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Животные, которые в своей лени достигли уровня «профи»

Животные, которые в своей лени достигли уровня «профи» (18 фото)

Автор:
11 сентября 2021 08:28
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   лень   милота   подборка   
565
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Коты, собаки и другие питомцы любят не тратить лишний раз заряд своей внутренней батарейки, а как следует полениться. Что из этого получается — смотрите здесь!

В каждом питомце причудливо смешиваются самые разные черты характера. Некоторым достаётся побольше храбрости, кому-то перепадает двойная доза дурашливости, а другие вообще выбивают бинго по умению вляпываться в неприятности. Есть и такие, кому повезло родиться настоящим олицетворением лени и ничегонеделания.


1. Зачем что-то делать, если можно просто лежать

×


2. Этот пёс любит прогулки, но иногда просто ленится



3. Она даже не двинулась, когда рядом косили траву


4. Слишком лень вставать, даже если ты мешаешь открыть шкафчик


5. Птичье такси


6. Устал жевать косточку и решил просто опереться на неё мордой


7. Личный перевозчик


Мою бабулю только что выписали из больницы и она ходит с ходунками. Мой кот ведёт себя как её ленивый телохранитель.


8. Зачем ложиться поудобнее? И так сойдёт!



9. Всё, прогулка окончена


Дома сидеть слишком скучно, а гулять лень.


10. Нормальное гнездо! Чего смотрите?


11. Пёс, который ходит за хозяйкой по дому, но в любой удобный момент ложится на пузико


12. Ну очень ленивый кот


13. Вези меня, большая черепаха!



14. Так близко, но так далеко



15. Олицетворение лени и нежелания двигаться



16. Вези меня!


17. Ну ничего, и так тоже удобно

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Метки: домашний питомец   животные   забавно   лень   милота   подборка   
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Василенко Татьяна Час назад
Мне понравилось, прикольные фото.
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