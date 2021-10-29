Какое время, такие и конкурсы: в Бурятии прошел чемпионат по копанию могил

Самый шустрый и техничный могильщик получил деньги и поделился секретом успеха.
В Улан-Удэ прошли необычные соревнования. Как говорится, на злобу дня. В общем, соревновались профессионалы своего дела — могильщики. Организовало это «шоу» городская мэрия, так чиновники хотели показать, какую важную и непростую работу выполняют эти люди.
Каждый участник получил инструменты: лом, рулетку, совковую и штыковую лопаты. И ровно в 9:00 они в угрюмом молчании бросились копать могилы. Работали по стандарту: длина — 2,2 метра, ширина — 90 см, глубина — 1,5 метра.
Лучшим из лучших оказался Алексей Хайдуков, он вырыл могилку за 50 минут. Счастливый победитель немедленно поделился секретами мастерства:
«Фишек у меня как таковых нет — просто копаю. К соревнованиям не готовился. С отпуска недавно вышел, наверное, это и помогло. Обычно на одну могилу у меня уходит полдня, но сегодня повезло — грунт попался мягкий».
Через 6 минут финишировал следующий призер. А еще через 9 секунд — третий победитель. Так что менее чем за час, в эксплуатацию ввели 3 свежих могилы.
Каждому призеру организаторы вручили благодарственные письма от мэрии Улан-Удэ и денежные бонусы. И номинировали: золотого медалиста — «Пример для подражания», серебряного — «Воля к победе», и бронзового — «За упорство».
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