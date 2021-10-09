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50 старинных артефактов, поражающих своим изяществом и совершенством

50 старинных артефактов, поражающих своим изяществом и совершенством (51 фото)

Автор:
09 октября 2021 14:02
Сообщество : Искусство
Метки: Вещи из прошлого   Исторические факты   артефакты   вот это да!   древность   интересно   мастерство   познавательно   
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Эти рукотворные шедевры, созданные столетия назад, говорят о том, что человек в любую историческую эпоху, в любых условиях мог превзойти себя. И создать нечто удивительное, имея под рукой самые простые и примитивные инструменты. А может быть, они не были примитивными - кто знает? Продолжаем рассматривать потрясающую коллекцию Музея Артефактов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи из прошлого   Исторические факты   артефакты   вот это да!   древность   интересно   мастерство   познавательно   
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VikaR 8 минут назад
Спасибо, познавательно
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