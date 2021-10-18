Найден главный признак депрессии

И это не длительный запой или постоянная тоска. Вовсе нет.
Мы только пришли в себя после новостей о Covid-19, и вот опять. В этот раз нам поведали о депрессии. Такое ощущение, что врачи сами придумывают болячки, чтобы к ним почаще обращались. Или нет?
«Разрыв шаблона» устроил врач-сомнолог Михаил Полуэктов:
«Одну из причин дневной сонливости я бы связал с психическими заболеваниями. Например, депрессия — это достаточно распространенное состояние, встречается где-то у 10% людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать».
Вот оно как. Теперь есть оправдание для того, чтобы покемарить на работе. Ну или взять больничный и выспаться — почему бы и нет.
Но остается главный вопрос — как лечить это страшное заболевание?
Чтобы справиться с недугом, специалист рекомендует: пить кофе и спать не меньше 7 часов в сутки. Если не помогает — обратиться
к нему к врачу.
Эх, надо было идти в медицинский. Всегда был бы при деле.
Источник:
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А зря собаку не считали,
Вам всем бы брать с нее пример.
Вы, чудаки, не замечали,
Что рядом умный фокстерьер.
Нет, братцы, вы не англичане,
Скажу об этом прямо вам.
Джером, как это ни печально,
Лишь фокстерьеру по зубам.