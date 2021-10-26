Вещи, которые происходят только в кино, но никогда в реальной жизни

Мама встала, потратила три часа на приготовление завтрака из пятидесяти ингредиентов, весь стол заставлен блюдами, а кто-то, вроде папы, или сына-подростка, проходя мимо, хватают банан и говорят, что у них нет времени на завтрак. И уходят. За такое и убить можно, а мама просто улыбается и желает им хорошего дня.