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Реки на Титане оказались многочисленнее, чем предполагалось

Реки на Титане оказались многочисленнее, чем предполагалось (7 фото)

Автор:
20 октября 2021 10:21
Сообщество : Космос
Метки: жизнь во Вселенной   исследования   кассини   космос   реки на Титане   сатурн   спутник Сатурна   титан   
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Реки на спутнике Сатурна Титане могут быть полезны для предстоящей миссии НАСА, которо предстоит оценить пригодность Титана для жизни. Астрономы определили, что формы рек могут дать информацию об их глубине. Используя данные космического аппарата "Кассини", эксперты обнаружили, что ранее недооценивали плотность речной сети, и получили новые данные о том, как функционируют реки на спутнике.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь во Вселенной   исследования   кассини   космос   реки на Титане   сатурн   спутник Сатурна   титан   
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