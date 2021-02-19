FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11693 поста • 2573 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Верните мой 2007!": пользователи поделились тем, чем им запомнился год, ставший мемом

"Верните мой 2007!": пользователи поделились тем, чем им запомнился год, ставший мемом (15 фото)

Автор:
19 февраля 2021 12:03
Сообщество : Юмор
Метки: 2007 год   верните мой 2007   забавно   мемы   прикол   соцсети   твиттер   фото   
958
15
Откуда вообще взялась эта фраза? Считается, что начало мему положил Дмитрий Медведев, сказав в 2011 году на встрече со СМИ: “Никто никогда не вернется в 2007 год”. Но все-таки в 2007 было много того, что хотелось бы вернуть людям. В то время расцветала субкультура эмо, попсовые российские группы, например, ВИАГРА, играли из каждого утюга... Особенно скучают за тем временем пользователи, которым в 2007 было от 14 до 18 лет. А чем вам запомнился 2007?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: 2007 год   верните мой 2007   забавно   мемы   прикол   соцсети   твиттер   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Пумба 14 минут назад
Почему не 87-й, не 77-й? Единственное, чего не было в 2007-м, что есть в 2021 - это войны в Украине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ивлар Пумба 5 минут назад
Последний докризисный год, а потом все как то не так стало))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
noName 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды "И поел, и на горшок присел!": туалет на кухне и другие провальные решения в квартирах "И поел, и на горшок присел!": туалет на кухне и другие провальные решения в квартирах Упоротая таксидермия, которую не увидишь в музее Упоротая таксидермия, которую не увидишь в музее Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

482221



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана
7
108
Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана
Самый уютный и добрый сериал детства
5
62
Самый уютный и добрый сериал детства
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Этот лимузин Jeep Wrangler, вероятно, худший внедорожник в мире
0
5
Этот лимузин Jeep Wrangler, вероятно, худший внедорожник в мире
Почему юристы Великобритании носят парики
2
6
Почему юристы Великобритании носят парики
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото)
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#люди#аварии#Разное#приколы#истории#шоу бизнес#фейл
#фото#история#подборка#кино#дтп#собака#сша#картинки#прикольные#дети
#факты#животные#прикол#Россия#знаменитости#позитив#авто аварии#СССР#в мире#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться