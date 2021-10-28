14 особенностей жизни азиатов, которые нам никогда не понять, ведь у них что-то свое на уме

1228
15
Малайзия – это страна в Юго-Восточной Азии. Столица - Куала-Лумпур. Известна башнями-близнецами "Петронас", высота которых 451 метр. По данным 2020 года, население Малайзии 32, 37 млн человек. Сегодня мы познакомимся с особенностями жизни жителей этой страны, чтобы в очередной раз убедиться, что чужие культура и быт - потемки.
Обычный завтрак в Малайзии, состоит из том яма бихун, курицы ренданг, жаренной свинины и яичницы
×
Климат в стране топический, поэтому жить без кондиционера невозможно. Тут авторская установка, чтобы дуло в нужную сторону
В Малайзии средний рост женщин - 155, мужчин - 165, поэтому они легко помещаются в небольших пространствах и часто живут в небольших квартирах
На фото - цветок ашоки. Раньше ребятишки в Азии часто пили его сок, для них это воспоминание из детства
Несмотря на то, что сейчас количество орангутанов в Малайзии уменьшилось примерно на 40 %, местные жители часто заводят их в качестве домашних питомцев
А вы были в Азии?
Источник:
Ссылки по теме:
- Запреты на тампоны и 15 лет под стражей за кока-колу: факты о Северной Корее, которые поражают весь мир
- Два острова в центре Берингова пролива, где пролегает граница США и России
- Популярные профессии, которые исчезли благодаря появлению машин
- Как попасть в черный список отелей по всему миру
- Что на Сахалине осталось японского?
30
Понравилось30
Новости партнёров