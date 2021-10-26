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Вещи, которые происходят только в кино, но никогда в реальной жизни

Вещи, которые происходят только в кино, но никогда в реальной жизни (14 фото)

Автор:
26 октября 2021 18:17
Сообщество : Кино
Метки: Сценарий   жизнь   интересное   кино   клише   факты   фото   
2211
14
Разумеется, кино - это вымысел, мы все это прекрасно понимаем. Но некоторые бытовые ситуации чрезвычайно смущают своей максимальной нереалистичностью.
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Метки: Сценарий   жизнь   интересное   кино   клише   факты   фото   
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1k
sedoisever Час назад
Знаете чего не происходит в жизни?
Никто не постит ничего нового под этим заголовком. Одно и то же на протяжении многих лет.
И в комментах про "бесконечные патроны".
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19k
Евгений 4 минуты назад
Если в кино делают уколы, то вгоняют иглу на всю длину. Видимо, в кость прямо.
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1k
Chris Taylor 19 минут назад
Поцелуи после сна - ?!
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450
Сигизмунд Лазаревич 24 минуты назад
про завтраки не правда и про утренний макияж тоже. Хотя после свадьбы всё меняется ))
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4k
ron Полчаса назад
Все враги - косые. Если и попадают, то куда-нибудь в руку, чтобы придать действиям главного героя еще больше мужества.... )))
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206
Lobsterhan Полчаса назад
Супер ядерный физик - 20 летняя блондинка,
Полицейский/спецагент волк - одиночка, который привык работать один и которому непременно подсунут в напарники бабу, с которой он сначала срётся, а потом спит.
Убегание ГГ от преследования вверх, где тупик.
Убегание ГГ от машины точно посредине дороги, вместо того, чтобы сигануть в лес или за дом.
Если ГГ с девкой, то убегая с ним, она обязательно подвернёт ногу.
Девушка/женщина в кромешной тьме, босиком спускается на шум в подвале.
Машина в случае опасности никогда с первого раза не заводится.

То что вспомнилось...
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145k
Татьянин день Полчаса назад
В зимнем лесу полуголые амазонки ( бронелифчик , кожаные шорты да наколенники ) рядом с бородатыми воинами укутанных в шубы и шапки-ушанки из шкур диких животных .
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2k
kappaneed Час назад
А что не так с "доставкой еды", ну или как написано в посте "едой на вынос", очень многие молодые люди, холодильник используют для хранения разных напитков, возможных остатков фастфуда, корма для животных, и каких-то полуфабрикатов на всякий случай, основная, свежая еда, доставляется курьером, часто это и выгодно, и без заморочек)
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9k
ScorpionDS Час назад
Еще:
Упитанные герои в пост апокалиптическом мире.
Девушки супер-агенты дерущиеся на каблуках.
Включение ТВ в нужный момент (или когда звонят и говорят включить ТВ), когда только начинают говорить, что мир захватывают пришельцы.
Болтливые злодеи.
Злодеи любящие бросать ГГ, затягивая убийство, при этом статистов валят сразу.
ГГ которые стреляют против 5-6 врагом и попадают, а ГГ даже не ранен.
Рояли в кустах.
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850
Бич Бичовский Час назад
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15k
homerchik Час назад
Если начать крушить посуду в баре, несговорчивый бармен тут же выложит нужную информацию

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45k
zloykoyot Час назад
Про главный ляп автор написать забыл - пистолеты в фильмах имеют обойму где-то на 300 патронов, автоматы - на 1000.
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