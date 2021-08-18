Как снимался фильм «Гостья из будущего»

2020 году исполнилось 35 лет со дня выхода на экраны любимого детского сериала «Гостья из будущего». В часы его трансляции по телевизору на улицах не было ни одного школьника – все прилипали к экранам.
А ведь для режиссера Павла Арсенова ранее это была первая работа такого плана, и брался он за нее с опаской, да и руководство Госкино откровенно не верило в успех подобного фильма. Но безусловный талант Кира Булычева, а также обаяние главных героев и их остроумные находки сделали фильм настоящим хитом, который помнят и смотрят до сих пор.
Павлу Арсенову понравился сценарий, написанный самим Киром Булычевым, к тому же, взяться за реализацию этого сценария ему посоветовал его друг Ричард Викторов, уже снявший довольно успешную детскую фантастическую ленту «Москва-Кассиопея».
- На главную роль девочки из будущего претендовало очень много актрис, в том числе – Наталья Шанаева, сыгравшая в итоге одну из школьниц – Лену Домбазову. Но «ту самую» режиссер никак не мог найти. Алиса была найдена благодаря случаю – Арсенов увидел взгляд Наташи Гусевой, которая пришла с подругой на кастинг только ради автографа Кира Булычева. Предложение главной роли от режиссера настолько ее ошеломило, что на вопрос о годе рождения она ответила: «1872-й».
- Алешу Фомкина, сыгравшего главного героя фильма Коли Герасимова, заметили в «Ералаше».
- Поиски актеров на роли школьников заняли почти полгода, а проба «на Фиму» была для многих из юных актеров своеобразным пропуском в картину. Например, Семен Бузган тоже сначала пробовался на роль Фимы Королева, а сыграл в фильме Колю Садовского. А в итоге всех ребят распределили по ролям согласно их типажам и характерам, что тоже немало способствовало успеху фильма.
- Хотя у юных актеров на съемках было не слишком много свободного времени – съемочный день длился с 10:00 до 15:00, а режиссер настаивал, что дети должны учиться, чтобы не отстать от школьной программы, ребята успели подружиться и иногда успевали даже подурачиться.
- Режиссер хотел, чтобы дети выглядели естественно, поэтому запретил гримерам даже подходить к ним. Но просил ребят не появляться на солнце, чтобы во всех кадрах был одинаковый цвет кожи.
- Наташа Гусева в жизни была стеснительной и очень скромной, и не пользовалась большой популярностью среди ребят. Тем труднее было поверить, что вскоре в нее будут влюблены все мальчишки СССР.
- По сценарию герой Алеши Фомкина дружил с Леной Домбазовой «на почве волейбола». В реальности он подружился с исполнительницей роли Лены - Наташей Шанаевой.
- Наташа Гусева с детства мечтала о профессии биолога, обожала насекомых, и даже на съемках с ней были учебники по биологии и химии. А вот с английским языком и физкультурой у нее как раз было совсем неладно. Тем больнее ее задевали успехи Алисы в фильме. Она даже очень долго и добросовестно пыталась выучить английский текст, которым поражала своих одноклассников ее героиня, но на озвучивании все же за нее говорила носительница языка.
- Семен Бузган впоследствии так вспоминал время съемок:
Всякое бывало. И несколько дублей делали, и переснимали. Как правило, даже если сцена удавалась с первого раза, то ее все равно дублировали на всякий случай. Конечно, помогало то, что играл я «самого себя» – меньше приходилось думать, как сделать. Легче всего, конечно, было работать с мастерами. Взрослые актеры помогали нам во всем: стояли за кадром, подсказывали, говорили, как лучше сделать ту или иную сцену. Мы были детьми, поэтому уровень ответственности у нас был намного ниже.
- Самым сложным в съемочном процессе для ребят оказался момент озвучивания ролей. Они никак не могли попасть в слова, которые произносили на экране. Но режиссер добился того, что все озвучили самих себя.
- Вячеслав Невинный хотел исполнять все трюки своего героя самостоятельно, но ему, конечно, не позволили.
- А игравший хитрого пирата Крыса Михаил Кононов на площадке очень много импровизировал.
- Актрисе Татьяне Божок на момент съемок было 26 лет, а Алеше Фомкину, который играл ее сына – 14, но она смогла очень органично сыграть маму Коли.
- На съемках сцены, в которой ребята видят Алису и восхищенно произносят ее имя, они смотрели на самом деле не на нее, а на помост с камерой и светофором, и при этом смогли выдержать 5 дублей.
