Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации

Перед кремацией у родственников спрашивают, нужны ли им металлические "запчасти". Практически никто не забирает после кремации металл, поэтому его и направляют на вторичную переработку. Кстати, из праха извлекают не только импланты и пластины, но также и очень странные предметы. Например, в 2013 году из праха было извлечено 400 граммов шрапнели. Выяснилось, что в молодости человек подорвался на противопехотной мине в северной Франции. В то время врачи решили не удалять очень мелкие кусочки. Также в крематориях обнаруживают бронебойные пули и иглы.



Чтобы заполнить контейнер, крематорию требуется примерно один месяц.