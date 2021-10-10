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10 интересных фактов о советском приключенческом фильме "Стрелы Робин Гуда"

10 интересных фактов о советском приключенческом фильме "Стрелы Робин Гуда" (6 фото)

Автор:
10 октября 2021 08:53
Сообщество : Кино
Метки: Стрелы Робин Гуда   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
2196
6

Сегодня я предлагаю вспомнить фильм, который вы явно видели и скорее всего он вам понравился, при условии что вам 40+ лет, и вкус не испорчен Голливудом ;). Это конечно же фильм "Стрелы Робин Гуда". который был снят в 1975 году. В один год со "Звездными войнам" - запомнить легко ;).

Режиссером фильма стал Сергей Тарасов, который спустя несколько лет снимет и прямое продолжение приключений Робин Гуда - "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".

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В первоначальном варианте в фильме должны были звучать песни Владимира Высоцкого, но певец был "в опале" и их заменили на музыку Раймонда Паулса (хорошо) и песни на стихи Льва Прозоровского (очень плохо).


Сайт "Кинопоиск" утверждает, что песни Высоцкого вернули в фильм в начале девяностых.

Но это неверная информация. Я смотрел этот фильм в кинотеатре в конце восьмидесятых уже с песнями Владимира Семеновича, и примерно в те же годы, ленту с той же музыкальной дорожкой показали по телевидению. Так что тут "Кинопоиск" ошибся...


Большая часть песен Высоцкого, вошла в фильм "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". Да, костюмы-доспехи тоже - зачем добру пропадать?


Собственно сам Высоцкий должен был тоже сыграть в "Стрелах Робин Гуда". Но что-то не сошлось. По одним источникам цензура опять не дала снимать капризного барда, по другому просто-напросто не совпали рабочие графики. Так что роль шута получил другой актер - Юрий Каморный, а вот говорит этот персонаж голосом совсем другого актера - Владимира Ивашова.

Существует версия (которая появилась уже после распада Советского Союза) что мол, исполнитель роли Робин Гуда, актер из Украины Борис Хмельницкий, отказался озвучивать своего персонажа из-за того, что песни Высоцкого заменили. Но это не так - у актера было заметное заикание (достаточно глянуть несколько других работ Хмельницкого с "оригинальным голосом"), так что советский Робин Гуд говорит на экране голосом актера Александра Белявского.

Две основные локации съемки "Стрел Робин Гуда" - окрестности Риги, и замок Мариенбург (Польша).


В основу сценария легли национальные английские баллады о Робин Гуде. Тут тебе и история с расщепленной в мишени стрелой, и встреча с братом Туком.


Сергей Тарасов выступил не только режиссером фильма, но и одним сценаристов. вторым стал Кирилл Рапопорт.


В фильм не вошла еще одна песня Высоцкого - "В забавах ратных целый век…"

"Стрелы Робин Гуда" посмотрели почти 29 000 000 советских зрителей. По состоянию на 1976 год, он получил одиннадцатое место в списке самых кассовых отечественных фильмов.



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Метки: Стрелы Робин Гуда   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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6k
Константин Безумов 3 часа назад
Сайт кинопоиск не врет. Мне во первых менее 40, во вторых как раз в начале 90х видел этот фильм на центральном телевидении именно с песнями Высоцкого.
Любимая моя с тех пор песня-"книжные дети", она же "Баллада о борьбе"
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2k
Sergius SPb 2 минуты назад
Костюмы и снаряга рука-лицо....
Но,для того времени и бюджетов куда ни шло...
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5k
disevenvis 5 минут назад
Хороший фильм, смотрел несколько раз
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187
Pterocactus 11 минут назад
Айвенго, Ivanhoe- Иван Х.у.е.в.
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6k
Игорь Мочалов 21 минуту назад
У меня в фильмотеке этот фильм именно с песнями Высоцкого
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−49
Взрослый мужик 2 часа назад
В наше время главный герой был бы огромный чёрный парень из Южного Централа
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
36k
Alex 2 часа назад
Фильм на века, что говорить. Прибалты - придурки, удалили оттуда все баллады Высоцкого.
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