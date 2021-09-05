FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 957 постов • 389 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та 
17 кадров, которые доказывают, что чёрные котики приносят радость и умиление

17 кадров, которые доказывают, что чёрные котики приносят радость и умиление (18 фото)

Автор:
05 сентября 2021 08:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашний питомец   животные   кот   милота   подборка   фото   черый кот   
207
18

Во многих культурах считается, что чёрные коты приносят неудачу. К счастью, многие люди в такое не верят и с радостью заводят именно чёрных котиков в качестве домашних любимцев.

И нисколько не разочаровываются — ведь тёмный цвет ничем не умаляет кошачью красоту, заботу и обаяние. Давайте посмотрим на фото, которые выкладывают счастливые владельцы чёрных кошек, и убедимся, что они приносят только умиление!


Когда ты вроде бы и кошка, но немного и летучая мышь

×


Всем доброе утро!


Это Луна, и она библиотечный работник



А эти ребята явно близнецы по гороскопу



В приюте мне рассказали странную причину, по которой не любят забирать чёрных котов


Многие не берут чёрных кошек не из суеверия, а потому что они плохо получаются на фотографиях и ими сложнее хвастаться в соцсетях! Мы с Матильдой абсолютно не согласны.


Вам кот в подарочной коробке



Как можно не влюбиться в этот нос?



Каждый раз, когда я вижу эти глаза, моё сердце тает!



Всегда, когда я болею или грущу, он помогает своим мурлыканьем



Что я вижу, когда задерживаю ужин на 5 минут



Они быстро поняли, что в группе работают эффективнее!

Познакомьтесь с Сидни, умелой моделью



Купить котам палатку было лучшим решением года



Существуют четыре типа хвостов


Иногда моя кошка плохо себя ведёт, но когда мне нужна поддержка, она всегда рядом



Что за милая пчёлка?



А вот наша малышка Багира



Даже для сурового чёрного котищи можно найти смешной ракурс

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: домашний питомец   животные   кот   милота   подборка   фото   черый кот   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
kaboza 52 минуты назад
У меня черная коть, родилась в пятницу 13-го)))) сама милота))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) 19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные 19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные Они были против "этих дурацких животных в доме" Они были против "этих дурацких животных в доме" Чёрный котяра стал знаменитостью Инстаграма - и смешит тысячи людей Чёрный котяра стал знаменитостью Инстаграма - и смешит тысячи людей 15 случаев, когда животные вдруг оказывались в самых неочевидных местах 15 случаев, когда животные вдруг оказывались в самых неочевидных местах 16 крутых изобретений и дизайнерских находок, выдуманных человеком специально для животных 16 крутых изобретений и дизайнерских находок, выдуманных человеком специально для животных
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

377154



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает женский мозг
9
191
Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает женский мозг
"Вирус бескультурья опаснее коронавируса": Мария Шукшина на церемонии награждения удивила Мишустина
3
111
"Вирус бескультурья опаснее коронавируса": Мария Шукшина на церемонии награждения...
Набирающие популярность в сообществах
Невероятные кафе Вьетнама, где можно пообедать в компании карпов кои
0
0
Невероятные кафе Вьетнама, где можно пообедать в компании карпов кои
Элитный спецназ «Талибана*» зачистил аэропорт Кабула от, возможно, забытых там постояльцами сюрпризов
1
33
Элитный спецназ «Талибана*» зачистил аэропорт Кабула от, возможно, забытых там...
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#забавно#животные#Россия#новости#природа#сатира#истории
#Юмор#факты#кино#СССР#картинки#интересное#приколы#в мире#прикольные#позитив
#интересно#подборка#фотографии#Разное#прикол#фильм#смешно#актеры#страна#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться