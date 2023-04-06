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Кризис спаривания и дети-миллиардеры: что игнорируют СМИ, но будут изучать историки

Кризис спаривания и дети-миллиардеры: что игнорируют СМИ, но будут изучать историки

Автор:
06 апреля 2023 12:58
Сообщество : Факты
Метки: домашнее обучение   жизнь в сша   обсуждение   передозировки   проблемы   соцсети   факты   фентанил   
1871
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Американский блогер Джордж Мэк перечислил 9 проблем современности, о которых почему-то мало говорят. Хотя темы-то серьезные, из тех, что так или иначе повлияют на будущее.

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  • Передозировка фентанилом (опиоидный анальгетик) — основная причина смерти среди людей моложе 45 лет (вместо самоубийства).
  • В 2020 году Covid унес жизни 8 900 молодых людей. От передозировок погибло 49 000 человек (2/3 из них — жертвы фентанила).
  • В 2022 году полиция изъяла столько фентанила, что им можно убить всех жителей Америки — и детей, и взрослых.
  • С 2010 года СМИ массово увеличили количество заголовков, в которых транслируются страх, гнев, отвращение и печаль.
  • Исследование, в котором было изучено 105 000 заголовков и 370 млн показов, пришло к выводу, что каждое дополнительное негативное слово в заголовке увеличивало показатель кликов на 2,3%.

В 1971 году в Америке 78 000 детей обучались на дому. В 2021 году на дому обучались уже 5 миллионов маленьких американцев. Откуда такой бум?

  • Школьные занятия в Zoom во время пандемии дали родителям представление о состоянии системы образования. И они сделали вывод: универсальный подход к обучению не имеет смысла.
  • Прогноз: в ближайшие 10 лет будет создана компания по индивидуальному обучению на дому стоимостью в миллиард долларов.


  • GPT-4 может выполнять домашние задания и уже в состоянии сдать огромное количество экзаменов (вот пример).
  • Подросток в возрасте 11–18 лет в среднем более технически подкован, чем учитель старше 35 лет.
  • Общеизвестно, что на обновление образовательной программы уходят годы.

  • Количество мужчин моложе 30 лет, не имевших секса за последний год, выросло с 8% в 2008 году до 28%.
  • Число женщин моложе 30 лет, не имевших секса за последний год, выросло с 9% до 18%.


Некоторые исследования указывают на следующие факты, касающиеся мужчин:

  • Уровень тестостерона упал на 20% за последние 20 лет.
  • Количество сперматозоидов упало на 59% по сравнению с 1973 годом.

Об этом почему-то очень мало говорят.



  • 2023 год – это год, когда Индия станет страной с самым большим населением в мире.
  • Индийцы — пользователи номер один во всех крупнейших социальных сетях и мессенджерах.
  • Индия была самой быстрорастущей крупной экономикой в 2022 году.
  • В 2017 году в Сети было 357 миллионов индийцев (27% населения). В 2022 году в Сети было 840 миллионов индийцев (60% населения).
  • В 2021 году Индия экспортировала больше программного обеспечения ($133 млрд США), чем Саудовская Аравия — нефти ($113 млрд США).

Райану Каджи 11 лет. Он делает обзоры игрушек на Youtube. В 2020 году он заработал 26 миллионов долларов и стал самым высокооплачиваемым ютубером. В то время ему было 9 лет.

В 2020-х годах вы увидите первого подростка-миллиардера, добившегося успеха самостоятельно. Почему?

  • Технологии движут экономикой. Молодые люди более технически подкованы.
  • Компания Stripe теперь позволяет открыть свое дело, если ты старше 13 лет.
  • Рост домашнего обучения означает, что дети начнут «строить бизнес» раньше.
  • У них под рукой есть всё, что для этого нужно (подключение к Интернету и смартфон).

  • В 2016 году, если вы хотели «завируситься», вам нужна была отдельная стратегия для каждой отдельной платформы.
  • В 2023 году вы сможете использовать одно и то же вертикальное видео и стать вирусным на всех платформах.

В 2016 году короткого вертикального видео практически не существовало. В 2023 году такие видео получают в среднем 200+ миллиардов просмотров в день. «Впервые в истории западных социальных сетей одна и та же форма контента может стать вирусной на всех платформах», — говорит известный видеоблогер MrBeast.


Эффекты «великого слияния» в социальных сетях:

1. Никому не известные создатели контента могут получить бешеную популярность всего за несколько месяцев (таких примеров уже много).

2. Социальные сети будут иметь в 10 раз большее влияние, чем, скажем, выборы президента США.

Источник:

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Метки: домашнее обучение   жизнь в сша   обсуждение   передозировки   проблемы   соцсети   факты   фентанил   
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813k
А.Берестенко Час назад
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Так то в пиндостане....
Да и хер с ними.
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2k
Шапкин Полчаса назад
В 2023 году такие видео получают в среднем 200+ миллиардов просмотров в день.
Население Земли меньше 8-ми миллиардов. Инопланетяне тоже смотрят?
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31k
АнтонПолднев 48 минут назад
Оставлю здесь то, что мне сказали ещё на первом курсе универа.
"Спрос рождает предложение". Есть спрос на кровь и ужас (кстати он был на протяжении всей истории человечества), будут и люди, которые на этом зарабатывают. Есть спрос на тик ток? Да пофик. Главное, что это приносит деньги. То же самое можно сказать про наркотики и оружие. И чё? Когда-то переставали это продавать?
Касаемо секса. Девушки, а чё ж вы не даёте? Потому что парням не нужно? Ржунимагу.
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120
анатоль АнтонПолднев 7 минут назад
Количество мужчин моложе 30 лет, не имевших секса за последний год, выросло с 8% в 2008 году до 28%.
==================
женщины поняли что их пилотка дорогой товар, теперь не у каждого есть средства чтобы получить к ней доступ

Число женщин моложе 30 лет, не имевших секса за последний год, выросло с 9% до 18%.
==================
не могут продать подороже, бояться продешевить. Или страшные.

Уровень тестостерона упал на 20% за последние 20 лет. Количество сперматозоидов упало на 59% по сравнению с 1973 годом.
==================
а какой в них смысл, если проявить свою "мужественность" негде и она просто подавляется
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11k
Shtoppi 57 минут назад
<<Американский блогер Джордж Мэк перечислил 9 проблем современности, о которых почему-то мало говорят. Хотя темы-то серьезные, из тех, что так или иначе повлияют на будущее.>>
---------
как мы все видим сейчас, американская современность настолько убога и упадочна, что о ее проблемах не то что говорить - думать не хочется. и если со всей серьезностью начать рассматривать все причины приобретенных уродств современного американского общества, то напрашивается вопрос: "как они докатились до жизни такой и в какое мрачное будущее их это все приведет?"
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10k
Бритва Час назад
конечно, для америки возвышение других стран - проблемы. мы это знаем.
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