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Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей

Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей (18 фото)

Автор:
06 февраля 2021 07:13
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   комментарии   комменты жгут   прикол   смешные комментарии   соцсети   фото   
13871
18
Каждый день русскоязычные пользователи оставляют комменты. Порой дискуссии, развернувшиеся под постом, оказываются смешнее и интереснее самой публикации. Мы собрали очередную подборку с искрометными комментариями из соцсетей, которые мог оставить любой из нас!
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Метки: забавно   комментарии   комменты жгут   прикол   смешные комментарии   соцсети   фото   
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59  комментариев
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26k
Acu900 6 часов назад
Комментарий к фото
Вы хотите сказать что и в хот-догах нет никаких собак?
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jungar Полчаса назад
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jungar Полчаса назад
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jungar Полчаса назад
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jungar 38 минут назад
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jungar 38 минут назад
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jungar 39 минут назад
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21k
Bayker 48 минут назад
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5k
Серега 57 минут назад
В соседней теме.
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2k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Почему яйца страусиные, а не страусихинские?
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8k
Валерий 2 часа назад
-Заходит мужик а аптеку: Девушка мне нужны презервативы А какой у Вас размер? Незнаю Зайдите за ширму, там у нас дощечка с дырочками, какой номер Вам подойдет тот Ваш и размер. Защел 10 мин. нет, 20 мин. нет, потом показывается голова из-за ширмы и спрашивает: Девушка, а сколько стоит дощечка?
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26k
Aleks 3 часа назад
когда в детсве я узнал, что в крабовых палочках нет никаких крабов я охрененл.
А когда недавно заказал себе в ресторане краба за 15 тыс. и он оказался на вкус как крабовые палочки я охренел еще больше.
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1k
Sergiy Rambus Aleks 2 часа назад
Это что. Я сперва в детстве крабов поел и только через кучу лет крабовые палочки. Когда первый раз сказали что в палочках крабов нет, не поверил.
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52k
Андрей Aleks Час назад
Краб был из палочек...
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17k
kamanch Андрей Час назад
Краб обычный, палочковый, средиземноморский.
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4k
Василий Aleks Полчаса назад
Крабов в ресторане дороговато заказывать. Мы заказываем дайверов, а те уже добывают крабов :)
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26k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Это отборный хумор? Ну да.. пойду пожалуй.
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48k
alertol 3 часа назад
В итальянском салате нет нифига итальянцев ))) живите теперь с этим...
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7k
Мэйсон Второй alertol 2 часа назад
А почему там должны быть итальянцы?
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215
Олег83 4 часа назад
Ща понудим .....
Цыпленок таПака ! Сковорода по-грузински тапа.
Отсюда и название.
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288
Mihhail Mishin Олег83 3 часа назад
Точно! Ещё к ней прилагается тяжёлая крышка, которой цыплёнка придавливают!
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15k
sgb66 Олег83 3 часа назад
А вареники от слова варить...
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7k
Cornho sgb66 3 часа назад
И "варенье" от него же.
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605
Денис Олег83 3 часа назад
Ну не понудили, а просветили
. Я вот тоже думал, что его как то табаком посыпают
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166
ALEX Олег83 Час назад
Раньше на Руси творог называли сыр, поэтому сырники.
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12k
Вася Александрович 4 часа назад
Комментарий к фото
Отнимать никто и не будет. Студента просто отстраняют от экзаменов.
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10k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Отстой.
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12k
Вася Александрович 4 часа назад
Комментарий к фото
Тем более, что в монастыре можно потихоньку подр*чивать.
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12k
Вася Александрович 4 часа назад
Комментарий к фото
Памперсы комментатор тоже перед покупкой примеряет?
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
40k
Соломей 4 часа назад
Говноеды соревнуются в дебильный шуточках .и говноеды простят это на фишках
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27k
Teodor Соломей 3 часа назад
Что ты делаешь на Фишках с таким чувством юмора? Тебе бы куда-нить на канал Вассермана...
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244
Лучший Друг Teodor 2 часа назад
Ты напиши "хохлы козлы" и ему будет смешно
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3k
AlcoVolk Teodor Час назад
он там все равно ничего не поймет.))))))))
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33
анатолий горленко 4 часа назад
а вот почему леденцы, ведь это сосульки.
почему сосульки, ведь это леденцы.
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