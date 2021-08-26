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Дикобраз оказался не по зубам леопарду

Дикобраз оказался не по зубам леопарду (7 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 13:50
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   дикобраз   животные   леопард   природа   фото   
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В национальном парке Крюгера в Южной Африке засняли леопарда, который был настолько голоден, что 1,5 часа пытался пообедать дикобразом. Во время поединка молодой леопард несколько раз получал иглами в лапы, но на своих ошибках не учился, и пытался напасть на колючего зверька вновь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   дикобраз   животные   леопард   природа   фото   
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4  комментария
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412
Сергей Сергеев 2 часа назад
Мой кот умнее этого пятнистого. По молодости встретился с ежом, один раз хлопнул его лапой, понял, что эта неведомая хрень ему не по зубам и гордо удалился в кусты.
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268
Andiks 13 минут назад
В который раз?
Есть продолжение, в котором леопард отхватил иглу ликобраза, а потом, не солоно хлебавши, сожрал ее, ибо голод не тетка.
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6k
Семеныч Час назад
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