой раз эта картинка где только не всплывает. Никто никогда так не писал арабские цифры. Остальное чет тоже или известное или не сильно интересно, из серии а когда вы узнали, что тасманские суслики чихают в среднем три раза в день.
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−6
Влад Дикий 4 часа назад
Ну то что клички близнецы нонсенс
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1k
ekolog67 4 часа назад
вставлю свои пять копеек по отношению к кабарге. Клыки только у самцов для выяснения отношений в брачный период. Его еще называют мускусный олень. У него на пузе есть мускусная железа со своеобразным запахом. Мускус применяли практически везде, и в медицине и в колдовстве.... Но самая большая популярность мускуса в парфюмерии. Это фиксатор запаха. В Советском союзе были даже фермы для разведения кабарги. После развала Союза пропали эти фермы , а с ними многие духи и одеколоны... Мне например очень нравился рижский одеколон "Эдгар", но увы его уже не выпускают...
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