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Хирурги успешно пересадили человеку почки свиньи

Хирурги успешно пересадили человеку почки свиньи (7 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 09:45
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: медицина   новости   от животных к человеку   пересадка почек   трансплантология   успех   хирургия   эксперимент   
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Американские хирурги впервые успешно пересадили почку свиньи человеку. Рецепиентом стал пациент из Нью-Йорка с диагностированной смертью мозга, семья которого согласилась на операцию.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: медицина   новости   от животных к человеку   пересадка почек   трансплантология   успех   хирургия   эксперимент   
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10  комментариев
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36k
Alex 38 минут назад
Ща представители самой правильной религии вой поднимут
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Дима Новосельский 3 минуты назад
Всегда интеросовало,если равину или шейху потребуется пересадка(иначе смерть), согласятся на органы свиньи или предпочтут смерть...
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2k
CHYCMYMPUK 18 минут назад
Будущее стремительно наступает...
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55k
parallax Полчаса назад
Где-то в мире всплакнул больной почками исламист.
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3k
Ivan Полчаса назад
Клево! Теперь после операции спасителя можно пригласить на шашлыки!
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8k
Izrin Maria Полчаса назад
Свинки эти выведены давольно давно.
Проблема в том, что геноме свиньи могут быть встроенные ретровирысы, которые УЖЕ не вызывают заболевания у свиней, но вполне могут перейти с "приближенной к человеку" свиньи - донора - на человека.
Тем более, если это человек - реципиент - принимает лекарства для подавления иммунитета.
Если станет возможна передача вируса от человека к человеку - получим новую пандемию.
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1k
Роман Ронд Полчаса назад
Свинья спасает мир)))
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1k
ПравдоРуб 57 минут назад
Теперь снимут фильм "Свиные почки"

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