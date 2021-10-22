16 питомцев, чьи хозяева придумали им такие костюмы, что просто закачаешься

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Вот несколько случаев, когда наряды питомцев оказывались выше всяких похвал.
Кажется, что питомцы уже с рождения на 100% состоят из милоты, и сделать их ещё более очаровательными ну просто невозможно. Но особо креативные хозяева доказывают — можно, да ещё как! Для этого нужен всего лишь миленький или необычный костюм, который сделает из котика, собаки или даже птички звезду любой вечеринки или галереи вашего телефона.
В каждом котике есть маленькая чертовщинка
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Подарите уже этому Добби носок!
Бабушка, а почему у тебя такой пушистый хвост?
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Когда не пропускал день рук в качалке
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