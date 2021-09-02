Они были против "этих дурацких животных в доме"

Эти строгие отцы и мужья были категорически против питомцев, но когда животные все же появились в доме (каким-то чудом), что-то пошло не так.
Наверняка многим знакома ситуация, когда приносишь домой кошечку или собачку, а папа грозно встречает у порога и говорит своё категоричное нет. Но угадайте с одного раза, кто потом станет лучшим другом вашему новоиспечённому питомцу? Ну, конечно же, тот самый грозный папа! В этой подборке мы собрали для вас фотографии мужчин, которые когда-то протестовали против животных в доме.
Он заявил, что кошки «не такие дружелюбные, как собаки»
Теперь они вместе едят ванильное мороженое, как абсолютные родственные души.
Мой шурин через 2 недели после того, как моя сестра взяла кота на месяц, чтобы присмотреть за ним. Теперь они неразлучны
Папа когда-то очень громко говорил о том, что маленькие собаки — «дорогие крысы»
Когда Мистер появился у нас, мой муж говорил: «Нам не нужен ещё один дурацкий кот»
Это мой папа сейчас
«Собаки грязные, их даже нельзя пускать в дом», — сказал он 10 лет назад, ещё до того, как у нас появились домашние животные.
Мой отец, который сказал мне НЕ разводить щенков, похоже, сам пришёл к этой идее
7 лет назад мне пришлось прятать Карла Поппу на верхнем этаже, потому что мой отец не хотел кошку
Теперь они лучшие друзья.
Потребовались годы, чтобы убедить моего отца завести нам собаку
И вот он целует лапу моего пса после того, как он поранил её, преследуя кролика.
Это мой папа, который говорил, что ненавидит кошек, и моя кошка
«Я не хочу собаку!» сказал он три года назад
«Хорошо, мы можем завести собаку, но она твоя, и ей нельзя лежать на диване»
2 недели спустя я вижу это. Громко храпят в унисон.
У папы «очень важный звонок в Zoom»
А щенок был повышен из нежелательной персоны до помощника.
Месяцами умоляла моего мужа позволить мне завести собаку
«Я не люблю его, он всего лишь пёс…»
«У нас больше никогда не будет кошек»
Человек, который не хотел кошек, с котятами в кармане
Источник:
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