Семья из Нижнего Новгорода утонула в собачьей моче

Животные ютились в тесных "вольерах" без еды и воды. Их никто не выгуливал и не оказывал им должную помощь. Спустя почти год приют сгорел. Родионова перевезла собак в свою нижегородскую квартиру. Теперь Инна там почти не появляется, собак никто не выгуливает. В итоге отходы их жизнедеятельности оказались у соседей снизу.