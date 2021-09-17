30 мастеров, которые творят из дерева искусство

Автор:
17 сентября 2021 13:16
Работа с деревом - одно из древнейших ремесел, освоенных человеком. Но иногда настоящие мастера поднимаются на новый уровень - и их работы становятся произведениями искусства.
"Бесконечный забор" готов!"
"Я работал над этой лестницей несколько месяцев"
"Сделал колыбель для своего первого внука"
"Хозяин дома хотел срубить мешавшее дерево, но я уговорил сделать под ним лавки. Хорошо получилось, правда?"
"Я просто решил сделать панно в стиле ар-деко"
"Дерево нынче дорого, так что домик для детских игр я сделал из паллет"
"Мои работы впервые выставлены в местном магазине. Витрину я тоже сделал сам"
"Этот "канат" я вырезал из липы"
"Я сделал музыкальную шкатулку "Косатка"
"Я решил сам починить крыльцо в родительском доме. Это не идеально, но я старался"
"Мы только что закончили делать игровой городок по мотивам "Рапунцель"
"Не мог найти приличную мебель для открытой веранды - пришлось брать дело в свои руки"
"Это я вырезаю эпический бой - Гоку против Вегеты"
"Я сделал бабушке шкатулку для украшений"
"А вы когда-нибудь видели деревянную полированную доску для серфинга?"
"Я сделал ночник для жены. Готовый стоил $3, этот обошелся мне в $30. Но, правда, стоит того?"
"Я сделал этот столик из древесины грецкого ореха. В него встроен компьютер"
"Моя тумбочка. 50-е возвращаются!"
"Я пока только начинаю. Это мой первый комод"
"Я сделал качалку для сына из тополя и красного дуба. Это была веселая работа"
"Дубовый комплект мебели для библиотеки в местной школе"
Панно "Пуля и волна". Сделано из ореха"
"Во время карантина было время - сделал детский игровой дом с настоящим кинотеатром"
Стеллаж из стекла и клена
"Это была моя давняя идея. Доверяйте вдохновению!"
Африканское красное дерево + белый шнур=скамейка для прихожей
"Копилку-динозавра я сделал для сына"
Просто, но со вкусом: поднос, который комфортно и безопасно умещается на ручке дивана
"Сделав эти двери, я задумался о том, чтобы уйти с работы и полностью посвятить себя плотничанью"
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— переведено специально для fishki.net
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