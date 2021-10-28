Культовые обложки главной поп-дивы в исполнении милого ретривера

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Все слышали о певице Мадонне, но, кажется, ее переплюнул пес, работающий под псевдонимом Максдонна. Поверьте, его работы настолько потрясающие, что даже сама поп-дива их заметила.
Ведет он себя на съемках как настоящая звезда. Да и у него есть кем вдохновляться: Макс пародирует Мадонну, и вполне успешно. Посмотрите на эти чудесные перевоплощения и убедитесь, что Макс ― настоящий поп-король.
Портреты Макса делает его хозяин ― Винсент Флуре
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Винсент ― французский фотограф, который просто обожает творчество Мадонны
Именно она стала вдохновителем для него и его питомца
На первый взгляд невозможно воссоздать такие потрясающие снимки с собакой в главной роли
Однако над одной обложкой Винсент работает очень долго, несколько недель, а иногда и месяцев
Для него работа над проектом ― хобби, которое отлично поднимает настроение
Сначала он покупает необходимый реквизит, чтобы Макс к нему привык
Если для фото нужна шляпа, то Макс на протяжении нескольких недель играет с ней
Так что к дню съемок ретривер к реквизиту привыкает настолько, что воспринимает его как игрушки
Тогда Винсент вооружается фотоаппаратом, превращая своего питомца в настоящую звезду
Если Мадонна ― королева поп-музыки, то Макс, определенно, собака поп-музыки
Правда, он не получает баснословных денег, а работает лишь за угощения
Флуре назвал свой проект «Максдонна», и некоторые наверняка отдадут предпочтение обложке с ретривером
У Макса получается прекрасно передать атмосферу каждого фото, и он любит фотографироваться
Кстати, даже сама Мадонна знает о том, что ее конкурент Максдонна наступает ей на пятки
Певица сделала репост в Instagram одной из обложек, на которой красовался Макс
А какая обложка приглянулась вам больше всего?
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