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В Иванове десятки мешков с трупами лежали у входа в морг

В Иванове десятки мешков с трупами лежали у входа в морг (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 17:49
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   больные   врачи   коронавирус   медицина   новости   
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Жительница города опубликовала видео, где возмущается таким ужасным отношением к погибшим.

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Метки: COVID-19   больные   врачи   коронавирус   медицина   новости   
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9  комментариев
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14k
Михаил Гривин 23 минуты назад
А где им лежать, если не возле морга? Трупы в мешках постоянно складывают на землю - посмотрите любое видео после катастрофы. Что врачам было делать? И не штабелями они лежали, а по одному. Очередная "сенсация", достойная премии имени "Якубени с сосиской"?
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3k
Едондер пуп Час назад
А в чем проблема-то? Через пару дней их вообще в землю закопают, не то что НА землю положат!
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159k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
А. как вы хотели, антиваксеры, ля, у меня бы тоже желания не было таскать их на горбу.
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