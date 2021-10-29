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Какое время, такие и конкурсы: в Бурятии прошел чемпионат по копанию могил

Какое время, такие и конкурсы: в Бурятии прошел чемпионат по копанию могил (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: гробовщик   мастерство   могила   могильщик   призер   соревнования   чемпионат   
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Самый шустрый и техничный могильщик получил деньги и поделился секретом успеха.

В Улан-Удэ прошли необычные соревнования. Как говорится, на злобу дня. В общем, соревновались профессионалы своего дела — могильщики. Организовало это «шоу» городская мэрия, так чиновники хотели показать, какую важную и непростую работу выполняют эти люди.

Каждый участник получил инструменты: лом, рулетку, совковую и штыковую лопаты. И ровно в 9:00 они в угрюмом молчании бросились копать могилы. Работали по стандарту: длина — 2,2 метра, ширина — 90 см, глубина — 1,5 метра.

Лучшим из лучших оказался Алексей Хайдуков, он вырыл могилку за 50 минут. Счастливый победитель немедленно поделился секретами мастерства:

«Фишек у меня как таковых нет — просто копаю. К соревнованиям не готовился. С отпуска недавно вышел, наверное, это и помогло. Обычно на одну могилу у меня уходит полдня, но сегодня повезло — грунт попался мягкий».

Через 6 минут финишировал следующий призер. А еще через 9 секунд — третий победитель. Так что менее чем за час, в эксплуатацию ввели 3 свежих могилы.

Каждому призеру организаторы вручили благодарственные письма от мэрии Улан-Удэ и денежные бонусы. И номинировали: золотого медалиста — «Пример для подражания», серебряного — «Воля к победе», и бронзового — «За упорство».

Источник:

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Метки: гробовщик   мастерство   могила   могильщик   призер   соревнования   чемпионат   
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17  комментариев
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2k
Moon24 2 часа назад
Были же конкурсы Лучший по профессии . Пусть люди соревнуются , показывают свое мастерство - любой труд заслуживает уважения
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10k
Александр 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
RALEXXX 14 минут назад
А на скорость опускания гроба в могилу они не додумались соревнования устроить?
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65
@photoaQyn 37 минут назад
Ну что же тут необычного? очень даже обычно неоднократно на западе такие конкурсы проходят даже общенациональные
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61
Bendix Час назад
Да-а, в крематории так не посоревнуешься.
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61
Bendix Bartello Полчаса назад
Тему для шуточек мы ещё ту выбрали.
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−105
Алексей Час назад
Это треш. Мдааа, это вам не стахановский труд - уголь добывать
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65k
Viktor Час назад
У мене один вопрос, где они копали? Ямки пригодятся по назначению?
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205
SHAGREEN Час назад
Проиргавшим сообщили, что могилы те копали себе и выстрелили в затылок. "Игра в кальмара" по русски.
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Девиз соревнований был: "Закапываем быстро! По стандартам"?
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704
zenon 2 часа назад
Окоп, который может быть использован могилой. Рывалюция приближается. Призрак бродит по востоку Европы, призрак рыволюции. Полным ходом идёт подготовка и встреча.
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Главный приз: Победителя не закапывают!
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Как там: есть 3 вечных бизнеса - чебуречная, платный туалет и похоронная контора.
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13k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Песок,однако.
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3k
foggen2 2 часа назад
Что там у вас вообще в Бурятии творится,судя по сегодняшним пабликам?!)))
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