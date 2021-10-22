В Иванове десятки мешков с трупами лежали у входа в морг

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Жительница города опубликовала видео, где возмущается таким ужасным отношением к погибшим.
Также женщина рассказала, что тела лежали и в коридоре медицинского учреждения.
Заведующая патолога-анатомическим отделением ОБУЗ "ГКБ №4" Елена Бойко объяснила ситуацию перегрузкой из-за коронавируса.
Заведующая патолога-анатомическим отделением ОБУЗ "ГКБ №4" Елена Бойко объяснила ситуацию перегрузкой из-за коронавируса.
Также Бойко заявила, что у врачей уже физические силы и нервы буквально на пределе из-за напряженной работы последние недели. По ее словам, персонал морга разгружал фургон "ограниченными силами, в том числе женскими". Сейчас тела находятся в хранилище.
"Патологоанатомическое звено сейчас работает очень напряжённо, нервы и силы людей на пределе. Что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности. К сожалению, когда во время транспортировки тел умерших от ковида перегружали из машины в хранилище, одному из санитаров стало плохо".
"Патологоанатомическое звено сейчас работает очень напряжённо, нервы и силы людей на пределе. Что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности. К сожалению, когда во время транспортировки тел умерших от ковида перегружали из машины в хранилище, одному из санитаров стало плохо".
Елена Бойко добавила, что именно в последние недели был зафиксирован просто "взрывной" рост заболеваемости ковидом и в связи с этим в больницу каждый день поступает от 180 до 250 (!) человек с коронавирусом. Она уточнила, что понимает, какие эмоции вызывает увиденное, но заверила, что эта ситуация была вынужденной и что персонал медучреждения относился и относится бережно к телу каждого пациента.
"Мы практически каждый день по числу пациентов, находящихся на ИВЛ, бьем антирекорды. И, к сожалению, несмотря на то, что врачи делают все возможное, с аппаратов искусственной вентиляции легких на кислородную маску с улучшением переводят не всех, часть пациентов погибают".
"Мы практически каждый день по числу пациентов, находящихся на ИВЛ, бьем антирекорды. И, к сожалению, несмотря на то, что врачи делают все возможное, с аппаратов искусственной вентиляции легких на кислородную маску с улучшением переводят не всех, часть пациентов погибают".
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Собянин и Путин должен уйти.
А еще всю ленту засрали про СПб...и кто не понимает зачем это делается, тогда я ХЗ.