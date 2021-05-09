15 питомцев, которые научились намекать на то, что они голодны

Если у вас есть домашний любимец, то вам наверняка не приходится есть в спокойствии и одиночестве. Даже если вы покупаете своему питомцу самую вкусную еду и кормите его согласно установленному графику, хвостатый приятель не упустит возможности посверлить вас голодным взглядом, давая понять, что пора бы наполнить и его миску!

Ты на часы смотрел? Скорее корми меня!