"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!": что стало с актером, сыгравшим шофера Эдика

В его фильмографии более 40 работ, но зрители запомнили его в образе Эдика, водителя санитарной машины из «Кавказской пленницы».
Александр Сергеевич Демьяненко прожил всего 62 года, но все-таки до конца жизни оставался популярным и востребованным артистом. Несмотря на развал отечественного кинематографа, в 90-х он снялся и в "Старых песнях о главном" и в ситкоме "Клубничка", и в некоторых фильмах. А вот судьба его приятеля и помощника в непростой операции по освобождению Нины - шофера Эдика сложилась совсем иначе. В 1966 году они вместе действовали на киноэкране, но после "Кавказской пленницы" жизнь у актеров была совсем разной.
Руслан Юсупджанович Ахметов родился 19 февраля 1940 года в подмосковной Ивантеевке.
Отца Руслана звали Юсупджан Ахунджанович, а мать - Вера Кузьминична. Юсупджан родился в Узбекистане и переехал на работу в Подмосковье. Он был текстильщиком, и устроился на текстильный комбинат в Ивантеевке. Во время войны семья работала в Монголии. Позже Ахметовы перебрались в Москву. В школе Руслан учился плохо, но очень любил сцену. Парень одновременно занимался в двух театральных студиях, а еще играл в волейбольной команде. Когда его оставили на второй год, одноклассница Людмила Меркулова взялась помочь будущему актеру "подтянуть" успеваемость.
Молодые люди симпатизировали друг другу, но мать Меркуловой - своенравная и властная женщина, была категорически против брака. Актерскую профессию она считала несерьезной. Мама Люды даже не догадывалась, что через 10 лет лицо Ахметова узнает вся страна. Когда Руслан и Людмила (!) пришли в ЗАГС, у Люды с собой не оказалось паспорта. Вечером девушка рассказала об этом матери, и та отобрала документ. Несмотря на все эти злоключения, в 1958 году Руслан с первой же попытки поступил во ВГИК на курс Михаила Ромма. После окончания вуза, Ахметова приняли в штат Театр-студии киноактера. Он играл, в основном, "восточных людей" из-за своей колоритной внешности. За роль в "Кавказской пленнице" актер получил около тысячи рублей.
Потом Руслан поссорился с Людмилой. Она вышла замуж за офицера и уехала с ним в Германию. Ахметов женился на гражданке Франции Наталье Гапоновой. Наталья училась в Сорбонне, и приехала в Москву на стажировку. У пары родилась дочь Елена, а потом Гапонова бросила мужа, забрала дочку и укатила во Францию. Найти их Руслан так и не смог. После этого актер около десяти лет жил с актрисой Ниной Забродиной, но пристрастился к спиртным напиткам, и они расстались. Забродина нашла нового мужчину, и уехала с ним - сначала в Израиль, потом тоже во Францию. Все это время Ахметов пытался вернуть Людмилу Меркулову, но безуспешно. Хотя они и оставались добрыми друзьями.
В 1991 году распался Советский Союз, и новые роли Руслану почти перестали предлагать. Он успел сняться у Гайдая в "На Дерибасовской хорошая погода", и у Рязанова в "Привет, дуралеи!" Чтобы прокормиться, актер сдавал свою квартиру на улице Трофимовой, а сам жил с матерью и братом в маленькой двушке на Кожуховской в одной комнате, так как вторая комната тоже была сдана. В 2004 году Вера Кузьминична умерла. Это событие окончательно подкосило Руслана, который пережил маму не более, чем на год. Актер скончался 23 июля 2005-го. Его похоронили на кладбище в Ивантеевке.
Удивительная история - жизнь "друзей" из Кавказской пленницы Демьяненко и Ахметова сложилась совершенно по-разному. Но "Эдик" прожил на три года дольше, чем "Шурик". Вот такая горькая ирония судьбы...
Источник:
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"Но "Эдик" прожил на три года дольше, чем "Шурик"."
Это вообще как, если Александр Демьяненко умер в 1999 году?