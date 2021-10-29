В Бурятии накрыли группировку националистов, готовивших нападения на мигрантов и госорганы

ФСБ России отчиталось об успешной операции по задержанию участников праворадикальной группировки из Бурятии. Как отметили в ФСБ, члены экстремистского сообщества готовили "акции прямого действия" против выходцев из Средней Азии, представителей власти и правоохранительных органов.





В ходе обысков у радикалов нашли боевое оружие, ножи, патроны от АК и элементы для создания СВУ. О точном количестве изъятых "стволов" не сообщается, но на кадрах оперативного видео можно увидеть 5 пистолетов и гранату.