Семья из Нижнего Новгорода утонула в собачьей моче

По улице Менделеева в Нижнем Новгороде женщина когда-то приютила несколько собак. Одно время женщина ухаживала за своими питомцами, но потом перестала. Бедные животные вынуждены жить в тесной квартире и делать "свои дела" там же.
Жители дома по улице Менделеева в Нижнем Новгороде вот уже несколько лет живут в самом настоящем аду. Соседи квартиры, где живёт любительница собак, сняли на видео, как по потолку и стенам течёт моча.
Как оказалось, Инна Родионова, хозяйка квартиры, уже давно стала популярна в известных кругах. Сначала женщина собирала животных и милостыню на Покровке, а после сделала из этого самый настоящий бизнес. На собранные деньги Родионова построила дом и вольеры для собак в Семёновском районе города. Этот "приют" призвали концлагерем для животных.
Животные ютились в тесных "вольерах" без еды и воды. Их никто не выгуливал и не оказывал им должную помощь. Спустя почти год приют сгорел. Родионова перевезла собак в свою нижегородскую квартиру. Теперь Инна там почти не появляется, собак никто не выгуливает. В итоге отходы их жизнедеятельности оказались у соседей снизу.
"Мы только что открыли дверь, и опять прям просто полилось всё, капает сверху. Ситуация не очень, вот эту покажи красоту нашу. Ну это моча", — комментируют авторы ролика.
Источник:
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УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными
1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Есть же психбольницы и прочие места для лиц с девиантным поведением.
Я с таким сталкивался.
Судиться можно ГОДАМИ, и ничего не поделать.
Таковы наши законы.