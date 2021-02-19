"Верните мой 2007!": пользователи поделились тем, чем им запомнился год, ставший мемом

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Откуда вообще взялась эта фраза? Считается, что начало мему положил Дмитрий Медведев, сказав в 2011 году на встрече со СМИ: “Никто никогда не вернется в 2007 год”. Но все-таки в 2007 было много того, что хотелось бы вернуть людям. В то время расцветала субкультура эмо, попсовые российские группы, например, ВИАГРА, играли из каждого утюга... Особенно скучают за тем временем пользователи, которым в 2007 было от 14 до 18 лет. А чем вам запомнился 2007?
Мы собрали подборку по хэштегу #вернитемнемой2007. Пользователи соцсетей публикую разные снимки того времени, скучая по прошлому.
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