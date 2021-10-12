Сборная России по футболу обыграла команду Словении. Что дальше?

Матч закончился со счетом 2: 1. Первый гол забил Игорь Дивеев. Вторым отметился Георгий Джикия, как ни странно, оба защитники. Хотя это тоже объяснимо, мячи залетели в ворота после исполнения стандартов: первый — со штрафного, второй — после подачи углового.

Ответ не заставил себя ждать: полузащитник словенцев, Йосип Иличич, все-таки «расковырял» нашу оборону и смог забить ответный мяч. На этом первый тайм и завершился. Во втором сборная России засела у своих ворот, удержала текущий счет и заняла первое место в отборочной группе H.

Все ли было так гладко?