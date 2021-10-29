В Бурятии накрыли группировку националистов, готовивших нападения на мигрантов и госорганы

Сотрудники ФСБ обнаружили у радикалов стрелковое оружие и поражающие элементы для СВУ.
ФСБ России отчиталось об успешной операции по задержанию участников праворадикальной группировки из Бурятии. Как отметили в ФСБ, члены экстремистского сообщества готовили "акции прямого действия" против выходцев из Средней Азии, представителей власти и правоохранительных органов.
В ходе обысков у радикалов нашли боевое оружие, ножи, патроны от АК и элементы для создания СВУ. О точном количестве изъятых "стволов" не сообщается, но на кадрах оперативного видео можно увидеть 5 пистолетов и гранату.
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По сведениям спецслужбы, в группировку активно вербовались старшеклассники и студенты учебных заведений республики. Для новоприбывших проводились как "уроки" по идеологическому "просвещению", так и тренировки по рукопашному и ножевому бою.
Уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК ("Создание экстремистского сообщества и участие в нём") пока заведено на троих активных участников группировки. Радикалам грозит до 10 лет лишения свободы.
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Это могут только буряты и казахи. И то по языку.
Или это были бурятские националисты???
Живя в социуме, все приборы "свой-чужой" работают безотказно
Разве что граната.
Но хватать таких гавриков надо, начинают с пневмата, а там глядишь и охотничье ружье появится.
тебя тоже хватать?
Уважение и Честь Им!!!
Чушки антирусские и антироссийские всегда должны помнить что Русский Спецназ- Всегда за нас и за Вас....
Только продажной и сраной либерасне или нищим кастрюлям из 404 ЭТОГО не понять.
А я как был за Россиюшку нашу, так и буду!!!
Статья уже другая
Впрочем Маузер из этого-же магазина. Вряд-ли с Гражданской сохранился.