Реки на Титане оказались многочисленнее, чем предполагалось

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Реки на спутнике Сатурна Титане могут быть полезны для предстоящей миссии НАСА, которо предстоит оценить пригодность Титана для жизни. Астрономы определили, что формы рек могут дать информацию об их глубине. Используя данные космического аппарата "Кассини", эксперты обнаружили, что ранее недооценивали плотность речной сети, и получили новые данные о том, как функционируют реки на спутнике.
Реки и каналы на спутнике Сатурна Титане могут помочь предстоящей миссии НАСА к небесному спутнику узнать больше о его геологии и о том, способен ли он поддерживать жизнь. Астрономы из Корнельского университета изучили карту рек Титана и определили, что формы рек могут дать дополнительную информацию о том, насколько они глубоки, и что происходило в этом регионе с точки зрения геологии.
Они также обнаружили, что изображения, которые они использовали для изучения Титана, дают заниженную картину плотности речной сети на Титане.
Они также обнаружили, что изображения, которые они использовали для изучения Титана, дают заниженную картину плотности речной сети на Титане.
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«Система каналов является ключевой для переноса наносных отложений на Титане, - говорит соавтор исследования Алекс Хейз. - Они рассказывают вам, как органический материал перемещается по поверхности Титана, и определяют места, где материал может быть сконцентрирован рядом с тектоническими или криовулканическими объектами».
В 2018 году ученые обнаружили доказательства наличия на Титане «ледяного коридора» шириной 4000 миль, что может свидетельствовать о древней вулканической активности. Учитывая, что Титан - единственное тело в Солнечной системе, помимо Земли, на поверхности которого есть жидкости, понимание того, как работают реки, важно для понимания его системы наносов и геологии в целом.
Исследователи изучали реки Титана, используя для сравнения радиолокационные изображения земных рек в таких местах, как Аляска, Квебек, Западная Австралия. Они сравнили их с радиолокационными изображениями Титана, сделанными космическим кораблем НАСА «Кассини» до того, как он погрузился в туманы Сатурна в сентябре 2017 года. В результате они смогли понять, каких данных им не хватает, и что потребует дополнительного изучения перед запланированной экспедицией космического аппарата Dragonfly. «Хотя качество и количество изображений «Кассини» существенно ограничено с точки зрения пользы для исследования речных сетей, их все же можно использовать для понимания ландшафта Титана в целом», - рассказала ведущий автор исследования Джулия Миллер.
Пейзаж Титана похож на марсианский: ученые рассказали об этом всему миру, когда составили карту ледяного спутника в 2019 году, используя данные космического корабля «Кассини». На ней перед нами предстает пейзаж, полный гор, озер, равнин, кратеров, долин и лабиринтов.
В отличие от Земли, жидкости на Титана находятся в форме сжиженных газов метана и этана, а не воды.
Метановые озера могут достигать глубины более 80 метров в некоторых частях Титана, особенно в северном полярном регионе. Однако хорошо известно, что Титан, второй по величине спутник в Солнечной системе после Ганимеда, имеет толстую корку, состоящую из водяного льда. Дальнейшее изучение гидрологической системы Титана может дать астрономам представление о том, чем она отличается от земной. «Изучение гидрологической системы Титана - это единственный случай, когда мы можем увидеть, как планетный ландшафт развивается в отсутствие растительности», - говорит Алекс Хейз.
В отличие от Земли, жидкости на Титана находятся в форме сжиженных газов метана и этана, а не воды.
Метановые озера могут достигать глубины более 80 метров в некоторых частях Титана, особенно в северном полярном регионе. Однако хорошо известно, что Титан, второй по величине спутник в Солнечной системе после Ганимеда, имеет толстую корку, состоящую из водяного льда. Дальнейшее изучение гидрологической системы Титана может дать астрономам представление о том, чем она отличается от земной. «Изучение гидрологической системы Титана - это единственный случай, когда мы можем увидеть, как планетный ландшафт развивается в отсутствие растительности», - говорит Алекс Хейз.
Изначально аппарат Dragonfly планировалось запустить к Титану в 2026 году, но пандемия коронавируса вынудила ученых перенести дату запуска на 2027 год.
В прошлом году исследователи обнаружили, что Титан удаляется от Сатурна со скоростью 10 сантиметров в год, что существенно по сравнению с 3 сантиметрами, на которые Луна ежегодно удаляется от Земли.
В прошлом году исследователи обнаружили, что Титан удаляется от Сатурна со скоростью 10 сантиметров в год, что существенно по сравнению с 3 сантиметрами, на которые Луна ежегодно удаляется от Земли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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