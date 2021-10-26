Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации

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Вы когда-нибудь задумывались, что же происходит с медицинскими имплантами, изготовленными из сплавов титана и других металлов ? Ведь мире уже много людей, у которых роль суставов и костей выполняют специальные металлические импланты.
Эта фотография сделана в крематории. Рядом с прахом и золой расположен титановый протез ноги, которые ранее служил женщине верой и правдой.
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А вот так выглядят весь металлический остаток, который был собран после смены в крематории. В один ящик попадают импланты, шурупы, болты и стальные петли. Петли и мелкий крепёж остаются после сгорания гробов.
Оказывается, что если тело подлежит кремации, то с высокой долей вероятности все металлические части попадут в Нидерланды на один из перерабатывающих комплексов компании OrthoMetals, специализирующейся на переплавке б/у имплантов. Примечательно, что если 8 лет назад с компанией сотрудничали всего 250 крематориев, то сейчас металл ей поставляют 1250 крематориев по всей Европе.
Особый интерес представляют следующие металлы в сплавах: тантал, молибден, кобальт и титан. Останки сортируют по процентному содержимому металлов, содержащихся в сплавах. Наименьшую ценность представляет собой железо.
Далее отсортированные детали сортируются и направляются на переплавку. После из них изготовят другие медицинские изделия. Очень высок спрос на титан и тантал в авиакосмической отрасли и военных корпорациях. Кобальт применяют в авиационной и автомобильной промышленности. Из обычного железа скорее всего изготовят листовой металл, из которого позже сделают дорожные знаки или элементы дорожных столбов. Особую ценность представляют танталовые сплавы. Около 5% всего добываемого в мире тантала потребляется компаниями, которые специализируются на производстве медицинского оборудования и имплантов. Поэтому с высокой долей вероятности протез из тантала будет переплавлен, а из него будет сделан другой протез.
Перед кремацией у родственников спрашивают, нужны ли им металлические "запчасти". Практически никто не забирает после кремации металл, поэтому его и направляют на вторичную переработку. Кстати, из праха извлекают не только импланты и пластины, но также и очень странные предметы. Например, в 2013 году из праха было извлечено 400 граммов шрапнели. Выяснилось, что в молодости человек подорвался на противопехотной мине в северной Франции. В то время врачи решили не удалять очень мелкие кусочки. Также в крематориях обнаруживают бронебойные пули и иглы.
Чтобы заполнить контейнер, крематорию требуется примерно один месяц.
Чтобы заполнить контейнер, крематорию требуется примерно один месяц.
Кстати, все драгоценные металлы (золото, серебро, платина) отдаются членам семьи усопшего вместе с прахом.
Подобным образом сортируются кобальт-хромовые наколенники, стальные штифты и титановые протезы после кремации в Новой Зеландии, Австралии, Канаде, США, странах ЕС, а также в Британии.
Немного статистики. В странах ЕС кремация составляет более 50% среди прочих типов захоронения. В Японии практически всех усопших кремируют.
Немного статистики. В странах ЕС кремация составляет более 50% среди прочих типов захоронения. В Японии практически всех усопших кремируют.
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