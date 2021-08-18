Как снимался фильм «Гостья из будущего»

- Хотя у юных актеров на съемках было не слишком много свободного времени – съемочный день длился с 10:00 до 15:00, а режиссер настаивал, что дети должны учиться, чтобы не отстать от школьной программы, ребята успели подружиться и иногда успевали даже подурачиться.

- Режиссер хотел, чтобы дети выглядели естественно, поэтому запретил гримерам даже подходить к ним. Но просил ребят не появляться на солнце, чтобы во всех кадрах был одинаковый цвет кожи.

- Наташа Гусева в жизни была стеснительной и очень скромной, и не пользовалась большой популярностью среди ребят. Тем труднее было поверить, что вскоре в нее будут влюблены все мальчишки СССР.

- По сценарию герой Алеши Фомкина дружил с Леной Домбазовой «на почве волейбола». В реальности он подружился с исполнительницей роли Лены - Наташей Шанаевой.