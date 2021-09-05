17 кадров, которые доказывают, что чёрные котики приносят радость и умиление

Во многих культурах считается, что чёрные коты приносят неудачу. К счастью, многие люди в такое не верят и с радостью заводят именно чёрных котиков в качестве домашних любимцев.
И нисколько не разочаровываются — ведь тёмный цвет ничем не умаляет кошачью красоту, заботу и обаяние. Давайте посмотрим на фото, которые выкладывают счастливые владельцы чёрных кошек, и убедимся, что они приносят только умиление!
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Многие не берут чёрных кошек не из суеверия, а потому что они плохо получаются на фотографиях и ими сложнее хвастаться в соцсетях! Мы с Матильдой абсолютно не согласны.
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Источник:
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