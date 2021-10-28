Культовые обложки главной поп-дивы в исполнении милого ретривера

Героизм или обычный человеческий поступок?

Они были против "этих дурацких животных в доме"

15 фотографий питомцев, которые очаруют вас и заставят улыбнуться

17 кадров, которые доказывают, что чёрные котики приносят радость и умиление

15 питомцев, которые научились намекать на то, что они голодны

15 случаев, когда животные вдруг оказывались в самых неочевидных местах