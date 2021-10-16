"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!": что стало с актером, сыгравшим шофера Эдика

Потом Руслан поссорился с Людмилой. Она вышла замуж за офицера и уехала с ним в Германию. Ахметов женился на гражданке Франции Наталье Гапоновой. Наталья училась в Сорбонне, и приехала в Москву на стажировку. У пары родилась дочь Елена, а потом Гапонова бросила мужа, забрала дочку и укатила во Францию. Найти их Руслан так и не смог. После этого актер около десяти лет жил с актрисой Ниной Забродиной, но пристрастился к спиртным напиткам, и они расстались. Забродина нашла нового мужчину, и уехала с ним - сначала в Израиль, потом тоже во Францию. Все это время Ахметов пытался вернуть Людмилу Меркулову, но безуспешно. Хотя они и оставались добрыми друзьями.