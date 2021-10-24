Хирурги успешно пересадили человеку почки свиньи

Эксперимент по пересадке почки в Нью-Йорке университете должен проложить путь к испытаниям на пациентах с терминальной почечной недостаточностью, возможно, в ближайшие год или два, сказал Монтгомери, который сам перенес трансплантацию сердца. Эти испытания могут проверить данный подход как краткосрочное решение для пациентов в критическом состоянии до тех пор, пока человеческая почка не станет доступной, или как постоянный трансплантат.

Текущий эксперимент включал в себя единственную трансплантацию, а почка оставалась на месте всего на три дня, поэтому любые будущие испытания, вероятно, откроют новые препятствия, которые необходимо будет преодолеть, сказал Монтгомери. Участниками, вероятно, будут пациенты с низкими шансами получить человеческую почку и плохим прогнозом на диализе. «Для многих из этих людей уровень смертности такой же высокий, как и для некоторых видов рака, и мы не думаем долго, прежде чем использовать новые лекарства и проводить новые испытания, когда это может дать им пару месяцев жизни», - рассказывает Монтгомери. Он добавил, что исследователи работали с медицинскими специалистами по этике, правовыми и религиозными экспертами, чтобы проверить эту концепцию, прежде чем просить семью о временном доступе к пациенту с мертвым мозгом.