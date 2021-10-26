Львенок Симба восстановился после бесчеловечного обращения фотографа и отправился на Килиманджаро

1081
3
В Африку улетели львенок Симба и леопард Ева. Обоих пришлось спасать добрым людям: от своих «соплеменников» и от звериной жестокости.
И к кому из них больше подходит термин «звериная жестокость? К матери леопарда Евы, которая с рождения отвергла детеныша и чуть не убила ее? Или этого «титула» больше достоин сочинский фотограф, что издевался над львенком Симбой и тоже чуть не довел маленького хищника до гибели?
Очевидцы говорят, что, зарабатывая на львенке, фотограф обливал его холодной водой и вообще старался держать в холоде, видимо, считая, что так усмиряет агрессивность хищника. Об этом поведал ресурс Life.
Очевидцы говорят, что, зарабатывая на львенке, фотограф обливал его холодной водой и вообще старался держать в холоде, видимо, считая, что так усмиряет агрессивность хищника. Об этом поведал ресурс Life.
×
Челябинские зоозащитники выходили львенка. Президент фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян провёл непростую операцию по удалению камней из кишечника Симбы. Еве тоже было уделено должное внимание специалистов.
Сейчас этот бесценный груз отправлен в Танзанию. К сожалению, здоровье Симбы уже никогда не позволит ему жить в естественной среде обитания. Его поселят в Центре спасения, образования и дикой природы Танзании, что раскинулся на южном склоне живописной горы Килиманджаро.
А вот у Евы есть все шансы обрести долгожданную свободу. После акклиматизации, скорее всего, юную самку леопарда выпустят на волю.
А вот у Евы есть все шансы обрести долгожданную свободу. После акклиматизации, скорее всего, юную самку леопарда выпустят на волю.
Источник:
Ссылки по теме:
- Семья из Нижнего Новгорода утонула в собачьей моче
- Бетти Пейдж: рождение леопарда
- В Китае десятки собак спасли с фестиваля собачьего мяса
- Дикобраз оказался не по зубам леопарду
- Состояние Валерия Гаркалина начало улучшаться
32
Понравилось32
Новости партнёров