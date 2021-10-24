Хирурги успешно пересадили человеку почки свиньи

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Американские хирурги впервые успешно пересадили почку свиньи человеку. Рецепиентом стал пациент из Нью-Йорка с диагностированной смертью мозга, семья которого согласилась на операцию.
Хирурги в США впервые успешно трансплантировали почку свиньи человеку. Они начали работать, как и предполагалось, фильтруя отходы и производя мочу, не вызывая отторжения иммунной системой реципиента. Процедура, которая была проведена в госпитале NYU Langone Health в Нью-Йорке, знаменует собой «значительный шаг» в многолетнем стремлении использовать органы животных в качестве жизненно важных трансплантатов. В ней использовалась свинья, гены которой были изменены так, что ее ткани больше не содержали молекул, ранее вызывавших почти немедленное отторжение органа.
По словам медиков, реципиентом стал пациентом с мертвым мозгом из Нью-Йорка с признаками дисфункции почек, семья которого согласилась провести эксперимент до того, как ему отключили аппаратуру жизнеобеспечения.
В течение трех дней новая почка была прикреплена к кровеносным сосудам пациента и поддерживалась вне его тела, что дало исследователям доступ к ней. По словам хирурга-трансплантолога доктора Роберта Монтгомери, который руководил экспериментом, результаты тестирования функции трансплантированной почки «выглядели вполне нормально». По его словам, почка вырабатывала «количество мочи, которое мы ожидаем» от трансплантированной почки человека, при этом не было никаких доказательств сильного, раннего отторжения, наблюдавшегося ранее при трансплантации неизмененных почек свиньи приматам.
По словам Монтгомери, аномальный уровень креатинина у реципиента - индикатор плохой функции почек - вернулся к норме после трансплантации.
Согласно последним данным, в Великобритании более 6100 человек ждут трансплантации органов, в том числе 4584 пациента, ожидающих трансплантации почки. В США, в свою очередь, в настоящее время почти 107000 человек ожидают пересадки органов, в том числе более 90000 ожидают почки. Время ожидания для почек составляет в среднем от трех до пяти лет.
Согласно последним данным, в Великобритании более 6100 человек ждут трансплантации органов, в том числе 4584 пациента, ожидающих трансплантации почки. В США, в свою очередь, в настоящее время почти 107000 человек ожидают пересадки органов, в том числе более 90000 ожидают почки. Время ожидания для почек составляет в среднем от трех до пяти лет.
Исследователи десятилетиями работали над возможностью использования органов животных для трансплантации, но не могли найти пути предотвращения немедленного их отторжения человеческим телом. Команда Монтгомери полагала, что отключение гена свиньи, связанного с углеводом, который вызывает отторжение, - молекулами сахара или гликана, называемого альфа-гал, - предотвратит проблему.
Для этого генетики имплантировали суррогатной свиноматке эмбрион свиньи с одним модифицированным геном. Затем свиноматка родила поросенка с модифицированной иммунной системой, более совместимой с людьми. Позднее повзрослевшая свинья перенесла операцию по прикреплению тимуса, или вилочковой железы, к почке. Тимус - это небольшая железа в верхней части легких, вырабатывающая лейкоциты. Пересадка тимуса свиньи вместе с почкой была направлена на снижение долгосрочного иммунного ответа человека на чужеродную почку.
Затем хирурги трансплантировали орган и прикрепили его к бедру человека-реципиента для наблюдения.
Для этого генетики имплантировали суррогатной свиноматке эмбрион свиньи с одним модифицированным геном. Затем свиноматка родила поросенка с модифицированной иммунной системой, более совместимой с людьми. Позднее повзрослевшая свинья перенесла операцию по прикреплению тимуса, или вилочковой железы, к почке. Тимус - это небольшая железа в верхней части легких, вырабатывающая лейкоциты. Пересадка тимуса свиньи вместе с почкой была направлена на снижение долгосрочного иммунного ответа человека на чужеродную почку.
Затем хирурги трансплантировали орган и прикрепили его к бедру человека-реципиента для наблюдения.
Генетически измененная свинья, получившая название GalSafe, была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в декабре 2020 года для использования в качестве пищи для людей с аллергией на мясо и в качестве потенциального источника терапевтических средств для человека. Тем не менее, агентство заявило, что медицинские продукты, разработанные из свиней, по-прежнему требуют специального одобрения FDA, прежде чем их можно будет использовать на людях.
Тем временем исследователи думают, могут ли свиньи GalSafe быть источником всего: от сердечных клапанов до кожных трансплантатов для пациентов-людей.
Тем временем исследователи думают, могут ли свиньи GalSafe быть источником всего: от сердечных клапанов до кожных трансплантатов для пациентов-людей.
Эксперимент по пересадке почки в Нью-Йорке университете должен проложить путь к испытаниям на пациентах с терминальной почечной недостаточностью, возможно, в ближайшие год или два, сказал Монтгомери, который сам перенес трансплантацию сердца. Эти испытания могут проверить данный подход как краткосрочное решение для пациентов в критическом состоянии до тех пор, пока человеческая почка не станет доступной, или как постоянный трансплантат.
Текущий эксперимент включал в себя единственную трансплантацию, а почка оставалась на месте всего на три дня, поэтому любые будущие испытания, вероятно, откроют новые препятствия, которые необходимо будет преодолеть, сказал Монтгомери. Участниками, вероятно, будут пациенты с низкими шансами получить человеческую почку и плохим прогнозом на диализе. «Для многих из этих людей уровень смертности такой же высокий, как и для некоторых видов рака, и мы не думаем долго, прежде чем использовать новые лекарства и проводить новые испытания, когда это может дать им пару месяцев жизни», - рассказывает Монтгомери. Он добавил, что исследователи работали с медицинскими специалистами по этике, правовыми и религиозными экспертами, чтобы проверить эту концепцию, прежде чем просить семью о временном доступе к пациенту с мертвым мозгом.
Текущий эксперимент включал в себя единственную трансплантацию, а почка оставалась на месте всего на три дня, поэтому любые будущие испытания, вероятно, откроют новые препятствия, которые необходимо будет преодолеть, сказал Монтгомери. Участниками, вероятно, будут пациенты с низкими шансами получить человеческую почку и плохим прогнозом на диализе. «Для многих из этих людей уровень смертности такой же высокий, как и для некоторых видов рака, и мы не думаем долго, прежде чем использовать новые лекарства и проводить новые испытания, когда это может дать им пару месяцев жизни», - рассказывает Монтгомери. Он добавил, что исследователи работали с медицинскими специалистами по этике, правовыми и религиозными экспертами, чтобы проверить эту концепцию, прежде чем просить семью о временном доступе к пациенту с мертвым мозгом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: медицина новости от животных к человеку пересадка почек трансплантология успех хирургия эксперимент
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Проблема в том, что геноме свиньи могут быть встроенные ретровирысы, которые УЖЕ не вызывают заболевания у свиней, но вполне могут перейти с "приближенной к человеку" свиньи - донора - на человека.
Тем более, если это человек - реципиент - принимает лекарства для подавления иммунитета.
Если станет возможна передача вируса от человека к человеку - получим новую пандемию.