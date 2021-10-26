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Львенок Симба восстановился после бесчеловечного обращения фотографа и отправился на Килиманджаро

Львенок Симба восстановился после бесчеловечного обращения фотографа и отправился на Килиманджаро (3 фото)

Автор:
26 октября 2021 20:56
Сообщество : Животные
Метки: Ева   зоозащитники   килиманджаро   леопард   львенок   симба   спасли   танзания   
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В Африку улетели львенок Симба и леопард Ева. Обоих пришлось спасать добрым людям: от своих «соплеменников» и от звериной жестокости.
И к кому из них больше подходит термин «звериная жестокость? К матери леопарда Евы, которая с рождения отвергла детеныша и чуть не убила ее? Или этого «титула» больше достоин сочинский фотограф, что издевался над львенком Симбой и тоже чуть не довел маленького хищника до гибели?

Очевидцы говорят, что, зарабатывая на львенке, фотограф обливал его холодной водой и вообще старался держать в холоде, видимо, считая, что так усмиряет агрессивность хищника. Об этом поведал ресурс Life.
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Челябинские зоозащитники выходили львенка. Президент фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян провёл непростую операцию по удалению камней из кишечника Симбы. Еве тоже было уделено должное внимание специалистов.
Сейчас этот бесценный груз отправлен в Танзанию. К сожалению, здоровье Симбы уже никогда не позволит ему жить в естественной среде обитания. Его поселят в Центре спасения, образования и дикой природы Танзании, что раскинулся на южном склоне живописной горы Килиманджаро.
А вот у Евы есть все шансы обрести долгожданную свободу. После акклиматизации, скорее всего, юную самку леопарда выпустят на волю.

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Метки: Ева   зоозащитники   килиманджаро   леопард   львенок   симба   спасли   танзания   
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Владимир 2 часа назад
Большое,Вам,спасибо!
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Dominus Полчаса назад
У нас в Адлере в олимпийском парке этого львенка эксплуатировали я видел его там не однократно , но ему повезло, спасибо людям кто спас его , по больше бы таких новостей.
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A Час назад
Побольше бы таких новостей!
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