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14 особенностей жизни азиатов, которые нам никогда не понять, ведь у них что-то свое на уме

14 особенностей жизни азиатов, которые нам никогда не понять, ведь у них что-то свое на уме (15 фото)

Автор:
28 октября 2021 10:36
Метки: азиат   итересно   малайзия   прикол   путешествия   страноведение   факты   
1228
15

Малайзия – это страна в Юго-Восточной Азии. Столица - Куала-Лумпур. Известна башнями-близнецами "Петронас", высота которых 451 метр. По данным 2020 года, население Малайзии 32, 37 млн человек. Сегодня мы познакомимся с особенностями жизни жителей этой страны, чтобы в очередной раз убедиться, что чужие культура и быт - потемки.

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Метки: азиат   итересно   малайзия   прикол   путешествия   страноведение   факты   
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Yus Час назад
Орнгутан? В школу.
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7
ManA108 24 минуты назад
Кто то не может орангутанга отличить от макаки резус.
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12k
Nikita Полчаса назад
Кукурузка, у орангутаны рост взрослых самцов может достигать 1,5 м, масса тела 50 90 и даже 100 кг. Самки значительно меньше: около 1 м ростом при массе в 30 50 кг.
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