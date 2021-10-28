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Культовые обложки главной поп-дивы в исполнении милого ретривера

Культовые обложки главной поп-дивы в исполнении милого ретривера (18 фото)

Автор:
28 октября 2021 09:05
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   мадонна   милота   собака   фото   
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Все слышали о певице Мадонне, но, кажется, ее переплюнул пес, работающий под псевдонимом Максдонна. Поверьте, его работы настолько потрясающие, что даже сама поп-дива их заметила.

Ведет он себя на съемках как настоящая звезда. Да и у него есть кем вдохновляться: Макс пародирует Мадонну, и вполне успешно. Посмотрите на эти чудесные перевоплощения и убедитесь, что Макс ― настоящий поп-король.


Портреты Макса делает его хозяин ― Винсент Флуре

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Винсент ― французский фотограф, который просто обожает творчество Мадонны

Именно она стала вдохновителем для него и его питомца

На первый взгляд невозможно воссоздать такие потрясающие снимки с собакой в главной роли

Однако над одной обложкой Винсент работает очень долго, несколько недель, а иногда и месяцев

Для него работа над проектом ― хобби, которое отлично поднимает настроение

Сначала он покупает необходимый реквизит, чтобы Макс к нему привык

Если для фото нужна шляпа, то Макс на протяжении нескольких недель играет с ней

Так что к дню съемок ретривер к реквизиту привыкает настолько, что воспринимает его как игрушки

Тогда Винсент вооружается фотоаппаратом, превращая своего питомца в настоящую звезду

Если Мадонна ― королева поп-музыки, то Макс, определенно, собака поп-музыки

Правда, он не получает баснословных денег, а работает лишь за угощения

Флуре назвал свой проект «Максдонна», и некоторые наверняка отдадут предпочтение обложке с ретривером

У Макса получается прекрасно передать атмосферу каждого фото, и он любит фотографироваться

Кстати, даже сама Мадонна знает о том, что ее конкурент Максдонна наступает ей на пятки

Певица сделала репост в Instagram одной из обложек, на которой красовался Макс

А какая обложка приглянулась вам больше всего?

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Метки: домашний питомец   животные   забавно   мадонна   милота   собака   фото   
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Frank Borman Полчаса назад
Культово-эпичные снимки: Чиккона с сиськами и Чиккона с хвостом.
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