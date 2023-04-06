Кризис спаривания и дети-миллиардеры: что игнорируют СМИ, но будут изучать историки

Американский блогер Джордж Мэк перечислил 9 проблем современности, о которых почему-то мало говорят. Хотя темы-то серьезные, из тех, что так или иначе повлияют на будущее.
1. Тихая пандемия фентанила
- Передозировка фентанилом (опиоидный анальгетик) — основная причина смерти среди людей моложе 45 лет (вместо самоубийства).
- В 2020 году Covid унес жизни 8 900 молодых людей. От передозировок погибло 49 000 человек (2/3 из них — жертвы фентанила).
- В 2022 году полиция изъяла столько фентанила, что им можно убить всех жителей Америки — и детей, и взрослых.
- С 2010 года СМИ массово увеличили количество заголовков, в которых транслируются страх, гнев, отвращение и печаль.
- Исследование, в котором было изучено 105 000 заголовков и 370 млн показов, пришло к выводу, что каждое дополнительное негативное слово в заголовке увеличивало показатель кликов на 2,3%.
В 1971 году в Америке 78 000 детей обучались на дому. В 2021 году на дому обучались уже 5 миллионов маленьких американцев. Откуда такой бум?
- Школьные занятия в Zoom во время пандемии дали родителям представление о состоянии системы образования. И они сделали вывод: универсальный подход к обучению не имеет смысла.
- Прогноз: в ближайшие 10 лет будет создана компания по индивидуальному обучению на дому стоимостью в миллиард долларов.
4. Chat GPT разрушает нынешнюю систему образования
- GPT-4 может выполнять домашние задания и уже в состоянии сдать огромное количество экзаменов (вот пример).
- Подросток в возрасте 11–18 лет в среднем более технически подкован, чем учитель старше 35 лет.
- Общеизвестно, что на обновление образовательной программы уходят годы.
- Количество мужчин моложе 30 лет, не имевших секса за последний год, выросло с 8% в 2008 году до 28%.
- Число женщин моложе 30 лет, не имевших секса за последний год, выросло с 9% до 18%.
Некоторые исследования указывают на следующие факты, касающиеся мужчин:
- Уровень тестостерона упал на 20% за последние 20 лет.
- Количество сперматозоидов упало на 59% по сравнению с 1973 годом.
Об этом почему-то очень мало говорят.
- 2023 год – это год, когда Индия станет страной с самым большим населением в мире.
- Индийцы — пользователи номер один во всех крупнейших социальных сетях и мессенджерах.
- Индия была самой быстрорастущей крупной экономикой в 2022 году.
- В 2017 году в Сети было 357 миллионов индийцев (27% населения). В 2022 году в Сети было 840 миллионов индийцев (60% населения).
- В 2021 году Индия экспортировала больше программного обеспечения ($133 млрд США), чем Саудовская Аравия — нефти ($113 млрд США).
Райану Каджи 11 лет. Он делает обзоры игрушек на Youtube. В 2020 году он заработал 26 миллионов долларов и стал самым высокооплачиваемым ютубером. В то время ему было 9 лет.
В 2020-х годах вы увидите первого подростка-миллиардера, добившегося успеха самостоятельно. Почему?
- Технологии движут экономикой. Молодые люди более технически подкованы.
- Компания Stripe теперь позволяет открыть свое дело, если ты старше 13 лет.
- Рост домашнего обучения означает, что дети начнут «строить бизнес» раньше.
- У них под рукой есть всё, что для этого нужно (подключение к Интернету и смартфон).
- В 2016 году, если вы хотели «завируситься», вам нужна была отдельная стратегия для каждой отдельной платформы.
- В 2023 году вы сможете использовать одно и то же вертикальное видео и стать вирусным на всех платформах.
В 2016 году короткого вертикального видео практически не существовало. В 2023 году такие видео получают в среднем 200+ миллиардов просмотров в день. «Впервые в истории западных социальных сетей одна и та же форма контента может стать вирусной на всех платформах», — говорит известный видеоблогер MrBeast.
Эффекты «великого слияния» в социальных сетях:
1. Никому не известные создатели контента могут получить бешеную популярность всего за несколько месяцев (таких примеров уже много).
2. Социальные сети будут иметь в 10 раз большее влияние, чем, скажем, выборы президента США.
Источник:
- "А во сколько лет вы узнали?": открытия и факты от пользователей соцсетей, которые раньше никому на ум не приходили
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Да и хер с ними.
Население Земли меньше 8-ми миллиардов. Инопланетяне тоже смотрят?
"Спрос рождает предложение". Есть спрос на кровь и ужас (кстати он был на протяжении всей истории человечества), будут и люди, которые на этом зарабатывают. Есть спрос на тик ток? Да пофик. Главное, что это приносит деньги. То же самое можно сказать про наркотики и оружие. И чё? Когда-то переставали это продавать?
Касаемо секса. Девушки, а чё ж вы не даёте? Потому что парням не нужно? Ржунимагу.
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женщины поняли что их пилотка дорогой товар, теперь не у каждого есть средства чтобы получить к ней доступ
Число женщин моложе 30 лет, не имевших секса за последний год, выросло с 9% до 18%.
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не могут продать подороже, бояться продешевить. Или страшные.
Уровень тестостерона упал на 20% за последние 20 лет. Количество сперматозоидов упало на 59% по сравнению с 1973 годом.
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а какой в них смысл, если проявить свою "мужественность" негде и она просто подавляется
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как мы все видим сейчас, американская современность настолько убога и упадочна, что о ее проблемах не то что говорить - думать не хочется. и если со всей серьезностью начать рассматривать все причины приобретенных уродств современного американского общества, то напрашивается вопрос: "как они докатились до жизни такой и в какое мрачное будущее их это все приведет?"