- Все опасные сцены, в том числе и знаменитый прыжок через забор, и бег между троллейбусами исполняла, конечно, не сама Наташа Гусева. Их исполнила юная гимнастка Оксана Компаниец. В сцене с прыжком она прыгала с подкидной доски, а с другой стороны забора ее ловили ассистенты.
- В сцене, где отец Алисы разговаривает с «ученым»-Крысом, чтобы сымитировать родной инопланетный язык Крыса, задом наперед прокручивали фразу «От топота копыт пыль по полю летит».
- Когда Алиса и Юля в виде «высокого человека» выходили из подъезда, пытаясь скрыться от пиратов, Наташа Гусева на самом деле сидела на плечах Алеши Фомкина, а не Марьяны Ионесян. Так как Алеша под плащом ничего не видел, Наташе приходилось командовать, куда идти.
- Специально для фильма был придуман Робот Вертер, но сделать его механическим было бы сложно. Поэтому его сыграл живой человек – Евгений Герасимов. Эта идея режиссера оказалась на редкость удачной – Вернер привнес в фильм и драму, и юмор, а для многих зрителей стал любимейшим персонажем.
- Для кнопок машины времени использовали самый обычный кубик Рубика – он был узнаваем всеми и создавал яркий акцент.
- Самым сложным оказалось снять сцену переноса Коли Герасимова во времени – очень трудно создать было цветные кадры. В итоге были использованы различные склейки и наложения – процесс настолько трудоемкий, что на производство одного кадра мог уйти целый месяц.
- Летающие кабины – флипы – заказали специально для съемок в реальном размере, и каждый обошелся в 5 000 рублей – огромную по тем временам сумму (за эти деньги можно было купить машину). А для сцен, где они летают, изготовили их игрушечные версии с маленькими фигурками людей внутри.
- Компьютерной графики в то время еще не существовало, поэтому очень сложно было показать в фильме здания будущего. Но изобретательные художники картины нашли выход – они подвешивали в кадре на лесках маленькие полуметровые макеты зданий, а на экране казалось, что дом находится на заднем плане, а герои – на переднем.
- Колонны, по которым пираты стреляют бластерами, были сделаны из пенопласта, а внутрь них был заложен небольшой запас взрывчатки. Позже, при монтаже фильма, нарисовали лучи бластеров.
- Начиная съемки фильма, Павел Арсенов плохо представлял, как должен выглядеть миелофон. Помогла художник-постановщик фильма Ольга Кравченя – она принесла обычные призмы, которые применялись в производстве фотоаппаратов. Арсенову понравилось, как загадочно они выглядят – призмы были порезаны и склеены в форму кристалла.
- Нежные звуки миелофона – это Первый концерт Чайковского, проигрываемый на большой скорости.
- После съемок коробочку с миелофоном режиссер забрал себе. Сейчас он хранится у его вдовы Елены Арсеновой, которая сказала в одном из интервью:
- Миелофон живет в доме, и я никому его не отдам. У меня просили его на время для телевидения, даже расписку предлагали написать с обещанием вернуть, но я всегда отказывалась. Он мне очень дорог.
- Многие уже отснятые эпизоды на момент монтажа фильма потеряли актуальность или не помещались в хронометраж, и потому были вырезаны.
- Некоторые эпизоды из сценария не были сняты вообще. Так, по сценарию в каждой серии должен был появляться отдельный персонаж – фокусник, который не участвовал в сюжете, а просто должен был добавлять в фильм юмора. Например, утирал бы ребятам платком слезы в сцене прощания с Алисой.
- Не стали снимать и слишком сложный трюк в сцене, где пираты приходят в школу. В сценарии план побега Алисы был описан так: «За окном растет большой дуб. Ветви не достают 2 метров до окна. Вдруг Алиса прыгает вперед, на лету хватается за толстый сук, качается на нем, перелетает на следующий и оттуда, как кошка, – на землю».
- В сцене похищения миелофона космические пираты должны были столкнуть Алису в пруд, но от этого пришлось отказаться – вода была слишком холодной, Наташа могла простудиться, и тогда съемки надолго бы встали.
- По сценарию, таланты Алисы не ограничивались успехами прыжках в длину и в английском – она еще блестяще играла в баскетбол и доказывала сложную теорему по алгебре.
- Марта Эрастовна (дублерша актрисы Натальи Варлей) должна была перепрыгивать забор вслед за Алисой, но в итоге «делать инопланетянку» из нее передумали.
- По сценарию в одном из эпизодов Коля предлагал пиратам попробовать вишневое мороженое, они начинали с удовольствием его поглощать, а Коля убегал.
Источник:
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