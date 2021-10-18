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Найден главный признак депрессии

Найден главный признак депрессии (2 фото)

Автор:
18 октября 2021 14:46
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: врач   депрессия   ковид-19   медицина   сонливость   тоска   
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И это не длительный запой или постоянная тоска. Вовсе нет.

Мы только пришли в себя после новостей о Covid-19, и вот опять. В этот раз нам поведали о депрессии. Такое ощущение, что врачи сами придумывают болячки, чтобы к ним почаще обращались. Или нет?

«Разрыв шаблона» устроил врач-сомнолог Михаил Полуэктов:

«Одну из причин дневной сонливости я бы связал с психическими заболеваниями. Например, депрессия — это достаточно распространенное состояние, встречается где-то у 10% людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать».

Вот оно как. Теперь есть оправдание для того, чтобы покемарить на работе. Ну или взять больничный и выспаться — почему бы и нет.

Но остается главный вопрос — как лечить это страшное заболевание?

Чтобы справиться с недугом, специалист рекомендует: пить кофе и спать не меньше 7 часов в сутки. Если не помогает — обратиться к нему к врачу.

Эх, надо было идти в медицинский. Всегда был бы при деле.

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Метки: врач   депрессия   ковид-19   медицина   сонливость   тоска   
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16  комментариев
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4k
aleksei 3 часа назад
Ну вообще-то он прав, если все время хочется спать и нет энергии, это может быть депрессия, шитовидка, низкий гемоглобин и прочее
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2k
Роман Гамзалиев 52 минуты назад
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1k
Александр Час назад
Эх и это даже не читая медицинского справочника!!!!
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rider2 2 часа назад
Пил кофе, наоборот была сонливость в течении рабочего дня, сейчас уже год не пью и стал намного бодрее. У каждого разный организм, поэтому ни к чему не призываю.
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@photoaQyn 2 часа назад
ни о чём! никакого отношения текста к названию и уж точно к медицин.е Спи спокойно Дорогой товарищ
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11k
кира 2 часа назад
В азиатских странах допускается дневной сон на рабочем месте. То есть все азиатские страны поголовно в депрессии?
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ron 2 часа назад
Лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным © )))
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