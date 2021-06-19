Бетти Пейдж: рождение леопарда

В 1954 году, отдыхая в Майами, Бетти Пейдж встретила фотографов Яна Колдуэлла и Банни Йегер. В то время Пейдж была топовой моделью в стиле пин-ап в Нью-Йорке. Йегер, бывшая модель и начинающий фотограф, уговорила Пейдж на фотосессию в ныне закрытом парке дикой природы Africa USA в Бока-Ратон, Флорида. Эти фотографии стали культовыми - поговаривают даже, что именно с них начался печально известный "леопардовый" стиль в одежде и аксессуарах.

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