16 питомцев, чьи хозяева придумали им такие костюмы, что просто закачаешься

Кажется, что питомцы уже с рождения на 100% состоят из милоты, и сделать их ещё более очаровательными ну просто невозможно. Но особо креативные хозяева доказывают — можно, да ещё как! Для этого нужен всего лишь миленький или необычный костюм, который сделает из котика, собаки или даже птички звезду любой вечеринки или галереи вашего телефона.

В каждом котике есть маленькая чертовщинка