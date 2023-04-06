Кризис спаривания и дети-миллиардеры: что игнорируют СМИ, но будут изучать историки

В 2016 году, если вы хотели «завируситься», вам нужна была отдельная стратегия для каждой отдельной платформы.

В 2023 году вы сможете использовать одно и то же вертикальное видео и стать вирусным на всех платформах.

В 2016 году короткого вертикального видео практически не существовало. В 2023 году такие видео получают в среднем 200+ миллиардов просмотров в день. «Впервые в истории западных социальных сетей одна и та же форма контента может стать вирусной на всех платформах», — говорит известный видеоблогер MrBeast.

Эффекты «великого слияния» в социальных сетях:

1. Никому не известные создатели контента могут получить бешеную популярность всего за несколько месяцев (таких примеров уже много).

2. Социальные сети будут иметь в 10 раз большее влияние, чем, скажем, выборы президента США.