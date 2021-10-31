Как сложилась жизнь ведущей «Музыкального киоска» Элеоноры Беляевой

Элеонора Беляева осталась в памяти телезрителей как бессменная ведущая телепередачи "Музыкальный киоск". Красивая женщина, со вкусом одетая, с интеллигентной манерой поведения нравилась многим.
Но мало кто знает, что биография красавицы-телеведущей была нелегкой, со взлетами и падениями.
Ранние годы
Детство будущей звезды телеэфира пришлось на тяжелые военные годы. Как вспоминала сама телеведущая, у нее, как и у всех сверстников, не было детства. Страна лежала в руинах, и дети делили тяготы времени вместе со взрослыми. Как говорила Беляева, ночевать приходилось порой под открытым небом.
Элеонора Валериановна Матвеева родилась 1 декабря 1935 года в Воронежской области, в небольшом селе Рамонь. Отец девочки был военным, поэтому ребенок привык с детства к суровому солдатскому быту. Эля росла скромной и сдержанной.
С восьми лет девочка занималась в Центральной музыкальной школе Воронежа по классу фортепиано, которую закончила с отличием. Это не помешало Эле закончить общеобразовательную школу с серебряной медалью.
В 16 лет она без экзаменов поступила в Воронежское музыкальное училище, а в 26 лет закончила с красным дипломом знаменитую Гнесинку, получив лучшее в стране музыкальное образование. Эля стала концертно-камерной и оперной певицей.
Но случилась неприятность: девушка потеряла голос, так как после экзаменов порвала связки. Причиной печального события стало неправильное обучение и стресс после развода.
К тому времени она уже была замужем и развелась, так как с мужем отношения не сложились, что Эля переживала довольно долго и глубоко. Супруг оказался совсем не тем человеком, каким она представляла его до замужества.
Что интересно: первый муж Беляевой - баянист, Народный артист России.
Изначально считалось, что у Эли колоратурное сопрано, хотя в реальности она была обладателем другого голоса: лирического. Ошибка педагогов и неприятности в личной жизни закрыли путь к карьере певицы навсегда.
Карьера на телевидении
Элеонора не отчаивалась, хотя личная жизнь пока не сложилась. На руках была маленькая дочь Мария, поэтому она занималась преподавательской деятельностью, давала частные уроки игры на фортепиано, а также переписывала ноты.
Фамилию первого мужа Элеонора Валериановна не меняла никогда, стала известной зрителям как Беляева.
Однажды женщина встретила на улице однокурсника, Владимира Федосеева. Мужчина помог ей найти работу, и Элеонора стала редактором на телевидении в отделе массовых жанров. Эта деятельность была своего рода подготовкой к будущему успеху: ей удалось изучить все жанры музыки, от народной до современной.
"Музыкальный киоск"
В декабре 1961 года Элеонора Беляева стала вести программу, сменив на этом посту заболевшую основную ведущую. Некоторое время ей пришлось до того поработать редактором.
Дебют оказался удачным, и Элеонора Валериановна стала полноправной хозяйкой программы. В то время музыкальных программ было немного, и зрители узнавали о музыке именно в передаче.
За полчаса эфирного времени Элеонора Беляева успевала интересно рассказать о всех музыкальных новинках, а также о классической музыке. Зрителям нравился и сам стиль ее поведения: сдержанный, спокойный, доброжелательный, без лишних эмоций.
Программа выходила раз в неделю, но подтоговка к эфиру была колоссальной. Беляева сама прослушивала и выбирала материал.
Благодаря хорошему музыкальному вкусу и слуху ведущая выпускала в жизнь только интересные и качественные произведения.
В 1992 году юбилейный выпуск программы увидел свет уже с двумя ведущими: напарником Беляевой был Александр Ширвиндт. Через три года программу закрыли, так как она уже не выдерживала конкуренции с волной молодежной музыки и многочисленными каналами, которые в изобилии открывались на телевидении.
Другие проекты
Элеонору Беляеву можно увидеть в двух фильмах, где она сыграла небольшие роли: "Женщина, которая поет" (1978 г.) и "Путешествие будет приятным" (1982 г.).
Делать актерскую карьеру женщина не захотела, так как была предана исключительно любимой телепрограмме.
В 1984 году Беляева вела программу "Песня года" с писателем Юрием Филиновым. Имеет награду "Золотое перо России" (1968 г.) и звание "Заслуженная артистка РСФСР" (1982 г.).
После закрытия "Музыкального киоска" ведущая продолжила работу на телевидении, даже несмотря на то, что в 1993 году заболела раком. Пришлось сделать сложную операцию.
После выздоровления Беляева стала ведущей концертов и фестивалей. Зрители продолжали любить ее и в этом качестве, вне ее любимой передачи, устраивая ведущей бурные овации. Появилась в программе "Здоровье" в качестве гостя. В 2002 году была героем программы "Кумиры".
В 2014 году была ведущей концерта лауреата международных конкурсов, пианиста и композитора Александра Бисерова.
Даже будучи уже в возрасте, Беляева отлично держалась перед камерой.
В молодости ее красоту сравнивали с красотой мировой знаменитости Катрин Денев. Элеонора Беляева надолго стала "иконой стиля" для советских женщин. Ее манере одеваться и прическе подражали многие.
Семья. Личная жизнь
Элеонора Валериановна - человек сдержанный, о личной жизни во многочисленных интервью говорила мало. Известно, что телезвезда трижды была замужем.
Что интересно: все мужья Беляевой носили одинаковое имя - Анатолий.
Красивая статная женщина всегда пользовалась вниманием противоположного пола, поклонники заваливали Беляеву письмами с признаниями в любви.
Сама Элеонора Валериановна - убежденный семьянин, много времени проводила с родными.
У Элеоноры Беляевой родилась единственная дочь от первого брака. Мария Анатольевна выбрала профессию художницы. Внучка, Анастасия, стала стилистом. Дочь ведущей говорила, что мама мало проводила времени дома из-за съемок, когда Маша была маленькой. Зато в последние годы они были постоянно вместе.
В последние годы Элеонора Валериановна редко появлялась на публике. Она любила читать, вязать крючком, гулять на природе.
Телеведущей не стало 20 апреля 2015 года.
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