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Семья из Нижнего Новгорода утонула в собачьей моче

Семья из Нижнего Новгорода утонула в собачьей моче (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 июня 2021 12:46
Сообщество : Жить в России
Метки: животные   зоозащитники   интересное   квартира   нижний новгород   собаки   фото   
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По улице Менделеева в Нижнем Новгороде женщина когда-то приютила несколько собак. Одно время женщина ухаживала за своими питомцами, но потом перестала. Бедные животные вынуждены жить в тесной квартире и делать "свои дела" там же.

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Метки: животные   зоозащитники   интересное   квартира   нижний новгород   собаки   фото   
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27  комментариев
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258
Елена Букреева 2 часа назад
Бедные собаки.
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27k
Кот Баюн 9 минут назад
Ппц, запах уже ни чем не выветрить, потолок и стены годами вонять будут... как мне жаль этих соседей... а мразоту посадить надо бы, чтоб под себя ходила.
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13k
Minos 14 минут назад
Соседи пусть пишут заявление в полицию, в общество по защите животных... Здесь есть все основания для возбуждения дела по ч.1 ст. 245 УК РФ: "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий"

УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными

1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
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14k
Андрей Полчаса назад
Она не сердобольная, она больная на всю голову!
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180
Сигизмунд Лазаревич 41 минуту назад
и куда только смотрят чёрные риэлторы..
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7k
Сгусток позитива 54 минуты назад
Повезло соседям
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4k
Ya Час назад
Таких собак нужно просто утилизировать, а таких выживших из ума людеподобных животных выселять из города в специально отведенные места без компенсаций за жильё. Вот такие "любители животных" мешают нормально жить людям целого дома.
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1k
sedoisever Час назад
В каждом городе есть такая зоошиза. Да ещё и прикрываются заботой о животных. Попробуй что-то сказать об истреблении диких собак. Загрызут.
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8k
shimpansky Час назад
Это уже не сердобольная а больная женщина
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3k
Борис Карабанов Час назад
Просто вы собачек не любите.
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129
wr2x2 Борис Карабанов Час назад
за сарказм +1
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7k
amrita Час назад
аж нос заложило... а ведь комп запахи ( и вонь) не передает ( слава Богу!)
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390
Tuentin Quarantino amrita 2 минуты назад
В ломбард?
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5k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Мне тоже рассказывали про такую соседку, тоже по стенам текло. Старая бабка, головой тронулась. Но там круче было, она свою свору еще и выгуливала. Собаки кусали соседей, случайных прохожих. Надо что-то делать с такими людьми.
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129
wr2x2 Дмитрий Горчилин Час назад
а что вы сами предлагаете делать с такими?
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390
Tuentin Quarantino wr2x2 Минуту назад
А Вы бы что предложили? Как решать такие вопросы?
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77k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Бедные соседи.
Я с таким сталкивался.
Судиться можно ГОДАМИ, и ничего не поделать.
Таковы наши законы.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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