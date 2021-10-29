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В Бурятии накрыли группировку националистов, готовивших нападения на мигрантов и госорганы

В Бурятии накрыли группировку националистов, готовивших нападения на мигрантов и госорганы (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 13:17
Сообщество : Криминал
Метки: бурятия   видео   задержание   мигранты   националисты   фсб   
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Сотрудники ФСБ обнаружили у радикалов стрелковое оружие и поражающие элементы для СВУ.

ФСБ России отчиталось об успешной операции по задержанию участников праворадикальной группировки из Бурятии. Как отметили в ФСБ, члены экстремистского сообщества готовили "акции прямого действия" против выходцев из Средней Азии, представителей власти и правоохранительных органов.


В ходе обысков у радикалов нашли боевое оружие, ножи, патроны от АК и элементы для создания СВУ. О точном количестве изъятых "стволов" не сообщается, но на кадрах оперативного видео можно увидеть 5 пистолетов и гранату.

По сведениям спецслужбы, в группировку активно вербовались старшеклассники и студенты учебных заведений республики. Для новоприбывших проводились как "уроки" по идеологическому "просвещению", так и тренировки по рукопашному и ножевому бою.


Уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК ("Создание экстремистского сообщества и участие в нём") пока заведено на троих активных участников группировки. Радикалам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Метки: бурятия   видео   задержание   мигранты   националисты   фсб   
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37  комментариев
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47k
Albert GER 2 часа назад
Интересно как они собирались бурятов от казахов отличать???
Это могут только буряты и казахи. И то по языку.
Или это были бурятские националисты???
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701
zenon 9 минут назад
Вообще если правильно то их нужно считать - леворадикалами. Ведь правые у власти.
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1k
DarkOmen 19 минут назад
Что-то очень интересные фото, пневматические игрушки, баллончики СО2 для пневматики, куча ножей, типа граната с вкрученным запалом почему-то (да и как бы запалы вообще по другому выглядят), ржавые и видимо откопанные патроны (которые сомневаюсь, что сработают правильно), некая символика в единичном экземпляре. Что они с таким набором могли готовить, попугать кого-нибудь в подворотне только!
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2k
Moon24 49 минут назад
Зачем на фото выставили пневматический пистолет который является просто игрушкой выстреливающей металлические шарики ? Такими шариками даже бутылку не разбить
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26k
Григорий 51 минуту назад
Копанные патроны, пневмат-переломка Иж (у меня такой был), шарики для пневматических пистолетов. Парабеллум пневмат (вряд-ли это оригинал в таком потрясающем состоянии). И Макаров. Сложно сказать настоящий или нет. Маузер (скорее всего тоже пневмат). Коллекция ножемана, фашистская символика...
Разве что граната.
Но хватать таких гавриков надо, начинают с пневмата, а там глядишь и охотничье ружье появится.
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1k
Шмёль Час назад
Жаль, конечно. Жаль, что довели до того, что люди не видят другого выхода, кроме как самим начинать организовываться для пресечения беспредела, при полнейшем попустительстве властей.
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451
Сигизмунд Лазаревич Час назад
на гос органы конечно зря, а вот чурок и пневнатов пострелять это было бы забавно. На одну чурку потребуется не меньше пятить баллончиков с СО2 ))
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3k
portroy Час назад
Очередных школьников страйкболистов задержали? силовички за звездочками отправились?
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57k
pynh Час назад
Судя по фото, радикалы на алике закупались?
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8k
uehl Час назад
стукачек видать в группе был ))
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25k
Vazari Час назад
Буряты-националисты.... Без обид, но по мне-это оксюморон.
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42k
Крайт 2 часа назад
Молодцы наши Российские Федералы!!!
Уважение и Честь Им!!!
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1k
Алексей 2 часа назад
" и госорганы.... "
Статья уже другая
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29k
MatveiVainrub 2 часа назад
Люгер , ска, мой любимый !!! Си вес пассем , пара белум .
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