В Иванове десятки мешков с трупами лежали у входа в морг

Елена Бойко добавила, что именно в последние недели был зафиксирован просто "взрывной" рост заболеваемости ковидом и в связи с этим в больницу каждый день поступает от 180 до 250 (!) человек с коронавирусом. Она уточнила, что понимает, какие эмоции вызывает увиденное, но заверила, что эта ситуация была вынужденной и что персонал медучреждения относился и относится бережно к телу каждого пациента.

"Мы практически каждый день по числу пациентов, находящихся на ИВЛ, бьем антирекорды. И, к сожалению, несмотря на то, что врачи делают все возможное, с аппаратов искусственной вентиляции легких на кислородную маску с улучшением переводят не всех, часть пациентов погибают".