Реки на Титане оказались многочисленнее, чем предполагалось

Пейзаж Титана похож на марсианский: ученые рассказали об этом всему миру, когда составили карту ледяного спутника в 2019 году, используя данные космического корабля «Кассини». На ней перед нами предстает пейзаж, полный гор, озер, равнин, кратеров, долин и лабиринтов.

В отличие от Земли, жидкости на Титана находятся в форме сжиженных газов метана и этана, а не воды.

Метановые озера могут достигать глубины более 80 метров в некоторых частях Титана, особенно в северном полярном регионе. Однако хорошо известно, что Титан, второй по величине спутник в Солнечной системе после Ганимеда, имеет толстую корку, состоящую из водяного льда. Дальнейшее изучение гидрологической системы Титана может дать астрономам представление о том, чем она отличается от земной. «Изучение гидрологической системы Титана - это единственный случай, когда мы можем увидеть, как планетный ландшафт развивается в отсутствие растительности», - говорит Алекс Хейз.