Бетти Пейдж: рождение леопарда

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В 1954 году, отдыхая в Майами, Бетти Пейдж встретила фотографов Яна Колдуэлла и Банни Йегер. В то время Пейдж была топовой моделью в стиле пин-ап в Нью-Йорке. Йегер, бывшая модель и начинающий фотограф, уговорила Пейдж на фотосессию в ныне закрытом парке дикой природы Africa USA в Бока-Ратон, Флорида. Эти фотографии стали культовыми - поговаривают даже, что именно с них начался печально известный "леопардовый" стиль в одежде и аксессуарах.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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