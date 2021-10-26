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Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации

Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации (9 фото)

Автор:
26 октября 2021 10:10
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: вторичная переработка   импланты   кремация   медицина   металлы   титан   
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Вы когда-нибудь задумывались, что же происходит с медицинскими имплантами, изготовленными из сплавов титана и других металлов ? Ведь мире уже много людей, у которых роль суставов и костей выполняют специальные металлические импланты.
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Оказывается, что если тело подлежит кремации, то с высокой долей вероятности все металлические части попадут в Нидерланды на один из перерабатывающих комплексов компании OrthoMetals, специализирующейся на переплавке б/у имплантов. Примечательно, что если 8 лет назад с компанией сотрудничали всего 250 крематориев, то сейчас металл ей поставляют 1250 крематориев по всей Европе.
Далее отсортированные детали сортируются и направляются на переплавку. После из них изготовят другие медицинские изделия. Очень высок спрос на титан и тантал в авиакосмической отрасли и военных корпорациях. Кобальт применяют в авиационной и автомобильной промышленности. Из обычного железа скорее всего изготовят листовой металл, из которого позже сделают дорожные знаки или элементы дорожных столбов. Особую ценность представляют танталовые сплавы. Около 5% всего добываемого в мире тантала потребляется компаниями, которые специализируются на производстве медицинского оборудования и имплантов. Поэтому с высокой долей вероятности протез из тантала будет переплавлен, а из него будет сделан другой протез.
Кстати, все драгоценные металлы (золото, серебро, платина) отдаются членам семьи усопшего вместе с прахом.
Подобным образом сортируются кобальт-хромовые наколенники, стальные штифты и титановые протезы после кремации в Новой Зеландии, Австралии, Канаде, США, странах ЕС, а также в Британии.

Немного статистики. В странах ЕС кремация составляет более 50% среди прочих типов захоронения. В Японии практически всех усопших кремируют.

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Метки: вторичная переработка   импланты   кремация   медицина   металлы   титан   
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АРОН 12 минут назад
Спасибо за пост. Ещё одним вопросом стало меньше
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Василенко Татьяна 6 минут назад
Мое единственное желание - что когда умру, меня кремировали. Но прочитав пост, поняла - от меня толку ноль - ничего драгоценного в моем теле нет((( Пусть тогда моим прахом деревья чтоль удобряют)))
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