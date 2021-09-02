FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10636 постов • 1261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Они были против "этих дурацких животных в доме"

Они были против "этих дурацких животных в доме" (17 фото)

Автор:
02 сентября 2021 09:33
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   кошки   милота   подборка   собаки   фото   
607
17

Эти строгие отцы и мужья были категорически против питомцев, но когда животные все же появились в доме (каким-то чудом), что-то пошло не так.


Наверняка многим знакома ситуация, когда приносишь домой кошечку или собачку, а папа грозно встречает у порога и говорит своё категоричное нет. Но угадайте с одного раза, кто потом станет лучшим другом вашему новоиспечённому питомцу? Ну, конечно же, тот самый грозный папа! В этой подборке мы собрали для вас фотографии мужчин, которые когда-то протестовали против животных в доме.


Он заявил, что кошки «не такие дружелюбные, как собаки»

×

Теперь они вместе едят ванильное мороженое, как абсолютные родственные души.


Мой шурин через 2 недели после того, как моя сестра взяла кота на месяц, чтобы присмотреть за ним. Теперь они неразлучны


Папа когда-то очень громко говорил о том, что маленькие собаки — «дорогие крысы»



Когда Мистер появился у нас, мой муж говорил: «Нам не нужен ещё один дурацкий кот»


Это мой папа сейчас


«Собаки грязные, их даже нельзя пускать в дом», — сказал он 10 лет назад, ещё до того, как у нас появились домашние животные.


Мой отец, который сказал мне НЕ разводить щенков, похоже, сам пришёл к этой идее



7 лет назад мне пришлось прятать Карла Поппу на верхнем этаже, потому что мой отец не хотел кошку


Теперь они лучшие друзья.


Потребовались годы, чтобы убедить моего отца завести нам собаку


И вот он целует лапу моего пса после того, как он поранил её, преследуя кролика.


Это мой папа, который говорил, что ненавидит кошек, и моя кошка



«Я не хочу собаку!» сказал он три года назад



«Хорошо, мы можем завести собаку, но она твоя, и ей нельзя лежать на диване»



2 недели спустя я вижу это. Громко храпят в унисон.


У папы «очень важный звонок в Zoom»


А щенок был повышен из нежелательной персоны до помощника.


Месяцами умоляла моего мужа позволить мне завести собаку



«Я не люблю его, он всего лишь пёс…»



«У нас больше никогда не будет кошек»



Человек, который не хотел кошек, с котятами в кармане

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: домашний питомец   животные   кошки   милота   подборка   собаки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Бакар 42 минуты назад
Я такой же "папа" и я так же всегда был против домашних животных, но они всегда у нас были. И тут причина в том, что очень трудно когда они уходят, а это неизбежно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
566
Добрыня Полчаса назад
Как вы думаете, кто больше всех был против, когда дети на даче притащили котенка и ультимативно забрали его домой, а теперь эта кошка - её лучший друг?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам 20+ питомцев, которые познают искусство селфи 20+ питомцев, которые познают искусство селфи Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев Дикие животные, которые ведут себя как домашние питомцы Дикие животные, которые ведут себя как домашние питомцы Вызывайте экзорциста: 20+ питомцев, которые до чертиков перепугали хозяев Вызывайте экзорциста: 20+ питомцев, которые до чертиков перепугали хозяев 16 забавных и трогательных фотографий с участием собак 16 забавных и трогательных фотографий с участием собак
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

420768



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мы хотим разъяснений: 23 исторических фото, которые не понятны с первого взгляда
1
54
Мы хотим разъяснений: 23 исторических фото, которые не понятны с первого взгляда
На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной
0
72
На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#Россия#интересное#Разное#актеры#позитив#прикольные#девушки
#Юмор#история#люди#фотографии#кино#1 сентября#школа#приколы#страна#новости
#интересно#СССР#подборка#прикол#ynews#забавно#картинки#сша#абсурд#путин

На что жалуетесь?

Вернуться