FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4982 поста • 673 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Бетти Пейдж: рождение леопарда

Бетти Пейдж: рождение леопарда (11 фото)

Автор:
19 июня 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бетти Пейдж   звезды   знаменитости   леопард   мода   модель   шоу бизнес   экзотика   
236
11
В 1954 году, отдыхая в Майами, Бетти Пейдж встретила фотографов Яна Колдуэлла и Банни Йегер. В то время Пейдж была топовой моделью в стиле пин-ап в Нью-Йорке. Йегер, бывшая модель и начинающий фотограф, уговорила Пейдж на фотосессию в ныне закрытом парке дикой природы Africa USA в Бока-Ратон, Флорида. Эти фотографии стали культовыми - поговаривают даже, что именно с них начался печально известный "леопардовый" стиль в одежде и аксессуарах.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Бетти Пейдж   звезды   знаменитости   леопард   мода   модель   шоу бизнес   экзотика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Corvus Corax 4 часа назад
На фото никаких леопардов нет. Есть гепарды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Владимир 48 минут назад
кошка драная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Рекламщик 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Пупсики, открыто всё». Собчак похвасталась своим пребыванием в Турции (3 фото) «Пупсики, открыто всё». Собчак похвасталась своим пребыванием в Турции (3 фото) Дикие 2000-е: как выглядели отечественные звезды в начале нулевых Дикие 2000-е: как выглядели отечественные звезды в начале нулевых Позорные наряды звезд Позорные наряды звезд "Паника тоже заразна!": Наоми Кэмпбелл показала, как защищается от коронавируса "Паника тоже заразна!": Наоми Кэмпбелл показала, как защищается от коронавируса Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам Как выглядела Мелания до того, как стать миссис Трамп Как выглядела Мелания до того, как стать миссис Трамп
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

328431



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Двойная планета, "анти-Плутон", "планета-волчок" и другие занимательные объекты в нашей Солнечной системе
7
16
Двойная планета, "анти-Плутон", "планета-волчок" и другие занимательные объекты в...
В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку
0
42
В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Опять космический мусор
1
13
Опять космический мусор
Тьма опасная и нет: что заставляет людей паниковать из-за темноты?
3
44
Тьма опасная и нет: что заставляет людей паниковать из-за темноты?
14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов
14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#история#фотографии#Разное#авто аварии#Россия#сша#знаменитости
#Юмор#животные#аварии#дтп#подборки#автомобили#подборки фото#подборки приколов#автомир#кино
#подборка#люди#приколы#СССР#картинки#фотоприколы#прикол#новости#в мире#война

На что жалуетесь?

Вернуться