Дикобраз оказался не по зубам леопарду

Поединок длился целых 1,5 часа, и леопард никак не сдавался. Он нападал на зверька лапами, и даже получил несколько раз иглами по лапам. Он останавливался, чтобы вытащить иглы и зализать раны, а в это время дикобраз демонстративно стоял на месте, словно дразня своего противника.