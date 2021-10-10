10 интересных фактов о советском приключенческом фильме "Стрелы Робин Гуда"

Но это неверная информация. Я смотрел этот фильм в кинотеатре в конце восьмидесятых уже с песнями Владимира Семеновича, и примерно в те же годы, ленту с той же музыкальной дорожкой показали по телевидению. Так что тут "Кинопоиск" ошибся...

Большая часть песен Высоцкого, вошла в фильм "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". Да, костюмы-доспехи тоже - зачем добру пропадать?

Собственно сам Высоцкий должен был тоже сыграть в "Стрелах Робин Гуда". Но что-то не сошлось. По одним источникам цензура опять не дала снимать капризного барда, по другому просто-напросто не совпали рабочие графики. Так что роль шута получил другой актер - Юрий Каморный, а вот говорит этот персонаж голосом совсем другого актера - Владимира Ивашова.