Найден главный признак депрессии

Мы только пришли в себя после новостей о Covid-19, и вот опять. В этот раз нам поведали о депрессии. Такое ощущение, что врачи сами придумывают болячки, чтобы к ним почаще обращались. Или нет?

«Разрыв шаблона» устроил врач-сомнолог Михаил Полуэктов:

«Одну из причин дневной сонливости я бы связал с психическими заболеваниями. Например, депрессия — это достаточно распространенное состояние, встречается где-то у 10% людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать».

Вот оно как. Теперь есть оправдание для того, чтобы покемарить на работе. Ну или взять больничный и выспаться — почему бы и нет.