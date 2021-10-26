Вещи, которые происходят только в кино, но никогда в реальной жизни

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Разумеется, кино - это вымысел, мы все это прекрасно понимаем. Но некоторые бытовые ситуации чрезвычайно смущают своей максимальной нереалистичностью.
А некоторые клише так просто вызывают только раздражение и недоверие к персонажам. Во многом, плохие оценки фильмам ставят именно из-за таких фактов, которые ну никак невозможно логично объяснить.
Завтраки в больших семьях
Мама встала, потратила три часа на приготовление завтрака из пятидесяти ингредиентов, весь стол заставлен блюдами, а кто-то, вроде папы, или сына-подростка, проходя мимо, хватают банан и говорят, что у них нет времени на завтрак. И уходят. За такое и убить можно, а мама просто улыбается и желает им хорошего дня.
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Идеальный макияж после сна
Ну конечно же она просыпается с идеальной укладкой и максимальным макияжем. Ну быть может чуть-чуть мило взлохмачена часовой работой киногримера.
Задержание преступника никогда не происходит тихо
Хоть кто-нибудь видел, чтобы при задержании преступника городу наносили многомиллионный ущерб?
Мгновенная популярность, как только "серая мышка" снимает очки и распускает "конский хвост"
Девушка спорит и ей просто затыкают рот поцелуем
В реальной жизни это не только не улучшит ситуацию, а скорее всего усугубит ее.
Судебные разбирательства
Любая сцена в суде обычно кардинально меняется, когда один из адвокатов ВНЕЗАПНО вызывает свидетеля или предоставляет доказательства, о которых не знали ни судья, ни адвокат. Вот прямо сейчас принесли. Крайний срок обнаружения - за месяц, так-то.
Юные специалисты, которые живут в центре города в огромных, полностью меблированных квартирах и питаются только едой на вынос
Перемотка до нужного момента
Каждый раз, КАЖДЫЙ раз, когда нужно воспроизвести запись на магнитофоне они перематывают вперед или назад точно в ту самую секунду, которую надо.
Посадка в самолет после закрытия выхода на посадку
Ну да, ну да, конечно, ведь именно ваша история любви так уникальна, что мы поставим под удар всю работу аэропорта.
Любовное преследование
Девушка не любит героя, а он не может без нее жить и поэтому преследует ее везде и всюду, даря странные подарки и устраивая "романтичные" сцены, пока она не сдастся. В реальности - это отличный повод позвонить в полицию.
Слышат каждое слово в максимальном шуме
Начальник драматично шепчет рядовому, чтобы он зарядил вот это вот пулеметное гнездо. На самом деле рядовой бы проорал ему, что вообще ничего не слышит, после трехчасовой непрерывной стрельбы.
Или же в баре люди способны вести интересные диалоги, отлично понимая, что каждый имеет в виду.
Или же в баре люди способны вести интересные диалоги, отлично понимая, что каждый имеет в виду.
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Никто не постит ничего нового под этим заголовком. Одно и то же на протяжении многих лет.
И в комментах про "бесконечные патроны".
Любой герой выдаст душещипательную тираду на 10 минут о правах человека, важности хомяков и общую концепцию мира без подготовки, запинки и т.п.
Все герои говорят "стандартным нью йоркским диалектом". Все Русские - злодеи при этом говорят на чистейшем английском не путая слова или структуру предложения, артикли и т.п., но акцентируют "Р" (чтоб страшней былО).
Полицейский/спецагент волк - одиночка, который привык работать один и которому непременно подсунут в напарники бабу, с которой он сначала срётся, а потом спит.
Убегание ГГ от преследования вверх, где тупик.
Убегание ГГ от машины точно посредине дороги, вместо того, чтобы сигануть в лес или за дом.
Если ГГ с девкой, то убегая с ним, она обязательно подвернёт ногу.
Девушка/женщина в кромешной тьме, босиком спускается на шум в подвале.
Машина в случае опасности никогда с первого раза не заводится.
То что вспомнилось...
Упитанные герои в пост апокалиптическом мире.
Девушки супер-агенты дерущиеся на каблуках.
Включение ТВ в нужный момент (или когда звонят и говорят включить ТВ), когда только начинают говорить, что мир захватывают пришельцы.
Болтливые злодеи.
Злодеи любящие бросать ГГ, затягивая убийство, при этом статистов валят сразу.
ГГ которые стреляют против 5-6 врагом и попадают, а ГГ даже не ранен.
Рояли в кустах.
А ещё бегают на каблуках быстрее чем спринтеры.