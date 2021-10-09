50 старинных артефактов, поражающих своим изяществом и совершенством

1. "Холст" длиной 13 километров, заполненный изображениями вымерших животных ледникового периода
2. "Моисей" Микеланджело - мраморная скульптура, созданная в 1513–1515 годах
3. В 1965 году при раскопках в Межириче (Украина) было обнаружено 4 хижины, состоящие из 149 костей мамонта
4. Керамическая фигурка майя со съемным шлемом возрастом 1500 лет, из Эль-Перу-Вака, Петен, Гватемала
5. Османская трехмачтовая палатка XVII века из шелка и позолоченной кожи
6. В небольшой деревне Наштифан в Иране до сих пор работают одни из самых старых ветряных мельниц в мире
9. Древнеегипетское золотое кольцо с сердоликовым безелем в виде кота, 1070–712 гг. до н.э.
13. Фрагмент мозаики "Неприбранный пол" работы Гераклита, на котором изображена мышь, поедающая грецкий орех. 2 век н.э.
14. Вырезанный из слоновой кости череп и свернувшаяся спиралью змея с сердоликовыми глазами. Япония, период Эдо, 1860 год
16. Абуна Йемата Гух - это монолитная церковь, расположенная в регионе Тыграй, Эфиопия, на высоте 2580 метров (вход в нее выделен красным кружком)
17. Скульптуры зубров, найденные в пещере Ле Тюк д'Одубер. Арьеж, Франция
18. Инуитский амулет с изображением выдры. Гравированная и пигментированная слоновая кость, 1870-1880 гг.
19. Хрустальный наконечник копья, найденный в мегалитической гробнице возрастом 5000 лет в Испании
20. Один из 4000-летних деревянных фургонов, обнаруженных в селе Лчашен в районе озера Севан, Армения
22. Чанд Баори, самый большой и глубокий ступенчатый колодец в Индии
23. Глобус да Винчи, датированный 1504 годом
24. Наскальная живопись возрастом 9000 лет в пещере Тассили, Алжир
25. Потолок 2000-летнего гипостильного (многоколонного) зала храма Хатхор в Дендере, Египет
27. Кольцо с изумрудом и золотом эпохи Империи Великих Моголов, 16-17 век н.э.
29. Погребенные тела легендарных базальтовых статуй моаи с острова Пасхи, построенных народом Рапа Нуи в период между 1250-1500 годами нашей эры, с вырезанными на спине петроглифами
30. Храм Гора в Эдфу, расположенный на западном берегу Нила в Эдфу, Верхний Египет 57 г. до н.э.
32. Самый старый тронный зал в Европе, в самом сердце Кносского дворца бронзового века, Крит, 15 век до нашей эры
33. Замок Шантильи, перила из кованого железа, изготовленные в 1870 году братьями Моро по рисунку архитектора Оноре Дауме
34. Гигантский двуручный меч баварского курфюрста Максимилиана II, сделанный из морды рыбы-пилы, 1689 год
35. Гробница царицы Нефертари, возраст которой составляет 3200 лет, которую также называют Сикстинской капеллой Древнего Египта
37. Древнеримское золотое кольцо с камеей-бюстом Минервы из хромового халцедона, ок. 1 век н.э.
38. Меч Гоуцзянь, найденный в 1965 году. Хубэй, Китай, 771–403 гг. до н.э.
39. Бургонет (бургундский шлем) Карла V "Парад Немейских львов"
40. 1000 лет назад какой-то викинг-ремесленник потерял все свое оборудование в озере Мастермир на острове Готланд
41. Янтарная фигура медведя эпохи мезолита, 12 500 - 3 900 лет до н.э.
44. Официальный наряд одного из последних даймё (элита среди самураев). Япония, период Эдо, ок. 1830 г.
45. Топор ямабуси (горного отшельника в Древней Японии) с отверстиями в форме сердца и древком, армированным бронзой. Япония, период Муромати, 14 век
46. Бронированные рукавицы, принадлежавшие императору Священной Римской империи Максимилиану I с 1508 г. до его смерти в 1519 г.
47. Шумерская алебастровая статуэтка царя-жреца возрастом 5000 лет, найденная внутри гончарного сосуда в древнем городе Урук в 1929/30 году
48. Бронзовая мортира в форме сидящего тигра. Индия, 1770-1799 гг.
49. Магическая книга с заклинаниями и оккультными диаграммами, включающими 99 имен Бога. Ближний Восток, 1425 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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