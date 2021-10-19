Чемпионат по игре с воздушными шариками – развлечение не для слабаков

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В Испании прошёл первый Чемпионат мира по игре с воздушными шариками. Турнир проспонсировал известный футболист и защитник "Барселоны" Жерар Пике.
14 октября состоялся Balloon World Cup. В испанском городе Таррагона оборудовали специальную комнату размером 8*8 метров, заставив её различной мебелью. Здесь даже присутствовал небольшой автомобиль. Смысл незатейливой игры состоит в том, чтобы воздушный шарик удержался в воздухе как можно дольше. Если человек не успевает отбить шар, и он касается пола, то его соперник получает балл.
В финале игры спортивные комментаторы не сдерживали эмоций:
Этот необычный турнир организовали футболист Жерар Пике и киберспортивный комментатор Ибай Льянос. "Это было потрясающе, это что-то совершенно другое. Иногда вам нужно выйти из своей зоны комфорта и попробовать новое", – поделился с журналистами Жерар Пике, прибывший на чемпионат со своей супругой Шакирой и сыновьями.
Россию представляла Яна Руденко, которая быстро покинула турнир.
Первое место взял перуанец Франческо Де Ла Круз, который в напряжённой игре победил немца Яна Шписса.
Вот несколько интересных игр:
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но от России не могли найти кого-то поактивнее и поумнее этой тупорылой Яны?
Положить на пол, между полом и шаром.
Вроде как и отбил вверх, а вроде как и внизу оставил