Они были против "этих дурацких животных в доме"

Наверняка многим знакома ситуация, когда приносишь домой кошечку или собачку, а папа грозно встречает у порога и говорит своё категоричное нет. Но угадайте с одного раза, кто потом станет лучшим другом вашему новоиспечённому питомцу? Ну, конечно же, тот самый грозный папа! В этой подборке мы собрали для вас фотографии мужчин, которые когда-то протестовали против животных в доме.

Он заявил, что кошки «не такие дружелюбные, как собаки»