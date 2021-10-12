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Сборная России по футболу обыграла команду Словении. Что дальше?

Сборная России по футболу обыграла команду Словении. Что дальше? (2 фото)

Автор:
12 октября 2021 10:48
Сообщество : Спорт
Метки: Карпин   Россия   отборочный тур   сборная   словения   футбол   чемпионат   
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Завершился матч отборочного чемпионата мира 2022. Отечественная сборная «дала жару» соперникам из группы H. Но это не точно.

Матч закончился со счетом 2: 1. Первый гол забил Игорь Дивеев. Вторым отметился Георгий Джикия, как ни странно, оба защитники. Хотя это тоже объяснимо, мячи залетели в ворота после исполнения стандартов: первый — со штрафного, второй — после подачи углового.


Ответ не заставил себя ждать: полузащитник словенцев, Йосип Иличич, все-таки «расковырял» нашу оборону и смог забить ответный мяч. На этом первый тайм и завершился. Во втором сборная России засела у своих ворот, удержала текущий счет и заняла первое место в отборочной группе H.


Все ли было так гладко?

Нет. Хотя было видно, что игроки старались, да и тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным сделал все, что мог. Возможно, это их сегодняшний максимум.


Ну а следующий матч команда России проведет 11 ноября, наши игроки сразятся с непобедимой командой Кипра. А 14 ноября — с Хорватией. Вот это уже серьезный соперник, к которому нужно как следует подготовиться.



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Метки: Карпин   Россия   отборочный тур   сборная   словения   футбол   чемпионат   
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17  комментариев
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8k
krivsan 2 часа назад
как всегда,дальше жопа,и это диагноз,но не смогут они играть против Бельгии,Франции,Италии,группа еще попалась лайтовая,а так незнаю,гол красивый был
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1k
Василий Полчаса назад
Быдло-текст от быдло-автора
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34k
Гёз Уленшпигель 58 минут назад
Что дальше?А ДАЛЬШЕ БУДЕТ ИГРА С Хорватией. А перед ней с Кипром, который ещё нужно обыграть.
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18k
sanchesS80 Час назад
Пока что ничего не изменилось: основное решится в личном противостоянии с Хорватами. Если нашим хватит сил их обыграть, тогда можно сказать что и на ЧМ не будут совсем уж пустым местом. Если просрут, то и на ЧМ делать нечего.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Дальше так везти не будет ...
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3k
dikijnub 2 часа назад
У нас есть сборная по футболу???
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
А дальше, съедут с горки на собственной подливе!
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19k
Сергей Шишкин 2 часа назад
Да вы видели эту "игру"? Что с такой игрой делать на чемпе? Постоянные потери, ходят пешком, командная игра на нуле.
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62k
Нанук Паналык 2 часа назад
Словенцы ещё и в футбол играют?!
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1k
Атомный Крот 2 часа назад
"как ни странно, оба защитники"

Это - не странно. С нападающими в сборной не очень просто сложилось.

Был один Дзюба, да и тот в тираж вышел.
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137
Максим Максимов Fara Zolkin Час назад
это "примадонна" решила повыё@ываться и показать распальцовку, типа "без меня сборной нет". Вот пусть и сидит на газПРЁМовской ЗРЯплате
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