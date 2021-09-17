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30 мастеров, которые творят из дерева искусство

30 мастеров, которые творят из дерева искусство (31 фото)

Автор:
17 сентября 2021 13:16
Сообщество : Сделай сам!
Метки: дерево   искусство   мастерство   работа с деревом   ремесло   ручная работа   сделай сам   удивительно   
1472
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Работа с деревом - одно из древнейших ремесел, освоенных человеком. Но иногда настоящие мастера поднимаются на новый уровень - и их работы становятся произведениями искусства.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дерево   искусство   мастерство   работа с деревом   ремесло   ручная работа   сделай сам   удивительно   
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