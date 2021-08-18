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Как снимался фильм «Гостья из будущего»

Как снимался фильм «Гостья из будущего» (17 фото)

Автор:
18 августа 2021 09:24
Сообщество : Кино
Метки: Гостья из будущего   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
382
17

2020 году исполнилось 35 лет со дня выхода на экраны любимого детского сериала «Гостья из будущего». В часы его трансляции по телевизору на улицах не было ни одного школьника – все прилипали к экранам.

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Метки: Гостья из будущего   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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5  комментариев
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Алексей (Виталич) 44 минуты назад
Детство....детство,ты куда ушло.........
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Белый 6 минут назад
Невинный шалун

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Михаил 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Виктор 8 минут назад
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OLDer 15 минут назад
и книжка читается на одном дыхании
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