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15 питомцев, которые научились намекать на то, что они голодны

15 питомцев, которые научились намекать на то, что они голодны (16 фото)

Автор:
09 мая 2021 10:34
Сообщество : Животные
Метки: еда   животные   забавно   кошка   милота   собака   фото   
604
16

Хозяева героев этой подборки едва ли могут забыть о том, что они не покормили своих питомцев, ведь те попросту не дадут им такой возможности!

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Метки: еда   животные   забавно   кошка   милота   собака   фото   
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Yeti Siberian 18 минут назад
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