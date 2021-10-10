10 интересных фактов о советском приключенческом фильме "Стрелы Робин Гуда"

Сегодня я предлагаю вспомнить фильм, который вы явно видели и скорее всего он вам понравился, при условии что вам 40+ лет, и вкус не испорчен Голливудом ;). Это конечно же фильм "Стрелы Робин Гуда". который был снят в 1975 году. В один год со "Звездными войнам" - запомнить легко ;).
Режиссером фильма стал Сергей Тарасов, который спустя несколько лет снимет и прямое продолжение приключений Робин Гуда - "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".
В первоначальном варианте в фильме должны были звучать песни Владимира Высоцкого, но певец был "в опале" и их заменили на музыку Раймонда Паулса (хорошо) и песни на стихи Льва Прозоровского (очень плохо).
Сайт "Кинопоиск" утверждает, что песни Высоцкого вернули в фильм в начале девяностых.
Но это неверная информация. Я смотрел этот фильм в кинотеатре в конце восьмидесятых уже с песнями Владимира Семеновича, и примерно в те же годы, ленту с той же музыкальной дорожкой показали по телевидению. Так что тут "Кинопоиск" ошибся...
Большая часть песен Высоцкого, вошла в фильм "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". Да, костюмы-доспехи тоже - зачем добру пропадать?
Собственно сам Высоцкий должен был тоже сыграть в "Стрелах Робин Гуда". Но что-то не сошлось. По одним источникам цензура опять не дала снимать капризного барда, по другому просто-напросто не совпали рабочие графики. Так что роль шута получил другой актер - Юрий Каморный, а вот говорит этот персонаж голосом совсем другого актера - Владимира Ивашова.
Существует версия (которая появилась уже после распада Советского Союза) что мол, исполнитель роли Робин Гуда, актер из Украины Борис Хмельницкий, отказался озвучивать своего персонажа из-за того, что песни Высоцкого заменили. Но это не так - у актера было заметное заикание (достаточно глянуть несколько других работ Хмельницкого с "оригинальным голосом"), так что советский Робин Гуд говорит на экране голосом актера Александра Белявского.
Две основные локации съемки "Стрел Робин Гуда" - окрестности Риги, и замок Мариенбург (Польша).
В основу сценария легли национальные английские баллады о Робин Гуде. Тут тебе и история с расщепленной в мишени стрелой, и встреча с братом Туком.
Сергей Тарасов выступил не только режиссером фильма, но и одним сценаристов. вторым стал Кирилл Рапопорт.
В фильм не вошла еще одна песня Высоцкого - "В забавах ратных целый век…"
"Стрелы Робин Гуда" посмотрели почти 29 000 000 советских зрителей. По состоянию на 1976 год, он получил одиннадцатое место в списке самых кассовых отечественных фильмов.
Источник:
- Как снимали фильм "Банды Нью-Йорка"
- 15 интересных фактов о фильме "Мистер и миссис Смит"
- "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года
- Этих актёров взяли в фильм, чтобы убить чуть ли не в первой же сцене
- 15 интересных фактов о известном историческом боевике "Железный рыцарь"
Понравилось54
Любимая моя с тех пор песня-"книжные дети", она же "Баллада о борьбе"
Но,для того времени и бюджетов куда ни шло...