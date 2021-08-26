Дикобраз оказался не по зубам леопарду

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В национальном парке Крюгера в Южной Африке засняли леопарда, который был настолько голоден, что 1,5 часа пытался пообедать дикобразом. Во время поединка молодой леопард несколько раз получал иглами в лапы, но на своих ошибках не учился, и пытался напасть на колючего зверька вновь.
Туристы засняли этот поединок в национальном парке Крюгера в Южной Африке. Они увидели, как молодой леопард на дороге нападает на дикобраза, чтобы пообедать им. Дикобраз, естественно, активно защищался от хищника, используя свои острые иглы.
Поединок длился целых 1,5 часа, и леопард никак не сдавался. Он нападал на зверька лапами, и даже получил несколько раз иглами по лапам. Он останавливался, чтобы вытащить иглы и зализать раны, а в это время дикобраз демонстративно стоял на месте, словно дразня своего противника.
Леопард в конце концов признал свое поражение, и животные удалились в разные стороны. Рацион леопардов разнообразен, и бывали случаи, когда они успешно нападали на дикобразов - а бывало, что такие нападения заканчивались печально для обоих. Но как правило, на дикобразов нападают лишь старые и опытные хищники, которым хватает ловкости.
Эти снимки сделала фотограф Мариетт Ландман (Mariette Landman), которая была в парке на сафари. "Я никогда не видела подобного. Бой длился около 1,5 часов, и леопард сделал три коротких перерыва, облизывая лапы, прежде чем продолжить бой. После этого, они оба ушли по разным сторонам," - рассказывает фотограф.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Есть продолжение, в котором леопард отхватил иглу ликобраза, а потом, не солоно хлебавши, сожрал ее, ибо голод не тетка.