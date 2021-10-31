Как сложилась жизнь ведущей «Музыкального киоска» Элеоноры Беляевой



К тому времени она уже была замужем и развелась, так как с мужем отношения не сложились, что Эля переживала довольно долго и глубоко. Супруг оказался совсем не тем человеком, каким она представляла его до замужества.



Что интересно: первый муж Беляевой - баянист, Народный артист России.



Изначально считалось, что у Эли колоратурное сопрано, хотя в реальности она была обладателем другого голоса: лирического. Ошибка педагогов и неприятности в личной жизни закрыли путь к карьере певицы навсегда.



Карьера на телевидении



Элеонора не отчаивалась, хотя личная жизнь пока не сложилась. На руках была маленькая дочь Мария, поэтому она занималась преподавательской деятельностью, давала частные уроки игры на фортепиано, а также переписывала ноты.



Фамилию первого мужа Элеонора Валериановна не меняла никогда, стала известной зрителям как Беляева.



Однажды женщина встретила на улице однокурсника, Владимира Федосеева. Мужчина помог ей найти работу, и Элеонора стала редактором на телевидении в отделе массовых жанров. Эта деятельность была своего рода подготовкой к будущему успеху: ей удалось изучить все жанры музыки, от народной до современной.



"Музыкальный киоск"



В декабре 1961 года Элеонора Беляева стала вести программу, сменив на этом посту заболевшую основную ведущую. Некоторое время ей пришлось до того поработать редактором.



Дебют оказался удачным, и Элеонора Валериановна стала полноправной хозяйкой программы. В то время музыкальных программ было немного, и зрители узнавали о музыке именно в передаче.



