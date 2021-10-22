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16 питомцев, чьи хозяева придумали им такие костюмы, что просто закачаешься

16 питомцев, чьи хозяева придумали им такие костюмы, что просто закачаешься (17 фото)

Автор:
22 октября 2021 08:15
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   костюм   креатив   милота   фото   
914
17

Вот несколько случаев, когда наряды питомцев оказывались выше всяких похвал.

Кажется, что питомцы уже с рождения на 100% состоят из милоты, и сделать их ещё более очаровательными ну просто невозможно. Но особо креативные хозяева доказывают — можно, да ещё как! Для этого нужен всего лишь миленький или необычный костюм, который сделает из котика, собаки или даже птички звезду любой вечеринки или галереи вашего телефона.


В каждом котике есть маленькая чертовщинка

×

Подарите уже этому Добби носок!

Бабушка, а почему у тебя такой пушистый хвост?

Знаменитый трёхголовый Цербер

Кто-то явно разозлил хозяина

Для любителей японской кухни

С таким Фредди Крюгером любой ужастик превратится в комедию

Мартини с оливками и самым хорошим мальчиком

Косплей на фильм «Инопланетянин»

Выводок летучих котомышей

Авопёс и бананобака

Если бы фильмы о «Гарри Поттере» снимались с собаками в главных ролях

Самое лучшее в мире привидение с хвостиком!

Я тьма! Я ужас! Я тыгыдык!

Когда образ ведьмы оказался уж слишком страшным

Когда не пропускал день рук в качалке

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Метки: домашний питомец   животные   забавно   костюм   креатив   милота   фото   
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Лебовски 11 минут назад
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