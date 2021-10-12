Сборная России по футболу обыграла команду Словении. Что дальше?

Завершился матч отборочного чемпионата мира 2022. Отечественная сборная «дала жару» соперникам из группы H. Но это не точно.
Матч закончился со счетом 2: 1. Первый гол забил Игорь Дивеев. Вторым отметился Георгий Джикия, как ни странно, оба защитники. Хотя это тоже объяснимо, мячи залетели в ворота после исполнения стандартов: первый — со штрафного, второй — после подачи углового.
Ответ не заставил себя ждать: полузащитник словенцев, Йосип Иличич, все-таки «расковырял» нашу оборону и смог забить ответный мяч. На этом первый тайм и завершился. Во втором сборная России засела у своих ворот, удержала текущий счет и заняла первое место в отборочной группе H.
Все ли было так гладко?
Нет. Хотя было видно, что игроки старались, да и тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным сделал все, что мог. Возможно, это их сегодняшний максимум.
Ну а следующий матч команда России проведет 11 ноября, наши игроки сразятся с непобедимой командой Кипра. А 14 ноября — с Хорватией. Вот это уже серьезный соперник, к которому нужно как следует подготовиться.
Источник:
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Это - не странно. С нападающими в сборной не очень просто сложилось.
Был один Дзюба, да и тот в тираж вышел.