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Чемпионат по игре с воздушными шариками – развлечение не для слабаков

Чемпионат по игре с воздушными шариками – развлечение не для слабаков (3 фото + 5 видео)

Автор:
19 октября 2021 11:05
Сообщество : Спорт
Метки: Жерар Пике   воздушные шарики   комментатор   спорт   чемпионат   шар   
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В Испании прошёл первый Чемпионат мира по игре с воздушными шариками. Турнир проспонсировал известный футболист и защитник "Барселоны" Жерар Пике.
14 октября состоялся Balloon World Cup. В испанском городе Таррагона оборудовали специальную комнату размером 8*8 метров, заставив её различной мебелью. Здесь даже присутствовал небольшой автомобиль. Смысл незатейливой игры состоит в том, чтобы воздушный шарик удержался в воздухе как можно дольше. Если человек не успевает отбить шар, и он касается пола, то его соперник получает балл.
Этот необычный турнир организовали футболист Жерар Пике и киберспортивный комментатор Ибай Льянос. "Это было потрясающе, это что-то совершенно другое. Иногда вам нужно выйти из своей зоны комфорта и попробовать новое", – поделился с журналистами Жерар Пике, прибывший на чемпионат со своей супругой Шакирой и сыновьями.
Россию представляла Яна Руденко, которая быстро покинула турнир.
Первое место взял перуанец Франческо Де Ла Круз, который в напряжённой игре победил немца Яна Шписса.

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Метки: Жерар Пике   воздушные шарики   комментатор   спорт   чемпионат   шар   
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12  комментариев
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14k
Booka1a 2 часа назад
прикольный турнир
но от России не могли найти кого-то поактивнее и поумнее этой тупорылой Яны?
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8k
Перст Указующий Полчаса назад
не ожидал услышать гимн СССР на столь серьёзном мероприятии
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1
ἑωσφόρος 52 минуты назад
Вот есть же у людей время хернёй страдать...
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41k
Соломей 56 минут назад
Идиократия в реальности...
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231
Nаnе First NameLаst Соломей 17 минут назад
Не не не, там было так. Немного не дотянули до Идиократии. Но почти достигли. Бубут стараться.
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122
SHAGREEN Час назад
Все гениальное просто.
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7k
Дмитрий Данилов Час назад
Я так понял, что "резать" нельзя. Вниз бить, а можно дождаться, пока шар опустится почти на пол и просто подставить руку.
Положить на пол, между полом и шаром.
Вроде как и отбил вверх, а вроде как и внизу оставил
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1k
Константин Час назад
итальянец тупой, столько себе забил)
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10k
harlamov 2 часа назад
Весело, в детстве мы тоже так с братом тренировались. И не думали, что этот вид спорта может выйти на международный уровень))
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39k
dima423 2 часа назад
весело) но наша девчонка чето совсем немотивированно играла)
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
А прикольно )))
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