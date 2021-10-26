Львенок Симба восстановился после бесчеловечного обращения фотографа и отправился на Килиманджаро

Сейчас этот бесценный груз отправлен в Танзанию. К сожалению, здоровье Симбы уже никогда не позволит ему жить в естественной среде обитания. Его поселят в Центре спасения, образования и дикой природы Танзании, что раскинулся на южном склоне живописной горы Килиманджаро.

А вот у Евы есть все шансы обрести долгожданную свободу. После акклиматизации, скорее всего, юную самку леопарда выпустят на волю.