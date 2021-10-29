Какое время, такие и конкурсы: в Бурятии прошел чемпионат по копанию могил

Лучшим из лучших оказался Алексей Хайдуков, он вырыл могилку за 50 минут. Счастливый победитель немедленно поделился секретами мастерства:

«Фишек у меня как таковых нет — просто копаю. К соревнованиям не готовился. С отпуска недавно вышел, наверное, это и помогло. Обычно на одну могилу у меня уходит полдня, но сегодня повезло — грунт попался мягкий».

Через 6 минут финишировал следующий призер. А еще через 9 секунд — третий победитель. Так что менее чем за час, в эксплуатацию ввели 3 свежих могилы.

Каждому призеру организаторы вручили благодарственные письма от мэрии Улан-Удэ и денежные бонусы. И номинировали: золотого медалиста — «Пример для подражания», серебряного — «Воля к победе», и бронзового — «За упорство».