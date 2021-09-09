Милый пёс просто сидел на балконе, а стал главной достопримечательностью Гданьска

Золотистый ретривер оказался так хорош, что по оценкам переплюнул даже мировые достопримечательности!
Каждый город может похвастаться парочкой или десятком достопримечательностей. Чаще всего этот список примерно одинаковый: музеи, церкви, красивые улочки, мосты и театры. Но вот польский Гданьск отличился и оказался местом, где людям больше всего полюбился обычный пёсик на балконе.
Пёс стал главной достопримечательностью польского Гданьска
Золотистый ретривер, живущий в Гданьске на углу улиц Политехнической и Героев Варшавского гетто, влюбил в себя прохожих и стал местной знаменитостью. Пёс постоянно сидит на балкончике на первом этаже дома и разглядывает улицу, радуя своей мордахой прохожих. Неудивительно, что люди в него влюбились!
Золотистый ретривер получил не только свою метку на картах Google, но и кучу восторженных отзывов от прохожих
Это место называется «Słodki pies na balkonie», что переводится как «Милый пёс на балконе». По данным сайта Top Rated, который анализирует оценки пользователей, ретривер занимает первое место среди достопримечательностей Гданьска и второе среди всех мест города. Обогнало пса только кафе с хот-догами.
В мире «Милый пёс на балконе» обошёл по оценкам Лувр, Тадж-Махал и Статую Свободы
На это обратил внимание пользователь Твиттера под ником danieltilles1. Он заметил, что средняя оценка Лувра — 4,7, у Тадж-Махала — 4,6, у Статуи Свободы — 4,7. А вот у ретривера — ровно 5 звёзд из 5 и ни одной меньше.
У ретривера даже есть своя фанатская группа в Facebook, где люди делятся своими фотографиями местной звезды
Отсутствие пса на балконе — это законный повод для грусти
И настроение испортилось.
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Пёс даже вдохновил людей на валентинку
Ты для меня как балкон для пса. Идеальная пара, моя поддержка и окно в мир, ежедневная радость.
Так что забудьте про привычные достопримечательности вроде музеев и красивых улиц. Балконы с собачками — вот новый тренд!
Источник:
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