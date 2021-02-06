Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей

Каждый день русскоязычные пользователи оставляют комменты. Порой дискуссии, развернувшиеся под постом, оказываются смешнее и интереснее самой публикации. Мы собрали очередную подборку с искрометными комментариями из соцсетей, которые мог оставить любой из нас!
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А когда недавно заказал себе в ресторане краба за 15 тыс. и он оказался на вкус как крабовые палочки я охренел еще больше.
Цыпленок таПака ! Сковорода по-грузински тапа.
Отсюда и название.
почему сосульки, ведь это леденцы.