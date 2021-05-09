15 питомцев, которые научились намекать на то, что они голодны

Хозяева героев этой подборки едва ли могут забыть о том, что они не покормили своих питомцев, ведь те попросту не дадут им такой возможности!
Если у вас есть домашний любимец, то вам наверняка не приходится есть в спокойствии и одиночестве. Даже если вы покупаете своему питомцу самую вкусную еду и кормите его согласно установленному графику, хвостатый приятель не упустит возможности посверлить вас голодным взглядом, давая понять, что пора бы наполнить и его миску!
Ты на часы смотрел? Скорее корми меня!
Глаза полны надежд, а миски по-прежнему пусты
Я достаточно тонко намекаю на то, что я голоден?
Когда мой кот голоден, он запрыгивает в холодильник, стоит мне его открыть
Ты — не ты, когда голоден
Здоровье питомца напрямую связано с его питанием. И хоть пушистикам не чуждо чувство насыщения, они не всегда могут контролировать частоту приёма пищи и её количество, а значит, следить за этим необходимо их хозяевам.
Вот какими глазами смотрит на меня мой пёс, когда хочет есть
В этом доме невозможно есть без чувства вины
Мам, мы голодны, корми нас!
Наш кот мастерски изображает голодный обморок
Когда ты голоден и хочешь спать
Наш кот хочет, чтобы мы расчувствовались, но мы кормили его полчаса назад и не поддадимся на провокации
Фиона пародирует лицо кошки на упаковке корма, давая мне понять, что настало время покормить её
Ох уж этот голодный взгляд
4 часа утра, а наш кот гремит своей миской, требуя, чтобы его покормили
Встречайте Тедди, который встаёт на задние лапы и рычит, когда хочет есть
Источник:
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