17 хороших мальчиков и девочек, у которых есть настоящая работа

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Нет никаких сомнений в том, что собаки — лучшие друзья человека. Они всегда рядом, готовы поддержать в любую минуту и ценят нас такими, какие мы есть.
А еще, в отличие от кошек, пёсели очень любят работать вместе с людьми. Вот несколько хороших мальчиков и девочек, которые это подтверждают.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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