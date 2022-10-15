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17 хороших мальчиков и девочек, у которых есть настоящая работа

17 хороших мальчиков и девочек, у которых есть настоящая работа

Автор:
15 октября 2022 09:04
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   домашний питомец   животные   забавно   милота   работа   собака   
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Нет никаких сомнений в том, что собаки — лучшие друзья человека. Они всегда рядом, готовы поддержать в любую минуту и ценят нас такими, какие мы есть.

А еще, в отличие от кошек, пёсели очень любят работать вместе с людьми. Вот несколько хороших мальчиков и девочек, которые это подтверждают.

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Источник:

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Метки: Юмор   домашний питомец   животные   забавно   милота   работа   собака   
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